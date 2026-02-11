¡Hola !

Qué aperitivo recomienda Lucía Soria para el verano

Tomates asados, queso, olivas marinadas y vinagreta de aceto y tomillo

Tomates asados, queso, olivas marinadas y vinagreta de aceto y tomillo de Lucía Soria.

Tomates asados, queso, olivas marinadas y vinagreta de aceto y tomillo de Lucía Soria.

FOTO

Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Un aperitivo muy veraniego, que también funciona perfecto como ensalada. Es fresco y rendidor, ideal para dejar listo y sumar a la mesa cuando llegan amigos. El tomate asado le suma mucha complejidad de sabor. El queso suave, los tomates frescos y unas olivas marinadas levantan esta gran combinación, que es pura simpleza y delicia.

Leé además

Romesco de Lucía Soria 
Receta

La forma más rica y fresca de comer morrón en verano, por Lucía Soria

Por Lucía Soria
lucia soria comparte su secreto para dar un contraste especial a las ensaladas
Receta

Lucía Soria comparte su secreto para dar un contraste especial a las ensaladas

Por Lucía Soria
la receta vegana y fresca con la que lucia soria recibe a sus amigos en verano
Abrebocas

La receta vegana y fresca con la que Lucía Soria recibe a sus amigos en verano

Por Lucía Soria

INGREDIENTES

Tomates cherri o perita

Tomates frescos (cherri o perita)

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Queso

Queso semiduro o tierno, cortado en cubos (tipo gouda, dambo, colonia o similar)

Olivas marinadas

Olivas negras sin carozo

Piel de limón (sin parte blanca)

Semillas de hinojo

Ajo, apenas aplastado

Laurel

Ají molido

Aceite de oliva

Vinagreta

Aceto balsámico

Aceite de oliva

Tomillo fresco

Sal

PROCEDIMIENTO

Cortamos una parte de los tomates al medio, los ponemos en una fuente, los salamos, agregamos aceite de oliva y los llevamos al horno medio hasta que estén bien caramelizados, jugosos y concentrados. Los dejamos enfriar.

Mientras tanto, cortamos los tomates frescos y los reservamos.

Para las olivas, las mezclamos con piel de limón, semillas de hinojo, ajo aplastado, laurel, ají molido y buen aceite de oliva. Las guardamos en la heladera; duran un montón y, cuanto más reposan, mejor quedan. Para la vinagreta, mezclamos aceto, aceite de oliva, tomillo fresco y una pizca de sal.

Armamos el plato con los tomates asados, los tomates frescos, los cubos de queso y las olivas marinadas. Terminamos con la vinagreta y un poco más de tomillo fresco.

