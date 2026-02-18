¡Hola !

La ensalada con carácter en la que Lucía Soria combina burrata con durazno

Es bien veraniega y lleva burrata, girasol caramelizada, zapallo asado con especias, rúcula, durazno y albahaca fresca

Receta Lucia Soria

FOTO

Emma Prevett para Mesa Garzón
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Una ensalada bien de verano, simple pero con carácter. Se arma fácil, funciona como plato para compartir o como entrada y combina lo cremoso de la burrata con zapallo bien asado, fruta fresca y semillas crocantes que levantan todo.

Ingredientes

Para 4 personas

Tomates asados, queso, olivas marinadas y vinagreta de aceto y tomillo de Lucía Soria.
Receta

Qué aperitivo recomienda Lucía Soria para el verano

Por Lucía Soria

3 burratas chicas (100-125 g c/u)

2 duraznos frescos, maduros pero firmes, cortados en pedazos irregulares

Zapallo asado:

600 g de zapallo cabutiá en cubos

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de sal

Pimienta negra a gusto

½ cucharadita de semillas de cilantro machacadas

½ cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón

1 pizca de canela

Girasol caramelizada:

½ taza de semillas de girasol

1 cucharadita de aceite de oliva

1 cucharadita de azúcar o miel

1 pizca de sal

Ají molido a gusto (opcional)

Verdes:

1 atado chico de rúcula

½ atado de albahaca fresca

Procedimiento

Cortamos el zapallo en cubos, lo mezclamos con el aceite de oliva, la sal, la pimienta y las especias. Lo llevamos al horno medio hasta que esté bien asado, dorado y tierno. Dejamos entibiar.

En una sartén chica tostamos las semillas de girasol con el aceite. Cuando empiezan a dorarse, sumamos el azúcar o la miel, una pizca de sal y, si queremos, ají molido. Mezclamos, retiramos y dejamos enfriar para que queden bien crocantes.

Para armar el plato, disponemos el zapallo asado como base, junto con los duraznos cortados en forma irregular. Arriba, la rúcula y las hojas de albahaca. Apoyamos las burratas y terminamos con la girasol caramelizada, un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta recién molida.

