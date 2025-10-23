¡Hola !

Apuntes de un aficionado al vino: sobre el albariño Paco & Lola

Es un vino que invita a la compañía, al diálogo, que se siente luminoso y alegre, honesto en su frescura atlántica

Paco & Lola, Rías Baixas, Galicia. Albariño 2022
Por Coco Chemin

Paco & Lola, Rías Baixas, Galicia. Albariño 2022. Alcohol 12.5 grados.

La cata como debe hacer un catador

A la vista se presenta con un color dorado pálido, con suaves reflejos verdosos. En nariz es fresco, vibrante pero con toques muy dulces, duraznos maduros, con buenos aromas marinos. En boca también es muy fresco, algo mentolado, persistente, con buena acidez.

La cata de un cualunque como yo

Bueno, bueno. Un albariño, albariño de Galicia, su tierra. En este Uruguay tan moderno y de avanzada, ¡“me pensé” que el albariño era nuestro! Grave error. Claramente, nos faltan años para lograr esta sencillez emotiva, frescura marina.

¿O me equivoco? ¿Dónde están los albariños marinos, frescos que nuestro Atlántico ofrece? Este es fresco, fácil, moderno, tanto como su nombre y etiqueta (al mejor estilo 101 dálmatas y Cruela Devil atrás). Al verlo en la vinería no había manera de que no lo eligiera. Me gustó todo y me gusta más cuando no desentona. Cuando lo que es es; sin estridencias, sin modismos, simplemente es. Es un vino que invita a la compañía, al diálogo, que se siente luminoso y alegre, honesto en su frescura atlántica. Es un vino que respira, que ríe, que no se toma demasiado en serio, pero que deja huella en quien lo prueba.

Mi puntaje: Dame dos.

