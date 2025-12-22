11 aperturas que amplían el recorrido gastronómico de Punta del Este

En el comienzo de una temporada que, según coinciden distintos actores del turismo, la hotelería y la gastronomía, se perfila especialmente activa, el mapa gastronómico de Punta del Este y sus alrededores comienza a moverse. Hay locales que abren por primera vez, puntos clave que regresan con nuevas propuestas y muchos otros que ajustan su formato para la llegada del verano.

Estas son algunas de las novedades a tener en cuenta en los próximos meses, con propuestas que buscan acompañar el ritmo estival y la fortuna de poder descansar junto al mar.

Una casona recuperada en la zona más antigua de la península se suma al mapa gastronómico de Punta del Este . La apuesta del chef Marcelo Betancourt, Boulevard de las Palmeras, combina la impronta de la parrilla tradicional uruguaya con una mirada contemporánea, apoyada en producto fresco y una amplitud de la carta que invita a regresar al comensal.

Con un vínculo de más de 15 años con la zona y una trayectoria consolidada durante su paso por la cocina de los hoteles Vik, Betancourt desarrolló proyectos propios, como La Picniquería, que abrió durante la pandemia, y ahora vuelve a apostar por la península con un restaurante que privilegia el oficio, la hospitalidad y la calidad del producto.

Bulevard de las Palmeras Chef Marcelo Betancourt de Boulevard de las Palmeras Mauricio Rodríguez

La carta se apoya en carnes premium locales, pescas frescas y vegetales de estación, con una parrilla que funciona como método de cocción transversal y permite alternar entre cortes clásicos, pescados, mariscos y platos de inspiración mediterránea. La cercanía con el puerto marca el tono del menú, que se adapta a la disponibilidad diaria.

La carta de vinos incluye una selección de bodegas de Maldonado, etiquetas nacionales y algunas referencias internacionales, y en la barra se propone coctelería clásica, tragos de autor y mocktails.

Bulevard de las Palmeras Boulevard de las Palmeras Mauricio Rodríguez

Tras estar años cerrado, el espacio fue remodelado a fondo, con una ambientación luminosa y contemporánea que integra vegetación al diseño, una gran barra central y una cocina abierta que permite ver al equipo en acción. El salón principal se complementa con un patio exterior y una terraza privada en el segundo piso destinada a eventos, ampliando las posibilidades del lugar a lo largo del año.

Juan Díaz de Solís y 2 de Febrero, Punta del Este. Todos los días de 12 a 16 h y 19 a 23 h. Instagram: @boulevarddelaspalmeras

Maleza Beach Club - Todo lo que debe tener un parador junto al mar

Maleza Beach Club Maleza Beach Club

Sobre la arena y bajo la sombra de los árboles, Maleza Beach Club propone una experiencia de playa que pone el acento en el disfrute y el entorno. El nuevo parador del Serena Hotel abre esta temporada con una propuesta que combina platos clásicos, tragos bien ejecutados y un espacio pensado para relajarse.

La dirección gastronómica es de Tomás Bartesaghi, chef, propietario del restaurante La Corte en Montevideo y director de la Alta Academia de Gastronomía del ITHU. Bartesaghi imprime una mirada equilibrada, con una carta que dialoga con lo que se espera de un parador de playa, pero cuidando técnica, producto y coherencia.

Maleza Beach Club El chef Tomás Bartesaghi junto a Sofía Rodríguez y Borja, el hijo de la pareja, en la inauguración de Maleza Beach Club

El menú reúne platos accesibles con entradas del mar, ensaladas frescas, pescados, carnes y pastas, y una selección de postres que completan una carta variada y estacional. La identidad de la propuesta se apoya en el uso casi exclusivo de productos uruguayos y locales, desde pesca y carne hasta vegetales y materias primas de estación, una decisión que atraviesa toda la carta y la define.

Maleza Beach Club Maleza Beach Club

Más allá de lo gastronómico, Maleza se distingue por sus mesas amplias, livings cómodos, distancia generosa entre comensales y un mobiliario pensado para el relax. La idea es ofrecer una experiencia distendida, acorde a un entorno natural que invita a bajar el ritmo y extender la sobremesa.

