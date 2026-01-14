La forma más rica y fresca de comer morrón en verano, por Lucía Soria

En el verano aparecen los morrones más dulces, ideales para quemar a fuego, dejar descansar, pelar y hacer un buen romesco. En las cenas de Mesa Garzón siempre buscamos acompañar los platos con algo fresco y lleno de textura, y esta combinación con queso de cabra y dukkah se volvió uno de esos favoritos que vuelven año tras año.

1 puñado de maní tostado

2 rodajas de pan tostado

1 cda. de vinagre de vino

1 cabeza de ajo asado (usar la pulpa)

½ taza de aceite de oliva

1 cdta. de extracto de tomate

1 cda. de pimentón ahumado

Sal

Para servir:

150-200 g de queso de cabra desgranado

2 cdas. de dukkah (sésamo, coriandro, comino,

pimentón, ají molido)

Hojas de perejil fresco

Aceite de oliva

Procedimiento

Quemamos los morrones a fuego directo hasta que estén bien negros. Los pasamos a una bolsa limpia o tapamos el recipiente para generar vapor, lo que ayuda a que la piel salga fácil. Una vez fríos, retiramos piel y semillas.

Tostamos el maní y reservamos. Asamos la cabeza de ajo entera a 180 °C hasta que esté bien tierna; cuando se enfría, cortamos la punta y exprimimos la pulpa.

En un vaso de mixer colocamos los morrones pelados, el maní tostado, el pan, el extracto de tomate, la pulpa del ajo asado, el vinagre y el pimentón ahumado. Procesamos mientras agregamos el aceite de oliva hasta lograr una textura espesa y suave. Ajustamos de sal.

Extendemos el romesco en un plato grande. Sumamos el queso de cabra desgranado, espolvoreamos la dukkah, agregamos hojas de perejil fresco y terminamos con un chorrito de aceite de oliva.