El presidente chino, Xi Jinping, instó a reforzar los vínculos políticos y militares entre China y Rusia durante su reunión con Vladímir Putin en Shenzhen, el miércoles 18, según informaron los medios estatales. “Ambas partes deberían aprovechar los mecanismos de intercambio entre los gobiernos, los órganos legislativos, las fuerzas armadas y los partidos políticos de ambos países”, afirmó Xi, según un comunicado difundido por la agencia estatal Xinhua. También pidió garantizar que los acuerdos alcanzados por ambos mandatarios se cumplan.

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El encuentro tuvo lugar un día antes de la cumbre trilateral que Xi y Putin mantendrán con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el sur de China.

La reunión del jueves 19 genera preocupación por la posibilidad de que los tres mandatarios decidan el futuro de Ucrania sin la participación de Kiev ni de Europa, y busquen establecer nuevas esferas de influencia en el mundo.

Financial Times Por qué Trump, Putin y Xi no pueden ser los nuevos “tres grandes”

China Xi, Trump y Putin se reúnen en China antes de la histórica cumbre trilateral

Washington había adelantado que Ucrania no estaría en la agenda, una postura que coincide con la posición de Pekín, que considera el conflicto un asunto ajeno a China. Trump afirmó posteriormente que el tema sí sería tratado.

China se limitó a señalar que los líderes mantendrían “intercambios en profundidad sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Según Washington, las conversaciones también incluirán la guerra con Irán y el desarme nuclear, tras la expiración en febrero del tratado bilateral sobre armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia.

Pekín sostiene desde hace tiempo que Washington y Moscú deben reducir sus enormes arsenales nucleares antes de que China acepte negociar una reducción del suyo.

Entrando del frío

Las agencias de noticias chinas y rusas informaron alrededor del mediodía del miércoles que Xi y Putin se habían reunido para conversar; es la quinta vez que los dos líderes se reúnen este año, incluyendo una vez por videoconferencia.

Putin ha sido marginado por Occidente desde que desencadenó el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial con su ataque a Ucrania en 2022.

Durante su intervención ante la APEC el miércoles, Vladímir Putin expresó su confianza en que la cumbre trilateral con Xi Jinping y Donald Trump sería “sumamente útil”. “En un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita con urgencia es unidad en lugar de división y diálogo en lugar de ultimátums”, afirmó el mandatario ruso.

Putin también aseguró que las sanciones occidentales impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022 fracasaron. Según dijo, las restricciones “no fueron capaces de detener por completo el crecimiento ni de destruir las economías de la competencia”.

Antes, Xi Jinping había pedido una mayor cooperación internacional en inteligencia artificial y libre comercio. “Comenzando por reducir los aranceles, ampliar el acceso y explorar regulaciones y estándares de gestión, China llevará a cabo una reforma profunda”, afirmó al inaugurar el encuentro.

Según funcionarios rusos, Xi y Putin tenían previsto abordar asuntos de energía y finanzas. En una reunión posterior, con un grupo más reducido, tratarían temas de política exterior, entre ellos Ucrania y Corea del Norte.

¿Viene Kim?

El miércoles, Trump seguía en Filipinas, donde un día antes se había reunido con los demás líderes del Quad (Australia, Japón e India) por primera vez en su segundo mandato. El objetivo principal de esta agrupación es contrarrestar la influencia regional de China.

Dijo que tenía previsto mantener conversaciones a solas con Putin y Kim Jong Un en su próxima parada en Shenzhen, y añadió que al líder norcoreano “le gustaría” reunirse con él en China.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, evitó confirmar el miércoles la reunión con Kim. “Si tenemos un problema con Corea del Norte, la única manera de resolverlo es dialogando con ellos”, dijo Rubio en Manila.

Trump se encontraba en Filipinas para una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), compuesta por 11 miembros.

Su visita estuvo marcada por protestas de alrededor de 2.000 personas que portaban pancartas con los letreros “Fuera Trump ya” y “Rechacemos Pax Silica”, en referencia a una iniciativa estadounidense sobre la cadena de suministro.

Aranceles, chips y tierras raras

Mientras los líderes de la ASEAN lidiaban con una serie de problemas regionales, el fantasma de la ofensiva arancelaria de Trump seguía presente.

El primer ministro chino, Li Qiang, criticó duramente el lunes lo que calificó de “corriente contraria de unilateralismo y proteccionismo”, al tiempo que elogiaba la creciente actividad comercial de Pekín con el bloque.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente canadiense Mark Carney expresaron opiniones similares sobre el comercio, citando ambos explícitamente la necesidad de reducir su dependencia del mercado estadounidense.

El martes, un combativo Trump no dio tregua en su guerra comercial con Pekín, afirmando que Estados Unidos alcanzaría a China en la producción de tierras raras “en un plazo de 10 meses”.

Horas antes de que Trump aterrizara en Manila, Washington anunció nuevas normas sobre la transferencia de chips de IA avanzados, una medida que podría irritar a los miembros de la ASEAN.

Las empresas que envíen chips de alta gama a Singapur, Malasia, Tailandia e Indonesia ahora necesitarán una licencia especial, ya que se dice que estos países representan un “riesgo de desvío superior al normal”.

Singapur respondió diciendo que ahora estaba explorando formas de facilitar el “acceso seguro” para las empresas con sede en la ciudad-estado.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24