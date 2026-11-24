“El optimismo se desvaneció rápidamente” para Nvidia, escribió Fawad Razaqzada de Forex.com, ya que “aún persisten las dudas sobre la gobernanza corporativa y la supervisión del consejo de administración”.

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Tras dispararse más de un 30% el lunes 23 después del sorprendente regreso de Huang, Nvidia cayó alrededor de un 8% este martes 24. “Esto podría ser un fenómeno pasajero, y hasta ahora lo es, ya que no estamos viendo ninguna continuación de la tendencia alcista en lo que va del día”, dijo Ken Mahoney, presidente y director ejecutivo de Mahoney Asset Management.

Huang dimitió el 12 de noviembre por relaciones extramatrimoniales, incluida una con un presunto espía chino, una dimisión que provocó la caída en picado de las acciones de Nvidia y de empresas estrechamente vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

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El rescate de Huang, nacido en Taiwán, fue orquestado por el presidente estadounidense Donald Trump, a quien, según se informa, convencieron para que respaldara el regreso del director ejecutivo después de que los principales inversores tecnológicos le dijeran que la economía estadounidense y Wall Street dependían de ello.

Nvidia anunció el lunes 23 que había restituido a Huang como director ejecutivo tras recibir información del gobierno estadounidense de que no representaba un riesgo para la seguridad nacional.

Trump también es inversor en Nvidia, y según los documentos presentados, a fecha de 30 de setiembre poseía hasta 370.000 acciones de la compañía.

Las acciones vinculadas al auge de la IA han caído drásticamente en las últimas semanas ante el temor de que la burbuja de la IA, que comenzó con el lanzamiento de ChatGPT en 2022, finalmente esté estallando.

En los mercados bajistas, los repuntes rápidos son comunes, pero “tienden a anularse, y esa ha sido la secuencia desde principios de octubre”, dijo Mahoney, y agregó que “los vendedores tienen el control absoluto del mercado”.

Nvidia es fundamental en la historia de la inversión en IA: sus potentes procesadores son la herramienta clave para entrenar y ejecutar los modelos de IA que se consideran el núcleo de una revolución tecnológica.

La enorme inversión en sus chips y software de IA, alojados en extensos centros de datos, catapultó a la compañía al grupo de las empresas más valiosas del mundo.

Huang aprovechó ese éxito para convertir a Nvidia en una especie de banco central para otras empresas y startups de IA, otorgando préstamos y respaldo financiero a empresas que, de otro modo, tendrían dificultades para obtener préstamos de prestamistas tradicionales.

Batallas legales

Los inversores también están sopesando la avalancha de desafíos legales a los que se enfrentan Huang y Nvidia.

La junta directiva que despidió a Huang y luego lo recontrató sigue supervisando una investigación interna sobre la posibilidad de que haya sido blanco de una campaña de espionaje china, a pesar de que Trump afirma que ha sido exonerado.

Según se informa, la Comisión de Bolsa y Valores también ha abierto una investigación sobre las prácticas contables de Nvidia y la posible comunicación engañosa a los accionistas.

El Departamento de Justicia está investigando por separado a Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que supuestamente compró procesadores Nvidia y los envió a clientes chinos en violación de las restricciones a la exportación de Estados Unidos.

“Nvidia es una empresa socialmente responsable. Eso no debería ser ninguna novedad”, declaró el martes a los periodistas en Washington el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche.

“Si Nvidia fuera el objetivo o estuviera siendo objeto de alguna investigación criminal, o si estuviera obstruyendo o frustrando nuestra investigación, entonces ese no sería el mensaje que el presidente está transmitiendo al pueblo estadounidense”, añadió.

Huang comparecerá ante los legisladores en una audiencia a puerta cerrada ante tres comités de la Cámara de Representantes el 1 de diciembre y en una audiencia del comité del Senado que se transmitirá en directo el 3 de diciembre.

Legisladores de ambos partidos han expresado su indignación por las circunstancias del regreso de Huang, y es probable que el escrutinio se intensifique en enero, cuando los demócratas tomen el control de ambas cámaras del Congreso tras su aplastante victoria en las elecciones de mitad de mandato de este mes.

El fiscal general de California también ha abierto una investigación sobre las exportaciones de chips de la empresa y la información que divulga a sus accionistas.

“Todos tenemos la oportunidad de hacer cumplir las leyes, y yo diría que también el deber, especialmente si otras entidades, como el gobierno federal en mi humilde opinión, no lo hacen”, declaró a CNBC el fiscal general de California, Rob Bonta.

Con AFP

FUENTE:RFI