La presidenta del Senado, Carolina Cosse , presentó ante la Comisión de Industria del Senado un proyecto de ley que busca cambiar la forma en que el Estado uruguayo administra y publica la información que genera. La iniciativa, impulsada por la bancada del Frente Amplio , plantea que los organismos públicos elaboren un inventario de los datos que tienen y hagan pública la información que producen.

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“Uruguay no tiene un inventario completo y público” de los datos que elabora el Estado, señaló Cosse a los legisladores el miércoles 11. Según explicó, algunos organismos tienen la publicación de datos como una política y la llevan adelante “sistémicamente”, otros publican “de vez en cuando” y otros “casi nada”. “Hay heterogeneidad y no hay obligaciones sistémicas. Está bien, se ve bien, pero no es una obligación”, resumió.

La propuesta busca que cada organismo informe qué datos tiene, dónde están y quién es responsable de ellos. Cosse dijo que se necesita un inventario “obligatorio, actualizado, publicado por cada organismo” que incluya “activos públicos, reservados y confidenciales, con su clasificación”. También deberá indicar “cuál es la finalidad de los datos”, además de cuándo fue actualizada la información.

Cosse planteó que no alcanza con subir documentos a internet. “Disponibilidad de acceso quiere decir que cuando el Estado decide publicar los datos que genera tienen que ser fácilmente accesibles, tienen que estar disponibles y estar en formatos utilizables. ¿Qué no es disponibilidad? Si nosotros publicamos 1.000 PDF, eso no es disponibilidad de datos. ¿Por qué? Porque es muy difícil utilizarlos después. Por lo tanto, tienen que estar en los formatos que ya están estandarizados para datos abiertos”, explicó.

Uno de los argumentos que Cosse utilizó para defender el proyecto fue que ordenar la información también permitirá mejorar el uso de la inteligencia artificial (IA). Sostuvo que, antes de incorporar esas herramientas, el Estado necesita organizar los datos que maneja. “Ni el Estado ni ninguna empresa puede usar la inteligencia artificial para sus datos si antes no pone un poco de prolijidad, porque la materia prima fundamental son los datos”, afirmó

Para explicar el problema, Cosse puso como ejemplo una empresa que decide trabajar con IA. “Lo primero que tiene que hacer es adaptar las herramientas con las que trabaja, porque seguramente la parte contable la tiene con un formato, recursos humanos con otro, pero, aunque no estén en el mismo lugar, deben tener el mismo formato porque, si no, no hay un motor que pueda manejarlos; sin hablar de inteligencia artificial, no hay plataforma o software que pueda manejar eso”.

La presidenta del Senado dijo que ordenar los datos permitirá relacionar información de distintas áreas y facilitar el trabajo de los científicos. “El tener los datos crudos disponibles permite que los distintos científicos puedan acceder a la información y trabajar sobre ella sin tener que hacer una peregrinación”, afirmó. También dijo que la apertura “fomenta muchísimo la innovación”. Como ejemplo, mencionó las aplicaciones sobre el clima. “Los datos del clima son abiertos, y esas aplicaciones se monetizan”, señaló. Puso como ejemplo a weather.com, que, según dijo, “no vive del aire, vive de monetizar su aplicación”. A su entender, disponer de datos públicos también alienta a crear nuevas herramientas. “El abrir los datos fomenta el surgimiento de las aplicaciones porque, cuando hay datos crudos disponibles, los jóvenes —que gracias a Ceibal dominan los rudimentos de la programación e incluso más— se entusiasman con iniciativas para fabricar una aplicación que muestre equis cosa”, explicó.

Cosse aclaró que el proyecto no obliga a publicar toda la información. “Se mantienen las excepciones legales por secreto, reserva y confidencialidad”, dijo. También explicó qué pasará cuando los datos incluyan información personal, como el nombre o algún otro dato que permita identificar a una persona. En esos casos, se deberán aplicar técnicas para separar esa información del resto. “Para decirlo muy vulgarmente, baten los datos, de manera que esté la información sustantiva, pero no se sepa a qué personas corresponde”, explicó.

