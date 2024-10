Apuntes de un aficionado al vino: sobre el Malbec Trapiche Vineyard

Vino de color rojo intenso, violáceo sin ningún tinte de evolución, brillante. En nariz es muy tranquilo, con algo a notas de madera y flores de violeta. En boca es ligero, sencillo, con una buena acidez, no muy intenso, poco persistente pero muy agradable.

La cata de un cualunque como yo

Cómo me gustan los vinos que “son lo que son”, ni más ni menos, reales, que se muestran sin tapujos, como el mundo nos trajo. Etiquetas que no quieren pretender, nombres sencillos, que no nos dan mucha info, de precios modestos, de botellas livianas, corchos sintéticos y varios etcétera más.