Maleza Beach Club Maleza Beach Club

Parada 24 de la playa Mansa, Punta del Este. Abierto todos los días de 8 a 23 h. Instagram: @malezabeachclub

Soto Bosque - Cocina al fuego y sabores de mar en un refugio natural

Soto Bosque, el nuevo refugio en el bosque de La Barra Soto Bosque, el nuevo refugio en el bosque de La Barra

A pocos minutos del puente de La Barra, en donde funcionaba el camping San Rafael, se encuentra Soto Bosque, un restaurante diferente a lo tradicional. El proyecto se despliega sobre cuatro hectáreas de naturaleza y combina cafetería, coctelería y música en vivo, con estacionamiento propio y un área de juegos infantiles.

Al frente de la cocina está el chef Facundo Connio, quien concibe a Soto como un homenaje al mar y a su riqueza, con una propuesta centrada en el fuego como método. “Queremos crear un espacio donde los sabores del mar sean los protagonistas, realzados por la técnica del carbón y un ambiente que invite a compartir”, resume.

Funciona como una parrilla de pescados y mariscos donde la tradición asadora uruguaya se cruza con técnicas actuales y una fuerte atención al producto. La pesca local de estación, corvina, lenguado, sargo, pargo, lisa, marca el pulso del menú complementada por ingredientes importados de alta calidad, como pulpo, merluza negra, vieiras y langostinos.

Soto Bosque Soto Bosque

El restaurante, que se ubica debajo de una gran carpa beduina, trabaja con una cámara de maduración para pescados, una técnica todavía poco habitual en Uruguay, que permite ampliar la disponibilidad, mejorar textura y sabor, y reducir al mínimo el desperdicio. “La maduración nos da la posibilidad de tener variedad, cuidar el producto y trabajar con una lógica de cero desperdicio”, señala el chef, que experimenta con este método desde hace algunos años.

A esa mirada se suma el uso de hierbas costeras y algas recolectadas en la zona, como salicornias o taco de reina, que refuerzan su vínculo directo con el entorno.

El Placer, Punta del Este (a 1.000 m del puente de La Barra). Cafetería de 9 a 21 h y restaurante de 19.30 a 1 h. Instagram: @sotopuntadeleste

Gurisa - Un ida y vuelta entre Uruguay y Madrid

Lucas Bustos Lucas Bustos, chef de Gurisa

Gurisa vuelve a abrir sus fuegos este verano en La Juanita, en su tercera temporada en José Ignacio, con una novedad que redefine la propuesta: la llegada de parte del equipo del recientemente inaugurado Gurisa Madrid. El intercambio con su sede europea imprime un nuevo pulso al restaurante uruguayo, que este año se presenta atravesado por un diálogo transatlántico de técnica, producto y cultura del fuego.

El equipo que viaja desde Madrid, con especial foco en la cocina de arroces, se integra a la propuesta del chef Lucas Bustos y amplía el repertorio. Inspiración mutua, ingredientes reinterpretados, pero el fuego sigue siendo el lenguaje común para ofrecer sabores que se quedan en la memoria, ahora enriquecidos con miradas y ritmos aprendidos en Europa.

Con una apertura breve y deliberadamente acotada de solo ocho semanas, Gurisa refuerza su carácter estacional y efímero. La experiencia se vive por tiempo limitado, en un entorno que privilegia el producto de cercanía, la cocina al fuego y el ambiente de relax.

Con mejoras en su espacio y un compromiso con la sostenibilidad, mantiene su espíritu original, pero se expande con platos que dialogan entre orillas, técnicas afinadas y una identidad construida en movimiento.

José Ignacio 29, La Juanita, José Ignacio. Del 20 de diciembre al 20 de febrero. Instagram: @gurisa_restaurant

Refugio del Mailhos - Producto fresco y vistas al puerto

Refugio del Mailhos Refugio del Mailhos Mauricio Rodríguez

Ubicado sobre la rambla y con vista directa al movimiento del Puerto de Punta del Este, Refugio del Mailhos combina experiencia y una carta pensada para públicos amplios. El proyecto está a cargo de Martín Sánchez y Agustín Nicoletti, socios desde hace más de una década y responsables de restaurantes ya consolidados como Bigote, Ambar y Chido.

