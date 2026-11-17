El papa León XIV destacó la respuesta de la comunidad católica durante su visita a Uruguay y consideró que su paso por el país pudo haber dejado “alguna semilla”. Lo hizo en el avión que lo trasladó de regreso a Roma, después de una gira de 11 días por Uruguay , Argentina y Perú.

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“Todos hemos visto, y quizá algunos se hayan sentido sorprendidos, la respuesta de la comunidad católica. También en un país considerado laico, la Iglesia, los fieles, los cristianos tiene mucho que decir tiene mucho que decir”, afirmó ante los periodistas que lo acompañaron durante el viaje.

El pontífice resumió su impresión con una frase. “Una comunidad pequeña puede hacer grandes cosas”, dijo. También calificó de “maravillosa” la respuesta que encontró en Uruguay y expresó su deseo de que la visita haya tenido algún efecto más allá de los días de su estadía .

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Sus declaraciones llegaron al final de una gira que incluyó encuentros con fieles, actividades religiosas y visitas a zonas marcadas por problemas sociales. En Montevideo, León XIV estuvo en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad , donde llamó la atención sobre los niños que mueren en medio de la violencia vinculada al narcotráfico. También condenó la violencia contra las mujeres.

En el vuelo de regreso, León XIV también habló de su estado de salud y reveló detalles sobre el tumor que le extirparon de un pulmón. Contó que el diagnóstico llegó por sorpresa, durante unos controles médicos de rutina.

“No tenía ningún síntoma, me encontraba bien“, explicó. Según relató, los primeros estudios detectaron lo que parecía “una sombra”. Después de nuevas pruebas y una biopsia, los médicos confirmaron que se trataba de un tumor.

El papa aseguró que la lesión estaba completamente localizada y que no necesita otro tratamiento. “En la parte del pulmón que me extirparon, el tumor estaba completamente localizado, limitado a esa zona. Por lo tanto, no es necesario ningún otro tratamiento”, señaló. De todas formas, aclaró que deberá continuar bajo vigilancia médica.

“No estoy al cien por cien, pero estoy bastante bien”, afirmó. También agradeció los mensajes y las oraciones que recibió durante su recuperación. “La resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado”, agregó.

“No es necesario llegar a odiarnos”

Consultado sobre la polarización política, León XIV dijo que las sociedades se han dejado llevar por los algoritmos y por enfrentamientos que, según él, no siempre son espontáneos. “Todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por los algoritmos y una polarización que no es casual, que, en muchas situaciones, ha sido intencionalmente provocada”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido durante su visita a Argentina, donde personas de distintas posiciones políticas coincidieron en las celebraciones religiosas. “¿Cómo es posible que derecha, izquierda, todos, hemos estado allí en la calle, celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política?”, se preguntó.

El papa dijo que le gustaría que su paso por la región ayudara a cambiar esa dinámica. “Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar y de unirnos”, sostuvo.

“Me gustaría ver una mayor capacidad de diálogo, de construir puentes, de reconciliación; menos polémicas, menos guerras, menos divisiones. Sé que es un sueño, pero es posible”, agregó. También aclaró que no se trataba de un comentario partidario. “Promuevo la Doctrina Social de la Iglesia, con la esperanza de que algunos escuchen”.

Sin renuncia prevista y con nuevos viajes en agenda

Durante el intercambio con los periodistas, León XIV también fue consultado sobre si había firmado una carta de renuncia condicionada, como hizo su antecesor Francisco ante la posibilidad de quedar incapacitado para ejercer el pontificado. “Por ahora no veo que sea necesario, gracias a Dios. Quizá lo haga en algún momento”, respondió.

Sobre los viajes futuros, confirmó que tiene previsto asistir a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Corea del Sur, pero evitó adelantar otros destinos para 2027. Consultado sobre una eventual visita a México, respondió con humor. “¡Claro que sí! Podéis soñar, pero no os despertéis todavía. ¡Llegaré, llegaré!”.

También recordó como una broma el episodio ocurrido en Perú, cuando un rosario arrojado por un fiel golpeó uno de sus ojos. “El cariño de los peruanos, incluso el de la persona que, con tanta fe, simplemente quiso ofrecerme un rosario, es algo que llevas en el corazón, ¡quizás incluso en el ojo!”, dijo.

León XIV aterrizó en Roma a las 8.45 (4.45 de Montevideo), después de 11 días de viaje. Este miércoles retomará su agenda con la audiencia general en la plaza de San Pedro y una misa por los 400 años de la consagración de la basílica vaticana.