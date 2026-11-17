Como comunista, Xi Jinping debería estar familiarizado con la máxima de Marx: “Todos los grandes hechos y personajes históricos del mundo aparecen, por así decirlo, dos veces; la primera como tragedia, la segunda como farsa”.

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La reunión de esta semana entre Xi, Donald Trump y Vladimir Putin ha sido ampliamente anunciada como la reedición de la cumbre de Yalta de 1945 entre Churchill, Roosevelt y Stalin. ¿Son entonces Xi, Trump y Putin los nuevos “tres grandes”? ¿Y es más probable que su reunión termine en tragedia o en farsa?

Siempre existe una gran posibilidad de que haya algo de farsa cuando Trump está involucrado. De hecho, en la misma obra en la que Marx hizo su famosa observación sobre la tragedia y la farsa en 1852, también reflexionó sobre las circunstancias que “hicieron posible que una mediocridad grotesca desempeñara el papel de un héroe”. (La mediocridad a la que se refería era Napoleón III de Francia.)

También es bastante fácil imaginar un desenlace potencialmente trágico de la cumbre de Shenzhen. Si las cosas salen muy mal, los tres líderes podrían terminar acordando reconocer los “intereses fundamentales” de cada uno, por usar una expresión que tanto le gusta a China .

Podrían respaldar la postura rusa sobre la guerra de Ucrania y la postura china sobre el futuro de Taiwán. A Trump se le podría brindar algo de apoyo respecto a Irán o algunas “victorias” para la economía estadounidense.

Sin embargo, la brevedad y la estructura de la reunión hacen poco probable que se alcancen nuevos acuerdos sustanciales. De hecho, cada uno por sus propias razones, los tres líderes podrían sentirse satisfechos con el simbolismo de una foto grupal.

A Putin le preocupa desde hace tiempo que Rusia esté perdiendo su estatus como una de las grandes potencias mundiales. El expresidente de Estados Unidos (EE.UU.), Barack Obama, dijo una vez que el líder ruso parecía un niño aburrido al fondo del salón de clases en las reuniones internacionales.

Por lo tanto, una foto del presidente de Rusia junto a los líderes de EE.UU. y China —las dos mayores potencias mundiales— será una gran victoria simbólica para Putin.

La Conferencia de Yalta reunió a Churchill, Roosevelt y Stalin entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, en Crimea, para acordar el futuro de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Se la considera el inicio de la Guerra Fría.

El simbolismo del poder también es muy importante para Xi. Ha convertido el “gran rejuvenecimiento del pueblo chino” en su tema central y, claramente, tiene la intención de asegurarse un cuarto mandato como líder del Partido Comunista el próximo año.

La legitimidad interna de Xi y su imagen internacional están estrechamente entrelazadas. Ambas podrían verse reforzadas por una foto de la cumbre que lo muestre como el anfitrión cortés en el centro de los acontecimientos, flanqueado por los presidentes visitantes de EE.UU. y Rusia.

Tras la humillación sufrida en las elecciones de medio término en EE.UU., Trump también podría disfrutar de la oportunidad de reafirmar su poder y su estatus en el escenario mundial. El gobierno chino es experto en halagar el ego de los líderes mundiales que lo visitan.

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que una oportunidad para hacerse una foto termine convirtiéndose en algo más sustancial, especialmente si la reunión se prolonga más de lo previsto. Es muy probable que Putin intente incluir a Ucrania en la agenda. Y Trump tiene antecedentes de inclinarse hacia la postura rusa sobre Ucrania después de hablar con Putin.

De manera similar, Trump se ha hecho eco de los argumentos de China sobre Taiwán tras sus anteriores reuniones con Xi. Por ejemplo, el pasado mes de mayo advirtió a los taiwaneses que no promovieran activamente la independencia, algo que podría desestabilizar la región.

Pero las declaraciones de Trump son tan erráticas —y tan susceptibles de ser revocadas— que no tienen el peso de los pronunciamientos de anteriores presidentes estadounidenses. Incluso si hace concesiones inesperadas en Shenzhen, es probable que sus asesores y aliados les resten importancia después del encuentro.

Trump ha dicho que quiere discutir el desarme nuclear. Es un tema importante, ya que los principales tratados de control de armas nucleares han caducado. Las armas nucleares también son un tema favorito de los rusos, ya que su propio y vasto arsenal —el más grande del mundo— constituye uno de los pocos argumentos que todavía tienen para reivindicar su condición de gran potencia.

Pero China —que está aumentando rápidamente su propio, mucho menor, arsenal— ha dejado claro que, por el momento, no está interesada en conversaciones sobre la limitación de las armas nucleares. Por lo tanto, es poco probable que se produzca un avance en ese frente.

En términos más generales, el estilo diplomático chino consiste en evitar las conversaciones espontáneas y los resultados inesperados. La preferencia de Xi por ceñirse estrictamente a un guion preparado de antemano es otra razón por la que es poco probable que la reunión trilateral en Shenzhen produzca resultados que sacudan al mundo.

Varias personas se toman fotos con un cartel de la Cumbre APEC China 2026 de fondo en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 17 de noviembre de 2026. La Cumbre APEC China se celebrará en Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre. EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Pero la razón más importante por la que las comparaciones con la reunión de los Tres Grandes en 1945 resultan engañosas tiene muy poco que ver con los líderes involucrados. Simplemente estamos viviendo en tiempos muy diferentes.

En Yalta, Churchill, Roosevelt y Stalin se reunieron en medio de una guerra mundial que estaba redefiniendo el orden global. Las fuerzas británicas y estadounidenses ya habían luchado para abrirse paso hasta Alemania. Al ejército ruso le faltaban menos de tres meses para entrar en Berlín. Faltaban seis meses para que EE.UU. usara la primera bomba atómica.

En cambio, los “tres grandes” de hoy parecen mucho menos capaces de imponer su voluntad al resto del mundo. EE.UU. no ha logrado derrotar a Irán, como tampoco logró derrotar a los talibanes en Afganistán.

Después de más de cuatro años de guerra brutal —más tiempo del que tardó Stalin en llegar a Berlín— las fuerzas de Putin siguen estancadas en el este de Ucrania. Y Xi aún no ha encontrado la manera de someter a Taiwán, una isla de 23 millones de habitantes situada a sólo 160 kilómetros de China.

Afortunadamente, ya no vivimos en una época en la que un trío de grandes potencias pueda dictar sus condiciones al resto del mundo.

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