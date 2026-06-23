Aumenta el uso de los chatbots como fuente de noticias a pesar de sus riesgos de desinformación

“@Grok, ¿esto es verdad?”. El comentario aparece debajo del video de una chica de 21 años que fue lanzada a su muerte mientras practicaba bungee jumping en un puente de San Pablo, luego de que los operadores de la atracción olvidaran sujetarle las cuerdas. Aunque la noticia ocupó titulares en miles de medios regionales e internacionales durante el fin de semana y se podía verificar fácilmente en portales confiables, muchos usuarios optaron por preguntarle sobre su veracidad a un chatbot de inteligencia artificial. Esto refleja una tendencia en aumento: usar estas herramientas para consumir o verificar noticias.

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Según el Digital News Report del Instituto Reuters, publicado el 15 de junio, 10% de los consultados usan chatbots de IA para el consumo de noticias, 7% más que lo reportado el año pasado. “Si bien todavía se trata de una minoría bastante pequeña de la población, la cifra representa un incremento relativo sustancial”, señala el reporte. Aún así, solo el 1% de la gente tiene a la IA como principal fuente informativa.

El informe internacional no incluye el mercado uruguayo. Un estudio desarrollado por la Universidad ORT en 2025 sobre consumo informativo, detectó que “los modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa, si bien aún acaparan un porcentaje bajo de preferencia para recibir información (15%), revelan una tendencia creciente”.

El uso de chatbots para informarse es más popular entre los jóvenes, explica el informe del instituto que integra la Universidad de Oxford. En la franja de 18 a 24 años, el 17% recurre a estas herramientas para consumir noticias, una proporción tres veces mayor que la registrada entre los usuarios de más de 55 años. El crecimiento más acelerado, sin embargo, se observa en el grupo de 25 a 34 años, que sumó cuatro puntos porcentuales respecto a 2025.

Los datos, relevados en 45 mercados, muestran cómo y por qué los usuarios eligen cada vez más herramientas como ChatGPT, Gemini y Grok frente a los medios informativos tradicionales.

La función más popular, mencionada por el 42% de los encuestados, es hacer repreguntas sobre una noticia. A esto le siguen el acceso a las últimas noticias (35%), los resúmenes (34%), la verificación de fuentes (33%) y la simplificación de contenidos difíciles (30%).

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La velocidad y la profundidad explican buena parte del fenómeno. Cuatro de cada 10 usuarios aseguran que recurren a los chatbots porque les permiten entender mejor lo que leen: pedir explicaciones, desmenuzar un tema, salir de la nota con más contexto del que tenían al entrar. Casi en la misma proporción, otros destacan que la IA les ahorra tiempo frente a otros canales. Además, ante la saturación del sistema informativo, muchos usuarios valoran el poder de la IA de resumir historias complejas y reunir información dispersa en distintos medios.

Lo que menos mueve a los usuarios, en cambio, es la fidelidad a la herramienta en sí: solo uno de cada cuatro la elige por costumbre o preferencia personal.

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El zero-click

En una actividad organizada por Búsqueda, junto con Chequeado y LatamChequea, y con financiamiento de la Unión Europea, en mayo, el editor de Estadão Verifica, Daniel Bramatti, compartió un intercambio que tuvo con el fundador y director del Knight Center for Journalism in the Americas, Rosental Alves. En su mensaje, Alves cuestionó que gran parte de la discusión actual sobre inteligencia artificial esté enfocada casi exclusivamente en la producción de contenido y no en cómo puede cambiar el consumo de información.

“Lo que estamos viendo en el ‘zero-click’ con el uso de Gemini por parte de Google en las búsquedas es solo un aperitivo de lo que está por venir”, advirtió.

El reporte del Instituto Reuters aporta datos concretos sobre este tema. En 27 mercados relevados, apenas el 4% de los usuarios de chatbots hace clic siempre o con frecuencia en las fuentes originales de las noticias.

El dato más revelador es por qué lo hacen. A diferencia de quienes usan buscadores o redes sociales —donde predomina el deseo de profundizar en un tema—, los usuarios de chatbots recurren a las fuentes principalmente para verificar la información y confirmar su procedencia. El motor del primer clic no es la curiosidad, sino la desconfianza.

Y es que existen razones para desconfiar. Un estudio realizado por Chequeado, que buscó evaluar cuán confiables son estos sistemas para verificar afirmaciones políticas, encontró que el 36% de las respuestas presentó algún tipo de problema informativo.

En la investigación, Gemini fue el sistema con peor desempeño: el 53% de sus respuestas presentó problemas informativos. Le siguieron ChatGPT, con 34%; Grok, con 25%, y las respuestas producidas por inteligencia artificial en las búsquedas de Google, con 14%.

Guía para informarse a través de un chatbot

Antes de informarse a través de un chatbot es importante tener en cuenta algunas consideraciones para no caer en desinformación. Muchas veces, no basta con preguntarle a Grok si algo es real.

De hecho, una investigación de Maldita.es muestra que Grok sufre “alucinaciones” a la hora de identificar videos de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. No solo toma como falsos contenidos auténticos —como un video oficial del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu—, sino que también confunde lugares, fechas y acontecimientos. En algunos casos identificó imágenes de explosiones en Líbano como si fueran celebraciones de las Fallas de Valencia, ubicó un incendio en Escocia como un ataque en Tel Aviv y llegó a dar respuestas contradictorias sobre un mismo video con pocas horas de diferencia. Además, identificó como verdaderos videos con indicios de haber sido creados con inteligencia artificial.

La formadora de periodistas de Chequeado, Ana Laura García Luna, en un evento organizado por Búsqueda en la sede de la Universidad Tecnológica en Durazno, estableció que los modelos de lenguaje “son herramientas potentes, pero tienen limitaciones estructurales que los hacen poco confiables como fuentes de verificación”.

El columnista de El País de Madrid Jaime Rubio escribió: “Las inteligencias artificiales generativas prefieren inventar antes de admitir que no tienen ni idea de algo. Lo importante es ofrecer contenido, y que ese contenido sea correcto o no resulta secundario”.

Sin embargo, García Luna no descartó su uso. “Los modelos de lenguaje pueden ser útiles como punto de partida o para organizar ideas, siempre que se apliquen criterios estrictos de uso responsable”, señaló.

En concreto, recomendó tres medidas básicas al momento de usar un chatbot para buscar información: pedirle que consulte solo fuentes confiables, exigirle los enlaces a las fuentes que utilizó y prohibirle expresamente que invente.