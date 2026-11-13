Estados Unidos ordena la suspensión de despegues en todo el país por problemas en las comunicaciones

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó detener los vuelos de salida en todos los aeropuertos del país “hasta nuevo aviso”; según el secretario de Transporte, Sean Duffy, el problema afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos (EE.UU.) ordenó este viernes 13 detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

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La FAA explicó a través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo que debido a “circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad” se decreta la suspensión de los despegues en los aeropuertos estadounidenses.

There has been a temporary telecommunications outage - out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis. — The FAA (@FAANews) November 13, 2026 La instrucción explica que todo el tráfico aéreo de salida “deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso” y que los “vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso”.

Duffy dijo en una publicación en la red social X que la suspensión responde a “un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta” y que los técnicos de la FAA están investigando la incidencia.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026 Infraestructura obsoleta Esta interrupción es la señal más reciente de la presión que sufre el sistema de control de tráfico aéreo de EE.UU., que se ha visto afectado por fallos en los equipos, problemas de comunicación y escasez de controladores, mientras la FAA intenta reemplazar la infraestructura obsoleta. El Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para la modernización el año pasado, y la FAA y la Casa Blanca solicitaron el viernes a los legisladores otros 30.100 millones de dólares.