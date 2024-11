Apuntes de un aficionado al vino: sobre el Nebbiolo Cerro Chapeu

Me dispongo a leer la etiqueta. Cambio los ósculos por unos de aumento 3 —la letra está chiquita o me estoy volviendo antiguo— y me dispongo a interpretar.

Llamo al ChatGPT. ¡Alegría!, entendido lo de masal. Voy entendiendo lo de viejas viñas, pero ya voy media botella y los cables se me enredan. Recuerdo que me mandaron a probar vinos y comentar, así que sorbo un buen vaso de agua, gorgoteo y arranco la cata.

Un vino agradable, fácil. Me lo imaginaba corpulento como el tano, pero es amable y rico como un borgoña. Vuelvo a la etiqueta y leo “vegano”; me pierdo nuevamente. Que alguien me explique cómo hacer un vino no vegano.

Mi puntaje: me tomo otra.