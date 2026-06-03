Trump presiona a Brasil con aranceles y Lula promete una respuesta

La relación entre Brasil y Estados Unidos (EE.UU.) atraviesa un nuevo episodio de tensión después de que la Administración del presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 25% a los productos brasileños que ingresen al mercado estadounidense.

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Washington justificó la medida al señalar que Brasil mantiene prácticas comerciales “irrazonables” que, según la Casa Blanca, restringen o perjudican el comercio de EE.UU..

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El anuncio se produjo tras la publicación de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), que señala al gobierno brasileño de aplicar de manera insuficiente políticas de lucha contra la corrupción y de mantener barreras arancelarias consideradas injustas para las empresas estadounidenses.

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Estados Unidos es el más favorecido en la relación

La controversia resulta llamativa debido a que EE.UU. mantiene desde hace años un superávit comercial en el intercambio de bienes con Brasil.

Los propios datos de la Oficina del Representante Comercial muestran que las exportaciones estadounidenses al mercado brasileño crecieron cerca de un 11% durante el 2025, alcanzando los 54.400 millones de dólares.

En contraste, las exportaciones brasileñas hacia EE.UU.se redujeron un 5,7%, situándose en 39.900 millones de dólares. Esto dejó a Washington con un conveniente superávit superior a los 14.000 millones de dólares en el comercio bilateral de bienes.

Relacion-Comercial-Brasil-EEUU Relación comercial entre Estados Unidos y Brasil en 2025 con un superávit a favor de la Unión Americana. France 24 en Español

Estos datos han sido utilizados por Luiz Inácio Lula da Silva para cuestionar la justificación económica de los nuevos aranceles, pues no existe base numérica para que EE.UU. asegure que la relación comercial es injusta.

Ante la posibilidad de que las amenazas se materialicen, Lula reiteró que Brasil está dispuesto a responder y diversificar sus mercados. “No voy a llorar por ello. Si ellos no quieren comprarnos, le venderemos a otra persona”, declaró.

Las palabras del mandatario reflejan la creciente confianza de Brasil en otros socios comerciales, especialmente China, que se ha consolidado durante la última década como el principal destino de las exportaciones brasileñas y un socio estratégico para la mayor economía de América Latina.

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Brasil promete represalias

La respuesta de Brasil fue inmediata. Lula afirmó haber recibido la decisión “con indignación” y cuestionó los argumentos presentados por Washington.

El mandatario brasileño sostuvo que las razones detrás de la amenaza arancelaria van más allá del comercio y apuntó directamente a factores políticos y diplomáticos.

Pero además, por primera vez desde el inicio de las disputas con la Administración Trump, Lula identificó públicamente a un alto funcionario estadounidense como un obstáculo para la relación bilateral.

El mandatario acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de mantener una postura hostil hacia América Latina y de influir negativamente en los vínculos entre Brasilia y Washington. Lo llamó incluso “enemigo mortal” de los latinoamericanos.

Trump-Lula Donald Trump saluda a Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a la Casa Blanca, mayo de 2026. Ricardo Stuckert / Presidencia de Brasil

“Hablé con el presidente Trump durante tres horas y ese tal Marco Rubio es antilatinoamericano”, afirmó Lula durante una intervención pública. Según el presidente brasileño, ya había advertido a Trump que el jefe de la diplomacia estadounidense no simpatiza con Brasil.

El gobierno brasileño también vinculó la nueva ofensiva comercial a cuestiones políticas internas. En un comunicado oficial, aseguró que el diálogo entre ambos países está siendo “saboteado por meros asuntos electorales y familiares” relacionados con la familia Bolsonaro.

El presidente de Brasil responsabilizó particularmente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario condenado Jair Bolsonaro y que busca disputar la Presidencia con Lula en las elecciones de octubre.

Flávio Bolsonaro visitó Washington la semana pasada para reunirse con funcionarios estadounidenses. El mandatario brasileño considera que esas gestiones pudieron influir en el endurecimiento de la posición de la Casa Blanca frente a Brasil.

Con información de AP y AFP

FUENTE:FRANCE24