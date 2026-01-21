Lucía Soria comparte su secreto para dar un contraste especial a las ensaladas

Las uvas en pickle son una sorpresa total en sabor: mantienen su dulzor, pero suman textura y un toque ácido que funciona perfecto. Es uno de esos pequeños descubrimientos que fuimos integrando en la cocina de Mesa Garzón. Quedan increíbles con quesos, ensaladas o para terminar vegetales cocidos y darles un contraste distinto. Quedan deliciosas con boniato, zapallo, zucchini, zanahorias y repollo.
1 taza de uvas negras sin semillas, cortadas al medio
½ taza de vinagre de manzana
½ taza de agua
2 cucharadas de azúcar
1 pizca de sal
Semillas de hinojo
Semillas de coriandro
1 hoja de laurel
Para terminar:
Orégano fresco
Miel picante (miel + ají molido)
Procedimiento
Para el pickle calentamos el vinagre de manzana con el agua, el azúcar, la sal, las semillas de hinojo, las semillas de coriandro y la hoja de laurel hasta que el azúcar se disuelva. Vertemos la mezcla caliente sobre las uvas cortadas y dejamos enfriar. Se pueden usar en 20-30 minutos, aunque mejoran con reposo.
Para el queso, batimos la crema de leche hasta que espese un poco, no a punto chantilly, solo aireada. Sumamos el queso de cabra desgranado y seguimos batiendo hasta que quede bien cremoso. Agregamos tomillo fresco, ralladura de limón, un poco de sal, aceite de oliva y pimienta.
Extendemos el queso batido en un plato, acomodamos las uvas en pickle por encima (escurridas), sumamos orégano fresco y terminamos con hilos de miel picante.