Las dudas de los senadores y el rol de la Agesic

El senador colorado Tabaré Viera dijo que compartía la iniciativa, pero planteó dudas sobre la seguridad y el posible uso delictivo de los datos. Señaló que, aunque la “transparencia” y la “participación” son “más que bienvenidas para la sociedad”, también hay personas que pueden usar la información con otros fines. “La mayoría de los ciudadanos son honestos y bienintencionados, pero sabemos que también están los otros, que son menos, pero muy trabajadores”, comentó. También preguntó cómo se evitarían los malos usos de la información.

Cosse dijo que el proyecto respeta las normas de protección de datos y mantiene “las excepciones” para la información reservada. “No le estamos diciendo al Estado que publique lo impublicable”, afirmó. Sostuvo que tener los datos ordenados también puede ayudar a protegerlos. “Hoy estamos mucho más expuestos teniendo cajoncitos chiquititos por todos lados con formatos diferentes, que si, por lo menos, sabemos dónde están los cajones y los podemos proteger, mejor”, dijo. Comparó la situación con una casa desordenada. “Si sabemos dónde están las cosas, por lo menos sabemos dónde poner los candados”, agregó.

El senador frenteamplista Nicolás Viera respaldó la iniciativa, pero advirtió sobre las dificultades que pueden tener algunos organismos para implementarla. “Hay algunos organismos del Estado que no están preparados para comenzar a andar este camino”, señaló. Dijo que algunas oficinas “aún siguen haciendo planillas a mano” y propuso “una especie de acercamiento y de acompañamiento a esas instituciones” para que puedan cumplir con los cambios.

La iniciativa asigna a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) “capacidad, autoridad, aplicación, coordinación y supervisión” de la política de datos abiertos. Cosse explicó que “cada organismo” deberá “designar referentes y elaborar su plan de datos abiertos”. Según señaló, esa tarea por lo general queda a cargo de “una persona del área de informática que el organismo ya tiene”.

El proyecto también le otorga a la Agesic la facultad de sancionar a las instituciones que no cumplan. “Estamos agregándole a la Agesic la capacidad de apercibir y multar”, dijo Cosse. Aclaró que los montos de las multas todavía no están definidos.

La propuesta establece un plazo de seis meses desde la promulgación para que cada organismo confeccione y publique su inventario de datos, y otros 12 meses para completar las adecuaciones tecnológicas necesarias para automatizar la publicación. Cosse defendió esos plazos y dijo que son “realizables”. También explicó que la Agesic deberá presentar un informe anual al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General con un resumen de los avances. “¿Por qué se puede hacer esto? Porque va a haber un inventario nacional”, señaló.

Este lunes 16, el director de Uruguay Innova, Bruno Gili, expresó en la red social X su respaldo a la iniciativa presentada por Cosse y sostuvo que Uruguay tiene “una gran oportunidad en crear valor a partir de sus activos digitales”. También destacó que el país cuenta con “instituciones sólidas de investigación, industria IT y buena marca internacional”.

Carolina Cosse muestra a Búsqueda cómo funciona la nueva herramienta de inteligencia artificial del Parlamento, 20 de octubre de 2026. Javier Calvelo / adhocFOTOS

La IA en el Parlamento

Al final de su exposición en la Comisión, Cosse también se refirió al sistema de IA que prepara el Parlamento. Dijo que la institución tiene “una muy buena estructura de datos” y que es un trabajo que “se viene haciendo desde hace mucho”.

Como adelantó Búsqueda el mes pasado, Cosse explicó que el sistema permitirá hacer consultas sobre la actividad del Parlamento. También aclaró que la herramienta tendrá un período de aprendizaje. “Nos va a dar la oportunidad de que cualquier ciudadano le pregunte cualquier cosa al sistema del Parlamento y eso, como en todo sistema de inteligencia artificial, va a tener un período de aprendizaje en el que al sistema le vamos a encontrar atolladeros que se corrigen, como tuvo el ChatGPT y como tienen todos”, afirmó.