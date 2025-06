Apuntes de un aficionado al vino: sobre el malbec Amalaya

“Amalaya” se dice en el noroeste argentino cuando se necesita expresar ira, disgusto o lamentación. Un vino de altura, ¡muy terrenal!, sencillo, etiqueta sobria, nada rimbombante, como quien no quiere llamar mucho la atención. La tierra purpúrea, escribió un argentino-norteamericano-inglés sobre nuestra tierra en plenas luchas civiles. Me recuerda a Hudson, ya que este vino bien salteño tiene un lindo porcentaje de tannat.

¡Pare, pare, don! Se me está yendo por las ramas, volvamos al tinto. Lindo vino fresco como estas mañanas ya casi de invierno. Lindo vino, que me deja contento, con toda esta locura del malbec de Mendoza, de subir y cosechar verde. Este me deja tranquilo.