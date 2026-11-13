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    Estados Unidos ordena la suspensión de despegues en todo el país por problemas en las comunicaciones

    La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó detener los vuelos de salida en todos los aeropuertos del país “hasta nuevo aviso”; según el secretario de Transporte, Sean Duffy, el problema afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta

    Foto de archivo del aeropuerto de Newark (Nueva Jersey).

    Foto de archivo del aeropuerto de Newark (Nueva Jersey).

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    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos (EE.UU.) ordenó este viernes 13 detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

    La FAA explicó a través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo que debido a “circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad” se decreta la suspensión de los despegues en los aeropuertos estadounidenses.

    La instrucción explica que todo el tráfico aéreo de salida “deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso” y que los “vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso”.

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    Duffy dijo en una publicación en la red social X que la suspensión responde a “un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta” y que los técnicos de la FAA están investigando la incidencia.

    Infraestructura obsoleta

    Esta interrupción es la señal más reciente de la presión que sufre el sistema de control de tráfico aéreo de EE.UU., que se ha visto afectado por fallos en los equipos, problemas de comunicación y escasez de controladores, mientras la FAA intenta reemplazar la infraestructura obsoleta. El Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para la modernización el año pasado, y la FAA y la Casa Blanca solicitaron el viernes a los legisladores otros 30.100 millones de dólares.

    La suspensión de este viernes fue la segunda interrupción a nivel nacional de todos los despegues desde los atentados del 11 de setiembre de 2001. La otra ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA suspendió todos los despegues nacionales durante menos de dos horas.

    Estados Unidos tiene el espacio aéreo más transitado del mundo. La FAA gestiona más de 45.000 vuelos diarios y unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas.

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    FUENTE:FRANCE24

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