Con ocho proyectos gastronómicos en su recorrido, Refugio aparece como una síntesis de ese camino. “Trajimos lo mejor que tenemos en nuestros otros restaurantes y lo adaptamos a esta ubicación”, explica Sánchez. La carta funciona como un punto de encuentro entre platos ya aprobados por el público con una mayor presencia de pescados y mariscos, impulsada tanto por el entorno como por la cercanía con el mar.

Refugio del Mailhos Refugio del Mailhos Mauricio Rodríguez

El menú incluye pastas, ensaladas, carnes, hamburguesas y clásicos como el chivito, pero es el producto del mar el que gana protagonismo.“Trabajamos con un pescador artesanal del puerto, que nos trae pescado fresco dos o tres veces por día”, señala Sánchez.

Refugio del Mailhos Refugio del Mailhos Mauricio Rodríguez

La cocina, coordinada por el chef ejecutivo Santiago Puebla, abre desde la mañana hasta la noche, con desayuno, almuerzo, merienda y cena, y apunta a un público diverso. “Nos gusta trabajar para la familia: los chicos van a las hamburguesas o milanesas, y los grandes eligen carnes y pescados”, resume Sánchez. Con un ticket promedio cuidado para la zona, el restaurante apuesta a permanecer abierto todo el año y busca ofrecer buena calidad en un punto privilegiado, sin perder accesibilidad.

Rambla Gral. Artigas y Los Meros, Punta del Este. Abierto todos los días de 8 a 2 h. Instagram: @refugio.mailhos





La Casita by Cari - Rico, sano e inclusivo

La Casita by Cari La Casita by Cari

La Casita by Cari llega al verano con una novedad clave: su reciente mudanza a la esquina de Pedragosa Sierra y San Ciro, que le da mayor visibilidad a un proyecto que nació casi en secreto y creció a través del boca a boca. Lo que empezó como una cocina por pedido en plena pandemia hoy se consolida como un espacio de referencia para quienes buscan comer sano, rico y sin resignar placer.

El proyecto surgió en 2020, cuando Carina Correa, health coach y madre de tres hijas veganas, una de ellas intolerante al gluten, empezó a cocinar en casa dulces veganos y sin gluten por encargo. Primero fue take away; pasada la pandemia, instaló unas mesas pequeñas y se animó a incorporar platos salados, más tarde se sumaron los jugos naturales. La idea siempre fue la misma: una cocina casera, sin aditivos ni fórmulas industriales.

La Casita by Cari La Casita by Cari

Hoy La Casita by Cari propone una carta pensada desde la alimentación inclusiva: opciones veganas, vegetarianas, sin gluten, sin azúcar, cetogénica y también platos con proteínas animales, como ensaladas con pollo o salmón ahumado. Todo convive en una misma mesa y resuelve el dilema de que nadie quede afuera cuando se sale a comer en grupo.

Uno de los diferenciales está en lo que no se usa. No hay premezclas, conservantes ni colorantes. Las harinas se elaboran en la propia cocina a partir de almendras, semillas y frutos secos. El resultado son panes, tortas, brownies y platos que tiran por tierra el prejuicio de lo “sin gluten” como seco o insípido.

La Casita by Cari La Casita by Cari

Abierta todo el día, pet friendly, con café de especialidad de Forajida, opciones para desayuno, almuerzo y merienda, consumo en el local o take away, La Casita by Cari se proyecta este verano como un lugar en el que comer sano también significa comer bien.

Av. Pedragosa Sierra y San Ciro, Punta del Este. Abierto todos los días de 8 a 21 h. Instagram: @lacasitabycari

Cocina Discreta en Samudra - Entre el mar y la laguna

Cocina Discreta en Samudra Cocina Discreta en Samudra

Este verano, el parador Samudra­ suma la novedad de la llegada de Cocina Discreta, el proyecto del chef, productor y artista argentino Ale Langer, reconocido por haber sido pionero en Buenos Aires en el formato de restaurantes a puertas cerradas y por transformar espacios no convencionales en experiencias gastronómicas sensoriales.

