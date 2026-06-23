  • Cotizaciones
    martes 23 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Aumenta el uso de los chatbots como fuente de noticias a pesar de sus riesgos de desinformación

    El uso de inteligencia artificial para consumir noticias creció 7% en un año, según el Instituto Reuters; sin embargo, su confiabilidad como fuente informativa se encuentra lejos de estar garantizada

    Portadas desinformación 169
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “@Grok, ¿esto es verdad?”. El comentario aparece debajo del video de una chica de 21 años que fue lanzada a su muerte mientras practicaba bungee jumping en un puente de San Pablo, luego de que los operadores de la atracción olvidaran sujetarle las cuerdas. Aunque la noticia ocupó titulares en miles de medios regionales e internacionales durante el fin de semana y se podía verificar fácilmente en portales confiables, muchos usuarios optaron por preguntarle sobre su veracidad a un chatbot de inteligencia artificial. Esto refleja una tendencia en aumento: usar estas herramientas para consumir o verificar noticias.

    Según el Digital News Report del Instituto Reuters, publicado el 15 de junio, 10% de los consultados usan chatbots de IA para el consumo de noticias, 7% más que lo reportado el año pasado. “Si bien todavía se trata de una minoría bastante pequeña de la población, la cifra representa un incremento relativo sustancial”, señala el reporte. Aún así, solo el 1% de la gente tiene a la IA como principal fuente informativa.

    El informe internacional no incluye el mercado uruguayo. Un estudio desarrollado por la Universidad ORT en 2025 sobre consumo informativo, detectó que “los modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa, si bien aún acaparan un porcentaje bajo de preferencia para recibir información (15%), revelan una tendencia creciente”.

    Leé además

    Los Mamba MK7, durante su presentación en 2024 en el Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional. 
    Seguridad Pública

    Vehículos del Ejército en barrios de Montevideo: Interior y Defensa definen si los militares irán armados

    Por Juan Francisco Pittaluga
    frases de la semana
    Política

    Frases de la semana

    Por Redacción Búsqueda

    ¿Cómo y por qué?

    El uso de chatbots para informarse es más popular entre los jóvenes, explica el informe del instituto que integra la Universidad de Oxford. En la franja de 18 a 24 años, el 17% recurre a estas herramientas para consumir noticias, una proporción tres veces mayor que la registrada entre los usuarios de más de 55 años. El crecimiento más acelerado, sin embargo, se observa en el grupo de 25 a 34 años, que sumó cuatro puntos porcentuales respecto a 2025.

    Embed

    Los datos, relevados en 45 mercados, muestran cómo y por qué los usuarios eligen cada vez más herramientas como ChatGPT, Gemini y Grok frente a los medios informativos tradicionales.

    La función más popular, mencionada por el 42% de los encuestados, es hacer repreguntas sobre una noticia. A esto le siguen el acceso a las últimas noticias (35%), los resúmenes (34%), la verificación de fuentes (33%) y la simplificación de contenidos difíciles (30%).

    Embed

    La velocidad y la profundidad explican buena parte del fenómeno. Cuatro de cada 10 usuarios aseguran que recurren a los chatbots porque les permiten entender mejor lo que leen: pedir explicaciones, desmenuzar un tema, salir de la nota con más contexto del que tenían al entrar. Casi en la misma proporción, otros destacan que la IA les ahorra tiempo frente a otros canales. Además, ante la saturación del sistema informativo, muchos usuarios valoran el poder de la IA de resumir historias complejas y reunir información dispersa en distintos medios.

    Lo que menos mueve a los usuarios, en cambio, es la fidelidad a la herramienta en sí: solo uno de cada cuatro la elige por costumbre o preferencia personal.

    Embed

    El zero-click

    En una actividad organizada por Búsqueda, junto con Chequeado y LatamChequea, y con financiamiento de la Unión Europea, en mayo, el editor de Estadão Verifica, Daniel Bramatti, compartió un intercambio que tuvo con el fundador y director del Knight Center for Journalism in the Americas, Rosental Alves. En su mensaje, Alves cuestionó que gran parte de la discusión actual sobre inteligencia artificial esté enfocada casi exclusivamente en la producción de contenido y no en cómo puede cambiar el consumo de información.

