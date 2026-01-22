Incendios en Chile: detienen a un sospechoso mientras aumentan a 21 los muertos

Los incendios forestales que azotan desde el fin de semana el sur de Chile ya dejaron 21 muertos y los damnificados se multiplican con los días. Las autoridades anunciaron además la detención de un sospechoso

Dos mujeres observan un incendio forestal este lunes, en la comuna de Chaimávida, en Concepción a unos 491 km aproximadamente de Santiago (Chile).

Las autoridades chilenas anunciaron la detención de una persona sospechosa de haber provocado un incendio intencionado en el sur del país, donde los graves incendios forestales que azotan la zona desde el sábado han causado la muerte de 21 personas.

“En uno de los incidentes más graves de los ocurridos desde el punto de vista de seguridad”, se pudo establecer “que se habría dado inicio a distintos focos incendiarios utilizando líquidos acelerantes en una plantación de trigo”, señaló el ministro de Seguridad, Luis Cordero. “Se detuvo a la persona que inició estos incendios y se incautaron con él un bidón de cinco litros de combustible”, agregó.

El martes, en otra denuncia, el ministro Cordero aseguró que fueron encontrados en Concepción, en la región de Biobío, restos de elementos utilizados para encender el fuego. Entre los objetos hallados se encuentran “envases plásticos consumidos parcialmente por el fuego, los cuales mantienen líquido acelerante que en primera instancia aparentan su propósito central ser utilizados con la finalidad de generar un incendio”, describió.

21 víctimas fatales y miles de damnificados Los voraces incendios forestales han afectado a tres regiones de la zona central de Chile: Ñuble, Biobío y La Araucanía. Los bomberos todavía luchan contra las llamas en las regiones de Biobío y Ñuble.

La cifra de muertos pasó de 20 a 21 respecto al reporte del martes, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en conferencia de prensa. La gran mayoría de las víctimas se registran en Biobío, en las localidades de Lirquén y Penco. El número de damnificados casi se triplicó con relación al balance previo. Hay más de 20.000 damnificados y unas 800 casas destruidas, según Elizalde.