¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La forma más rica y fresca de comer morrón en verano, por Lucía Soria

Romesco, queso de cabra, dukkah y perejil

Romesco de Lucía Soria&nbsp;

Romesco de Lucía Soria 

FOTO

William Hereford para Mesa Garzón
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

En el verano aparecen los morrones más dulces, ideales para quemar a fuego, dejar descansar, pelar y hacer un buen romesco. En las cenas de Mesa Garzón siempre buscamos acompañar los platos con algo fresco y lleno de textura, y esta combinación con queso de cabra y dukkah se volvió uno de esos favoritos que vuelven año tras año.

Leé además

Ciruelas, halloumi grillado, zapallo asado y avellanas de Lucía Soria.
Receta

Las frutas que nunca faltan en las recetas de verano de Lucía Soria

Por Lucía Soria
Zanahorias con salsa gribiche, cebolla colorada y perejil.
Receta

El plato con verduras que Lucía Soria convierte en entrada, guarnición o plato principal

Por Lucía Soria
lucia soria presenta una manera distinta de aprovechar los duraznos este verano
Receta

Lucía Soria presenta una manera distinta de aprovechar los duraznos este verano

Por Lucía Soria

Ingredientes

Para 6 personas

Para el romesco:

3 morrones

1 puñado de maní tostado

2 rodajas de pan tostado

1 cda. de vinagre de vino

1 cabeza de ajo asado (usar la pulpa)

½ taza de aceite de oliva

1 cdta. de extracto de tomate

1 cda. de pimentón ahumado

Sal

Para servir:

150-200 g de queso de cabra desgranado

2 cdas. de dukkah (sésamo, coriandro, comino,

pimentón, ají molido)

Hojas de perejil fresco

Aceite de oliva

Procedimiento

Quemamos los morrones a fuego directo hasta que estén bien negros. Los pasamos a una bolsa limpia o tapamos el recipiente para generar vapor, lo que ayuda a que la piel salga fácil. Una vez fríos, retiramos piel y semillas.

Tostamos el maní y reservamos. Asamos la cabeza de ajo entera a 180 °C hasta que esté bien tierna; cuando se enfría, cortamos la punta y exprimimos la pulpa.

En un vaso de mixer colocamos los morrones pelados, el maní tostado, el pan, el extracto de tomate, la pulpa del ajo asado, el vinagre y el pimentón ahumado. Procesamos mientras agregamos el aceite de oliva hasta lograr una textura espesa y suave. Ajustamos de sal.

Extendemos el romesco en un plato grande. Sumamos el queso de cabra desgranado, espolvoreamos la dukkah, agregamos hojas de perejil fresco y terminamos con un chorrito de aceite de oliva.

Selección semanal
Venezuela

Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

“Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

Por Federico Castillo
Mercosur

UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

Por Redacción Búsqueda
Venezuela

Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

Meri Deal: “Irme al exterior es una necesidad personal de desafiarme”

Meri Deal: “Irme al exterior es una necesidad personal de desafiarme”

Por Federica Chiarino Vanrell
Chef Gianluca Cossu conversa con los comensales

Chef de dos de los clubes gastronómicos más exclusivos del mundo cocinó en José Ignacio

Por Clementina Delacroix Cardeza
Detalles patrios en cintos anchos.

Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

Por Belén Riguetti Aparicio
Nicole Kidman de rulos y Gigi Hadid morocha: las transformaciones de las celebridades para inaugurar el 2026

Nicole Kidman de rulos y Gigi Hadid morocha: las transformaciones de las celebridades para inaugurar el 2026

Por Redacción Galería