El próximo jueves 19 al mediodía, el buque Montevideo Express de Lumary S.A. (Colonia Express) realizará una prueba técnica en el Puerto de Montevideo, dijeron a Búsqueda fuentes de la empresa y confirmaron desde la Administración Nacional de Puertos (ANP). Después de esa prueba, se prevé que el barco zarpe hacia Buenos Aires a las 17.30 horas, un viaje sin pasajeros ni autos.

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Colonia Express tiene la intención de que una vez superada esa prueba, pueda empezar de “inmediato” a prestar el servicio entre Montevideo y Buenos Aires, señaló una fuente de la naviera. La empresa recibió hace más de tres meses la autorización de esa línea en competencia con Buquebus, pero surgieron controversias.

Consideró que el testeo del jueves es algo “antinatural”, porque la línea ya está aprobada. “Estas pruebas nunca se hacen. De hecho, el martes 17 está previsto el primer viaje de Colonia Express de su nueva línea Carmelo-Buenos Aires y no se hizo ni requirió prueba técnica”, alegó.

Desde la ANP señalaron que la prueba con el Montevideo Express es para “chequear” las condiciones de embarque y desembarque y los distintos aspectos de la operativa para que pueda realizarse con las “máximas condiciones de seguridad”.

El ente portuario le transmitió a Colonia Express que la capitanía del puerto recomendaba realizar, previo al primer viaje comercial, una “escala técnica de prueba” sin pasajeros. La naviera acusó recibo y solicitó realizarla el jueves 12 o, en su defecto, este lunes 16. Pero la autoridad portuaria le contestó que “oportunamente” le indicaría fecha y hora, según la información publicada en los últimos días por El Observador y El País.

La respuesta de la ANP molestó a Colonia Express, que alegó un “bloqueo de hecho” y resolvió intimar al ente portuario para que en 48 horas hábiles le indicara cuándo podría realizar la prueba, bajo apercibimiento de iniciar acciones en la Justicia civil y penal y reclamar la “reparación total de los daños y perjuicios causados”, según la documentación a la que también accedió Búsqueda.

Al mismo tiempo, Colonia Express le envió una misiva a la titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, donde denunció que la ANP le “impide el inicio de la operativa” y lo hace “sin invocar motivo técnico alguno”.

“Lo que este ministerio autorizó, la ANP lo vacía de contenido por vía de la inacción”, cuestiona en la carta. Al final, la naviera solicita a la ministra que tome las “medidas necesarias para que la ANP cese con la frustración de la efectividad de las resoluciones dictadas” por el MTOP.

En otra misiva, la empresa solicitó una reunión de carácter urgente con Etcheverry para los temas vinculados a la actividad y operativa tanto de Lumary como de la agencia marítima Ocean Export S.A., del mismo grupo empresarial. Las fuentes de Colonia Express indicaron que hasta ahora no han tenido respuesta.

Buquebus impugnó la resolución del MTOP que autorizó a operar a Colonia Express en Montevideo y en los recursos presentados solicitó que el permiso le sea denegado o condicionado.

Indefinición y bloqueo

En el último mes Colonia Express estuvo gestionando ante la ANP la aprobación técnica de una rampa especial para poder acoplar y operar con el buque Montevideo Express con vehículos, sin cargar la infraestructura del muelle Maciel, que está muy deteriorada, ni apelar al uso del pontón con el que opera Buquebus.

Como prevé que ese trámite llevará más tiempo del deseado, Colonia Express resolvió comenzar a explotar la línea Montevideo-Buenos Aires solo con pasajeros y aprovechar la temporada de verano, que es cuando hay más demanda.

Para eso, el lunes 9, Colonia Express informó a la ANP que el jueves 12 al mediodía arribaría desde Buenos Aires el buque Montevideo Express y solicitó que se dispusiera y asignara lugar de atraque en la terminal fluviomarítima de Montevideo, coordinando con los organismos que intervienen en el arribo y desembarco de pasajeros.

En la comunicación, Colonia Express enumeró las habilitaciones para realizar la operativa anunciada y afirmó que “cumple con la totalidad de los requisitos exigidos”.

Citó la autorización para explotar la línea otorgada por el MTOP el 30 de julio, la asignación de horario también dispuesta por esa cartera el 16 de octubre.

Además, detalló que el desembarco de los pasajeros se realizaría por la manga existente en la terminal, “cuyo funcionamiento ya fue probado”. Y apuntó que la operativa no requeriría del “uso del pontón, ni rampa para vehículos, ni modificación alguna de la infraestructura existente”.

A su vez, agrega que la póliza de seguro del buque de la naviera está vigente y se presentó a la ANP el 5 de noviembre.

Señala que se la expone a una “situación de indefensión y le causa perjuicios económicos que se acumulan día a día”. Cuestiona que al mismo tiempo se “favorece a los operadores que hoy cubren la ruta y priva a los usuarios de una alternativa de transporte, en abierta contradicción con los principios de libre competencia, igualdad de trato y buena administración que las autoridades portuarias deben resguardar”.

A juicio de la empresa de transporte fluvial, la respuesta de la ANP “no encuentra apoyo ni en la normativa nacional ni en los expedientes donde ha comparecido” Colonia Express.