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Huang dirigió una empresa valorada en billones de dólares sin establecer un consejo de administración independiente o una estructura directiva efectiva. Nvidia carecía de un presidente del consejo y de una junta directiva autónoma y no contaba con un plan de sucesión. Su organigrama es un reflejo del Partido Comunista Chino: un enredo de flechas que convergen, todas, en un sólo hombre. Huang fue restituido no porque sea la persona idónea para el puesto, sino porque sus fracasos —sumados al respaldo de la presidencia— dejaron a la compañía sin otra salida.

Resulta extraño calificar de “fracaso” a un hombre que ha logrado que Nvidia multiplique su valor por 50 en la última década, y cuya vuelta al cargo provocó un alza de aproximadamente un tercio en el precio de las acciones, desencadenando un repunte masivo en todo el sector tecnológico. Pero analicemos los hechos.

A pesar del repunte del lunes, las acciones de Nvidia aún muestran una pérdida de US$500 mil millones desde noviembre, momento en que se supo que Huang mantenía una relación con Alice Huang (sin parentesco familiar), a quien la inteligencia estadounidense considera un posible activo de China. Aquel escándalo no ha desaparecido. Los informes del Financial Times (FT) revelan sus vínculos con una red dedicada a introducir chips de Nvidia en China. ¿Qué ocurriría si la investigación en curso sacara a la luz algo verdaderamente incriminatorio?

Consideremos ahora la situación desde la perspectiva de un candidato externo para el puesto de director ejecutivo de Nvidia. Su principal tarea, durante meses —o incluso años— habría consistido en limpiar el desastre dejado por Jensen, tratar de eludir responsabilidades por la violación de las normas de exportación de Estados Unidos (EE.UU.) y convencer a políticos hostiles de que se puede confiar en Nvidia para liderar el sector más geopolíticamente sensible del mundo.

El cargo también implicaría reconstruir desde cero la estructura directiva y la gobernanza corporativa de la empresa. Y tendría que hacerlo todo, mientras intenta gestionar Nvidia en un momento excepcionalmente complejo. Un grupo de empresas con abundantes recursos, entre ellas Alphabet y Amazon, se está apresurando a desarrollar chips para competir con los de Nvidia, compañía que hasta hace poco gozaba de una situación cercana al monopolio.

Por otra parte, a los candidatos internos no se les habían asignado las responsabilidades que los habrían preparado para afrontar las presiones propias del cargo de director ejecutivo. Los subordinados no están cualificados para convertirse en reyes.

A esto hay que sumar el factor temporal en el caso de Huang: una circunstancia afortunada para él, pero menos favorable para Nvidia. El problema surgió justo cuando el sector de la inteligencia artificial (IA) estaba empezando a perder el favor de los inversores. Es un momento en el que la empresa necesita proyectar confianza, no embarcarse en una reestructuración improvisada. Al consejo de administración de Nvidia no le quedó más remedio que mirar hacia atrás.

BREAKING: Jensen Huang officially returns to Nvidia's office, $NVDA, and receives a standing ovation from Nvidia employees."I'm going to be a better CEO the second time around," Jensen Huang told employees. https://t.co/WdhJtMdb71 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 23, 2026

Quienes sostienen que Huang nunca debería haber perdido su puesto pasan por alto un aspecto fundamental del liderazgo empresarial: cada fase del ciclo de vida de una empresa requiere un tipo de líder distinto. Huang era la persona adecuada para dirigir una compañía más pequeña, situada en el epicentro de un sector que empezaba a perfilarse como el más importante del mundo: era visionario, enérgico, exigente, incansable y un vendedor nato. Todavía en 2021, Nvidia estaba valorada en US$500 mil millones y registraba unos ingresos de US$16 mil millones. Para octubre de este año, su valor había superado US$5 billones y sus ingresos se habían multiplicado por más que veinte. Nvidia sigue necesitando priorizar el crecimiento, pero requiere un liderazgo que comprenda la gestión de riesgos, especialmente en el plano político.

La capacidad de Huang para gestionar riesgos habla por sí sola.

Resulta revelador que el presidente Donald Trump sea uno de los principales defensores de Huang, al afirmar: “El país necesita el Liderazgo de Jensen en Nvidia para garantizar el Éxito y la Prosperidad no sólo de la Empresa, sino también de la Economía Estadounidense”. Y esto lo dice alguien cuyo estilo de gobierno se basa en la premisa de que “sólo yo puedo arreglarlo”. Tras haber experimentado durante diez años las consecuencias de este enfoque, EE.UU. acaba de rechazarlo de forma contundente.

Nvidia cuenta con una gran ventaja: un negocio principal extraordinariamente sólido. Y, como señala Warren Buffett, la calidad de un negocio es más importante que la calidad de su gestión. El regreso de Huang es la prueba de una gestión deficiente en una empresa excepcional. Por eso hay motivos para esperar que esta historia sea recordada como una farsa, y no como una tragedia.

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