Apuntes de un aficionado al vino: sobre Barrel Selection de Bodega Toscanini

La cata de un cualunque como yo

Arrancamos de vuelta con cosas que para un cristiano de a pie no son comunes. Barrel Selection me suena más a whisky (sí, ya sé, ya lo hablamos, no se me impaciente). Si uno va a tirar info, que vaya al hueso, de qué barrica me habla, deme datos, del nuevo o viejo mundo, tostada o quemada, primer uso o segundo... Tíreme datitos, así me hago el cra frente a mis invitados. ¡El vino se toma de a dos o más!

Pero como estos datos ni la IA pudo dármelos, me imagino, y digo: poca plata para vino de una sola barrica, esto de atrevido...

Pero dejémonos de macacadas y vamos al glu, glu, diría un grande, algún día hablaremos de él, nuevamente.

El vino está rico, es de fácil beber, sin complicaciones, para todo los gustos. Me gustó, pero repito: yo sería un pelín más sincero con el término barrel select.

¡Que se ponga la cocarda quien le quepa!