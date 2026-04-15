El restaurante más antiguo de Barcelona llega por primera vez a Punta del Este

Con 190 años de historia a cuestas y seis generaciones de la familia Bofarull al frente, Los Caracoles, uno de los grande clásicos de la gastronomía catalana, llega por primera vez a Punta del Este de la mano de Otras Cocinas, una nueva serie de encuentros impulsada por I’marangatú y Lifestyle Events que busca instalar, fuera de temporada, una agenda de experiencias gastronómicas del mismo alto nivel que las que disfrutan los turistas cada verano.
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La propuesta, concebida como una serie de tres encuentros a lo largo del año, convocará en posteriores oportunidades a chefs de España, Argentina y Perú para diseñar, junto con Matías Sanjurjo, chef ejecutivo de I’marangatú, menús de pasos con platos característicos de sus países, maridados con vinos de alta gama. La primera edición, el viernes 24 de abril, estará dedicada a Barcelona y tendrá como invitados a Alex Rodríguez Usón, chef de Los Caracoles, y a Pablo Bofarull, integrante de la sexta generación de la familia propietaria, que llega para compartir, también, la historia viva del restaurante.
El menú propondrá un recorrido que fluye por ambas cocinas. Para empezar, Sanjurjo presentará un carpaccio tibio de vieiras, mientras que Alex Rodríguez Usón aportará dos clásicos de Los Caracoles: una bullabesa con langostino confitado, presente en la carta del restaurante desde 1925, y un pulpo a las brasas con parmentier de boniato. Como plato principal, el chef catalán firmará el cochinillo, una de las preparaciones más emblemáticas de su cocina, y Sanjurjo apostará como alternativa por un lenguado acompañado de cremoso de coliflor y repollitos de Bruselas alimonados. El final dulce quedará dividido entre una tartaleta de chocolate y pistachos a cargo de Sanjurjo y un tradicional tocinito del cielo preparado por Rodríguez Usón, un guiño directo a la tradición española.
Cada paso estará acompañado por vinos seleccionados de Bodega Sacromonte, además de refrescos y agua mineral.
Con esta iniciativa, Otras Cocinas busca no solo acercar referentes internacionales al público local, sino también producir contenido y movimiento en torno al turismo gastronómico durante todo el año, lo que amplía la oferta de Punta del Este más allá de la temporada alta.
Viernes 24 de abril en I’marangatú. El valor del ticket es de US$ 130 y hay descuento del 25% con algunas tarjetas. Reservas a través de RedTickets.