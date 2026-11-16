El Banco Central (BCU) resolvió este lunes 16 mantener en 6% la tasa de política monetaria (TPM), en el entendido de que es una medida “consistente con mantener la inflación y sus expectativas en torno a la meta de 4,5% anual” en el horizonte de 24 meses.
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Según indicó el BCU en un comunicado, el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de 12 meses —a 4,87% en octubre— estuvo “en línea con la trayectoria prevista” y reflejó principalmente la suba de alimentos y tarifas, sin observarse una generalización a otros precios de la economía”.
Por otro lado, el organismo entiende que los indicadores más recientes de actividad “ratifican la ausencia de presiones de demanda sobre los precios y son consistentes con las previsiones del Banco Central para el crecimiento al cierre de 2026”, a la vez que el mercado de trabajo “se mantiene estable”.
En ese marco, las proyecciones de la autoridad monetaria indican que la variación interanual del IPC se ubicará “transitoriamente por encima de la meta en los próximos meses, reflejando el traspaso de los incrementos ya ocurridos en los precios del petróleo y algunos alimentos. Estos aumentos se mantienen acotados a pocos productos de la canasta, sin observarse presiones inflacionarias generalizadas. La inflación se mantendría dentro del rango de tolerancia de 3% a 6% y comenzaría a descender durante el próximo año, retornando a la meta de 4,5% anual”, sostiene el BCU.
La decisión de mantener la TPM en 6%, resuelta por unanimidad del directorio, fue precedida de la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom). Ese órgano evaluó que el balance de riesgos a la trayectoria esperada de la inflación “se mantiene equilibrado, aunque persiste un elevado nivel de incertidumbre asociado, entre otros factores, a las tensiones geopolíticas y a los riesgos climáticos”.
Mediante la TPM, el BCU pretende señalizar al mercado el nivel de las tasas de interés. Una tasa de 6% supone una instancia expansiva de la política monetaria.