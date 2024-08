Apuntes de un aficionado al vino: Sobre el Pinot Noir Alta Reserva

El de arriba encaja sotobosque y yo me pregunto: ¿el qué? Pero vamos al vino y dejemos al crítico este, el de arriba, delirar tranquilo. Si yo le digo Alta Reserva, usted, ¿qué se imagina? Lo mismo me pregunto yo.

De Giménez Méndez probé altos vinos, pero a este no le encuentro el Alta Reserva y aquí coincido con el profesional (de arriba), lo encuentro falto de equilibrio; una acidez linda, tan alta que si me tapo los ojos y lo enfrío, estoy tomando un blanco. ¿Pero eso está mal? No lo sé, cada uno con su cuento. A mí no me convence.