La propuesta desembarca en José Ignacio con un formato de almuerzo, sunset y cena con reserva. “Venimos trabajando desde hace años con experiencias gastronómicas en lugares no convencionales. Esta temporada abrimos Cocina Discreta en Punta del Este, en Samudra, con una propuesta playera durante el día y algunas noches especiales donde hacemos lo que mejor sabemos: encuentros íntimos, buena música, un hermoso ambiente y un menú de pasos”, resume Langer.

Cocina Discreta en Samudra Cocina Discreta en Samudra

Cocina Discreta se enfoca más en la experiencia­ que en la estructura tradicional del restaurante. Cada activación se ajusta al sitio y dialoga con el paisaje y el momento. La elección del parador, que cumple cinco temporadas junto con su escuela de kitesurf, no fue casual, ya que es uno de los mejores puntos para disfrutar de la caída del sol.

Parador Samudra, ruta 10 km 179,8, José Ignacio. Desde las 12 horas hasta el atardecer. Cenas: jueves, viernes y sábados a partir de enero, con reserva. Instagram: @cocinadiscreta

Bo’Café - Del leudado de la masa madre al ritual del café

Bo'Café Bo'Café

Después de conquistar a vecinos y visitantes con sus panes, focaccias­, croissants, rombos daneses y pizzas, Bo’Pan da un paso más y estrena Bo’Café, frente al club de jazz y restaurante Medio y Medio, en Punta Ballena. El proyecto de panadería boutique liderado por Romina Llanes y el chef Boris Vera nació en su casa en Chihuahua, y fue creciendo hasta consolidarse sobre la ruta 10 en Solanas con Bo’Pan, y hoy da un paso más con la apertura a 1 kilómetro de distancia de Bo’Café.

Bo'Café Bo'Café

En la nueva cafetería hay desayunos y meriendas con bollería de masa madre elaborada en Bo’Pan, café de especialidad de Cafetín, yogur con granola, licuados y opciones dulces y saladas. Al mediodía, la carta incorpora platos frescos y playeros como focaccias rellenas, ensaladas, tostones y tartas, en una línea simple y cuidada, fiel a su filosofía de buen producto.

Hacia la tarde, el ritmo cambia y el local se transforma en un punto ideal, con barra de tragos, una propuesta de tapeo con pequeñas preparaciones que rotan semanalmente y, algunos días, música en vivo para acompañar la caída del sol.

Bo'Café Bo'Café

Además, Bo’Café suma una biblioteca comunitaria y tiene previsto espacios para coffee work. Una evolución natural para un proyecto que crece a partir de masa madre, manteca, agua y tiempo, y que este verano suma café, encuentros y atardeceres a su identidad.

Avenida del Parador Viejo esquina C. Cormoran, Punta Ballena. Todos los días de 9 a 21 h. Instagram: @bocafe2025

Lo de Buba - Cocina austrohúngara y espíritu vintage en Las Grutas

Lo de Buba Lo de Buba Florencia Palermo

La indicación para llegar es clara: al ladito del Octógono de Agó. El café y restaurante propone una experiencia poco habitual en el este, gastronomía austrohúngara reinterpretada con producto local, mirada artesanal y un clima íntimo. El proyecto está liderado por Natalia Vargas, quien tras vivir varios años en Austria decidió volcar ese bagaje personal en una propuesta diferente al paisaje culinario dominante de la zona.

La identidad del lugar se construye desde dos frentes. Por un lado, la cocina europea trabajada con productos frescos de cercanía y platos pensados para compartir. Por otro, el espacio, con una ambientación que mezcla objetos heredados, algunos de la abuela de Agó Páez Vilaró y otros de la abuela austrohúngara de los hijos de Vargas.

Lo de Buba Lo de Buba Florencia Palermo

Entre los platos más característicos, se destacan las raclettes­, servidas en planchitas individuales en las que cada comensal cocina su propia combinación, en un formato que “recuerda al fondue pero con una impronta más sana”, asegura Vargas. La carta se completa con ensaladas, opciones frescas y preparaciones que dialogan con el espíritu del entorno, en sintonía con las actividades de bienestar que propone el espacio de meditación vecino.