    “Lo que estamos viendo en el ‘zero-click’ con el uso de Gemini por parte de Google en las búsquedas es solo un aperitivo de lo que está por venir”, advirtió.

    El reporte del Instituto Reuters aporta datos concretos sobre este tema. En 27 mercados relevados, apenas el 4% de los usuarios de chatbots hace clic siempre o con frecuencia en las fuentes originales de las noticias.

    El dato más revelador es por qué lo hacen. A diferencia de quienes usan buscadores o redes sociales —donde predomina el deseo de profundizar en un tema—, los usuarios de chatbots recurren a las fuentes principalmente para verificar la información y confirmar su procedencia. El motor del primer clic no es la curiosidad, sino la desconfianza.

    Y es que existen razones para desconfiar. Un estudio realizado por Chequeado, que buscó evaluar cuán confiables son estos sistemas para verificar afirmaciones políticas, encontró que el 36% de las respuestas presentó algún tipo de problema informativo.

    En la investigación, Gemini fue el sistema con peor desempeño: el 53% de sus respuestas presentó problemas informativos. Le siguieron ChatGPT, con 34%; Grok, con 25%, y las respuestas producidas por inteligencia artificial en las búsquedas de Google, con 14%.

    Guía para informarse a través de un chatbot

    Antes de informarse a través de un chatbot es importante tener en cuenta algunas consideraciones para no caer en desinformación. Muchas veces, no basta con preguntarle a Grok si algo es real.

    De hecho, una investigación de Maldita.es muestra que Grok sufre “alucinaciones” a la hora de identificar videos de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. No solo toma como falsos contenidos auténticos —como un video oficial del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu—, sino que también confunde lugares, fechas y acontecimientos. En algunos casos identificó imágenes de explosiones en Líbano como si fueran celebraciones de las Fallas de Valencia, ubicó un incendio en Escocia como un ataque en Tel Aviv y llegó a dar respuestas contradictorias sobre un mismo video con pocas horas de diferencia. Además, identificó como verdaderos videos con indicios de haber sido creados con inteligencia artificial.

    La formadora de periodistas de Chequeado, Ana Laura García Luna, en un evento organizado por Búsqueda en la sede de la Universidad Tecnológica en Durazno, estableció que los modelos de lenguaje “son herramientas potentes, pero tienen limitaciones estructurales que los hacen poco confiables como fuentes de verificación”.

    El columnista de El País de Madrid Jaime Rubio escribió: “Las inteligencias artificiales generativas prefieren inventar antes de admitir que no tienen ni idea de algo. Lo importante es ofrecer contenido, y que ese contenido sea correcto o no resulta secundario”.

    Sin embargo, García Luna no descartó su uso. “Los modelos de lenguaje pueden ser útiles como punto de partida o para organizar ideas, siempre que se apliquen criterios estrictos de uso responsable”, señaló.

    En concreto, recomendó tres medidas básicas al momento de usar un chatbot para buscar información: pedirle que consulte solo fuentes confiables, exigirle los enlaces a las fuentes que utilizó y prohibirle expresamente que invente.

    Selección semanal
    Mundial 2026

    El gobierno pagó US$ 4,1 millones para transmitir el Mundial 2026 en Antel y Canal 5

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Mundial 2026

    Fútbol y política, un vínculo que ofrece visibilidad, notoriedad y, en caso de éxito, rédito electoral

    Por Leonel García
    Salud Pública

    Ministra de Salud dijo en el Senado que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en rebaja a sanción a anestesista

    Por Leonel García
    Salud Pública

    La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Los Mamba MK7, durante su presentación en 2024 en el Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional. 

    Vehículos del Ejército en barrios de Montevideo: Interior y Defensa definen si los militares irán armados

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Antel Arena, en Montevideo.

    El Antel Arena busca aumentar la actividad y reducir costos en su primera etapa bajo la gestión de ITC

    Por José Frugoni
    Manifestación por el caso Conexión Ganadera frente al Palacio de los Tribunales en Montevideo.

    Conexión Ganadera: “inédito” acuerdo de acreedores “destraba la distribución de fondos”

    Por Ana Morales
    Senador oficialista Eduardo Brenta saluda al ministro Gabriel Oddone.

    Ante críticas de la oposición, el oficialismo defendió el “rumbo económico” y respaldó a Oddone

    Por Redacción Búsqueda