Ucrania lanzó una amplia operación contra el puente de Crimea, también conocido como puente de Kerch, en la que empleó misiles de crucero y drones. Según varios expertos militares, la infraestructura recibió decenas de ataques durante 48 horas, en varias oleadas. La primera tuvo como objetivo destruir las defensas antiaéreas y la siguiente, dañar el puente.

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Volodímir Zelenski calificó la acción como una “operación sin precedentes”. Lo hizo en un mensaje en video difundido el martes 17 de noviembre, durante una reunión de los países que apoyan a Kiev en la sede de la OTAN, en Bruselas.

Durante la noche del lunes al martes, el puente sufrió daños en un ataque ucraniano. Se trata de un objetivo estratégico y simbólico, en vísperas del encuentro en China entre los presidentes de Rusia, Estados Unidos y China, en el marco de la cumbre de la APEC.

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Para Yohann Michel, investigador del Instituto de Estudios, Estrategia y Defensa, el ataque complicará el abastecimiento de las tropas rusas en el frente ucraniano. “El hecho de que la parte vial del puente haya sido alcanzada y destruida provocará una ralentización de parte de la logística. Después, habrá que ver cuánto tiempo tardará en restablecerse el tráfico ferroviario, teniendo en cuenta que la mayor parte de la logística pasa en realidad por el puente ferroviario”, explicó.

El Kremlin asegura que el puente volverá a estar operativo en poco tiempo. Las reparaciones, no obstante, se perfilan como una tarea compleja y costosa.

Michel también destacó los resultados de los ataques ucranianos de alcance medio durante las últimas semanas, que, según su análisis, están debilitando a las fuerzas rusas.

Desorganización en Kiev

Pero, al mismo tiempo, Rusia también está atacando puentes en Ucrania. El objetivo de Moscú es hacer que la ciudad sea inhabitable y, de hecho, estos bombardeos están desorganizando intensamente a Kiev y haciendo que los desplazamientos sean especialmente difíciles para sus habitantes. El martes 17, la capital ucraniana estaba prácticamente paralizada.

Vira tiene ojeras después de una noche de bombardeos y de una jornada agotadora. Se encuentra junto al último metro aéreo que permite cruzar el río y conectar las dos mitades de la ciudad. “Normalmente tardo alrededor de una hora en llegar al trabajo. ¡Pero hoy tardé tres horas! Tres horas para hacer ese recorrido”, lamenta ante el micrófono de nuestro corresponsal en Kiev, Théo Renaudon.

La alcaldía ha desplegado de urgencia minibuses amarillos para aliviar la congestión del tráfico. Una mujer sube a uno de ellos cargando varias bolsas grandes. “Son provisiones para no tener que ir al mercado. El transporte funciona muy mal”, comenta.

Inquietud por todos los puentes de Kiev

Y, efectivamente, este martes los transportes son lentos y van abarrotados. Oleg, uno de los conductores, tiene dificultades para abrirse paso entre los embotellamientos. “Es un caos total, peor que bajo el antiguo régimen. La gente haría mejor en ir caminando. Este barrio está completamente bloqueado por los atascos. Y así está desde esta mañana. Nadie consigue llegar al trabajo”, asegura.

Detrás de él permanece atrapado Antov, un taxista. Teme que la capital quede dividida en dos. “Hay que ser realistas. Creo que para febrero los rusos habrán hundido todos los puentes de la ciudad”.

FUENTE:RFI