Lo de Buba Lo de Buba Florencia Palermo

Abierto de corrido desde la mañana hasta la noche, Lo de Buba funciona con desayunos, almuerzos, meriendas y cenas que se pueden disfrutar desde temprano, pensando en el turismo europeo acostumbrado a otros horarios. En suma, una nueva apuesta que aporta diversidad a Punta Ballena.

El Criticón esquina El Discreto, Las Grutas, Punta Ballena. Abierto todos los días de 10 a 23.30 h. Instagram: @lo_de_buba_

Gozar - Sabor, música y a disfrutar

Gozar Gozar

El nuevo proyecto de Analía Suárez, junto con el chef Matías Sanjurjo­ —al frente de Imarangatú desde hace casi una década—, propone traducir una cocina de alto nivel a un formato más ágil y cotidiano. El resultado es un espacio con propuestas bien pensadas de hamburguesas y power salads de autor y una atmósfera que combina gastronomía, música y cultura urbana.

La carta se organiza en torno a esos dos ejes, las hamburguesas y las power salads, que son similares a los poke bowls pero no incluyen arroz de sushi. Así, el concepto toma distancia tanto del fast food clásico como de la ensalada liviana. Aquí las ensaladas funcionan como platos completos, con proteínas, como pollo orgánico, atún fresco o salmón, combinadas con carbohidratos, como arroz integral, quinoa, lentejas o trigo burgol, salsas trabajadas y juegos de texturas que las vuelven tan sabrosas como contundentes. Una propuesta ideada para la buena convivencia entre quien quiere cuidarse y quien busca una opción más indulgente.

Gozar Analía Suárez y Marías Sanjurjo De Gozar: Analía Suárez y el chef Matías Sanjurjo

El formato responde también a una decisión estratégica. Sanjurjo continúa al frente de Imarangatú durante la temporada, por lo que Gozar­ se apoya en procesos estandarizados, precisión y consistencia, con un equipo de confianza que garantiza que cada plato mantenga la línea del chef. “Buscamos hacer un producto de fast food llevado a premium­, ya sea con las hamburguesas como con las power salads”, resume Sanjurjo, al explicar un modelo que privilegia el buen producto, la estabilidad y la repetición bien lograda.

Más allá de la cocina, Gozar se piensa como un estudio gastronómico y musical con DJ en vivo, una identidad visual fuerte y una apuesta por lo social y lo urbano con un ambiente que invita a quedarse. Un proyecto con vocación de crecimiento y una personalidad clara.

Juan Gorlero 1047 esquina Emilio Inzaurraga, Punta del Este. Todos los días de 12 a 00 h. Instagram: @gozarpde

Marinera by Solera - Espacio gourmet al paso

Marinera Marinera

Marinera by Solera es un nuevo proyecto de Soledad Bassini­ y Fernando Rodríguez, creadores de Solera Vinos y Tapas, en José Ignacio. Nace con la intención de cubrir un nicho que hasta ahora no existía en José Ignacio. Una tiendita gourmet de funcionamiento diurno, pensada principalmente para la venta de vinos para llevar, con la posibilidad de quedarse un rato corto a tomar una copa y acompañarla con algo simple, rico y bien hecho.

La propuesta se apoya en una selección de vinos que pueden comprarse para llevar o disfrutarse en el lugar, con pequeños bocados ideales para el aperitivo: aceitunas maceradas, tortillas frías, tablas de quesos armadas o a elección, además de jamones y embutidos de productores artesanales.

Marinera Marinera

El pequeño local, acondicionado con barriles y taburetes, está pensado como un punto de stop, una parada estratégica para quienes están haciendo mandados en el pueblo, para compartir una copa y seguir, o para llevarse lo necesario para el resto del día.

Marinera by Solera busca ser un lugar de encuentro cotidiano, tanto para quienes viven en el pueblo como para los que pasan, con una oferta simple, clara y enfocada en el buen producto y el disfrute al paso.

Saiz Martínez y Los Cisnes, José Ignacio. Todos los días de 10.30 a 20 h. Instagram: @marinera.ji