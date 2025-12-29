El plato con verduras que Lucía Soria convierte en entrada, guarnición o plato principal

Las verduras blanqueadas y servidas a temperatura ambiente son ideales para las noches calurosas de verano. En Mesa Garzón hicimos esta versión para la mesa de bienvenida y fue un éxito total. Es fresca, liviana y llena de sabor. La podemos usar como entrada, como guarnición de pescados, pollo o carnes. Si le sumamos un huevo y un poco de parmesano también es una comida completísima.

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Para la gribiche:

2 huevos duros

1 cda. de alcaparras picadas

1 cda. de mostaza

3 cdas. de aceite de oliva

1 cda. de vinagre

Perejil picado

Albahaca picada

Sal

Pimienta

Procedimiento

Lavamos y pelamos las zanahorias. Las cortamos en rodajas de ½ cm. En una olla grande armamos el agua de blanqueado con sal, laurel, un par de dientes de ajo aplastados y un chorro de aceite de oliva. Cuando rompe el hervor, sumamos las zanahorias y las cocinamos hasta que estén tiernas pero firmes. Las pasamos a un bowl con agua y hielo para cortar la cocción y fijar el color. Escurrimos bien.

Para la gribiche, picamos los huevos duros y los mezclamos con las alcaparras, la mostaza, el aceite de oliva, el vinagre, el perejil y la albahaca. Ajustamos sal y pimienta.

En un plato grande acomodamos las zanahorias. Distribuimos las cebollas coloradas en pluma por encima, sumamos algunas hojas de perejil o cilantro y colocamos la gribiche bien repartida. Terminamos con un chorrito de aceite de oliva, pimienta recién molida y un poco más de perejil fresco.