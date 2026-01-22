  • Cotizaciones
    jueves 22 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Incendios en Chile: detienen a un sospechoso mientras aumentan a 21 los muertos

    Los incendios forestales que azotan desde el fin de semana el sur de Chile ya dejaron 21 muertos y los damnificados se multiplican con los días. Las autoridades anunciaron además la detención de un sospechoso

    Dos mujeres observan un incendio forestal este lunes, en la comuna de Chaimávida, en Concepción a unos 491 km aproximadamente de Santiago (Chile).

    Dos mujeres observan un incendio forestal este lunes, en la comuna de Chaimávida, en Concepción a unos 491 km aproximadamente de Santiago (Chile).

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Las autoridades chilenas anunciaron la detención de una persona sospechosa de haber provocado un incendio intencionado en el sur del país, donde los graves incendios forestales que azotan la zona desde el sábado han causado la muerte de 21 personas.

    “En uno de los incidentes más graves de los ocurridos desde el punto de vista de seguridad”, se pudo establecer “que se habría dado inicio a distintos focos incendiarios utilizando líquidos acelerantes en una plantación de trigo”, señaló el ministro de Seguridad, Luis Cordero. “Se detuvo a la persona que inició estos incendios y se incautaron con él un bidón de cinco litros de combustible”, agregó.

    Leé además

    José Antonio Kast saluda al futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, durante la presentación de su nuevo gabinete, en Santiago de Chile.
    Video
    Chile

    Chile: polémica por presencia de exabogados de Pinochet en el primer gabinete de Kast

    Por RFI
    Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile).
    Video
    Chile

    Incendios forestales en Chile han dejado al menos 16 muertos y miles de evacuados

    Por France 24

    El martes, en otra denuncia, el ministro Cordero aseguró que fueron encontrados en Concepción, en la región de Biobío, restos de elementos utilizados para encender el fuego. Entre los objetos hallados se encuentran “envases plásticos consumidos parcialmente por el fuego, los cuales mantienen líquido acelerante que en primera instancia aparentan su propósito central ser utilizados con la finalidad de generar un incendio”, describió.

    Embed - Chilenos dejan sus hogares huyendo de los incendios

    21 víctimas fatales y miles de damnificados

    Los voraces incendios forestales han afectado a tres regiones de la zona central de Chile: Ñuble, Biobío y La Araucanía. Los bomberos todavía luchan contra las llamas en las regiones de Biobío y Ñuble.

    La cifra de muertos pasó de 20 a 21 respecto al reporte del martes, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en conferencia de prensa. La gran mayoría de las víctimas se registran en Biobío, en las localidades de Lirquén y Penco. El número de damnificados casi se triplicó con relación al balance previo. Hay más de 20.000 damnificados y unas 800 casas destruidas, según Elizalde.

    Este miércoles el presidente Gabriel Boric visitó por segunda vez Biobío, donde comenzó a llegar ayuda como baños químicos y generadores de energía. “Se está trabajando con maquinaria en el despeje de calles y en el retiro de escombros, y se sigue combatiendo el fuego. Todavía estamos en estado de emergencia”, remarcó Boric.

    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, también visitó este miércoles zonas afectadas en Biobío y Ñuble, donde se comprometió a asumir las tareas de reconstrucción una vez asuma el 11 de marzo. “La reconstrucción va a recaer en nuestro gobierno (...) no vamos a abandonar a nadie”, sostuvo en declaraciones a periodistas.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Criptoactivos

    Pronósticos de “recuperación” del bitcoin para este año; ¿menos volátil por inversores institucionales?

    Por Redacción Búsqueda
    Agro

    Gremiales rurales piden que tarifas de combustibles se ajusten por PPI

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Óscar Andrade coordinará la bancada de senadores del Frente Amplio

    Por Redacción Búsqueda
    Periodismo

    Citación policial a reportero de 'El País' por un artículo periodístico despierta preocupación

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

    Decisiones tributarias alimentan cruces políticos entre oficialismo y oposición

    Por Redacción Búsqueda
    Fachada de la Caja de Profesionales Universitarios.

    Caja de Profesionales: “Es mejor hacer rodar cabezas”, apunta director renunciante tras polémica

    Por Catalina Misson
    Fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe 

    Fiscalía expresó “consternación” por fallos de un tribunal que, tras cambios recientes en su integración, favorecen a militares

    Por Victoria Fernández
    Fachada de Facultad de Artes, el 8 de noviembre de 2025.

    La Universidad de la República cambió su definición de ‘antisemitismo’ y pidió al gobierno que también lo haga

    Por Nicolás Delgado