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    Naciones Unidas: militar uruguayo recibirá una de las máximas condecoraciones para un casco azul

    El cabo Matías Reyes será distinguido por rescatar en el Congo a 12 soldados, en medio de un ataque del grupo rebelde M23

    Cascos azules uruguayos patrullan una ruta de la República Democrática del Congo como parte de la misión de paz que&nbsp; Naciones Unidas lleva adelante en ese país.&nbsp;

    Cascos azules uruguayos patrullan una ruta de la República Democrática del Congo como parte de la misión de paz que  Naciones Unidas lleva adelante en ese país. 

    FOTO

    Alexis Huguet/AFP
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    En enero del año pasado la ciudad de Goma, ubicada al este de la República Democrática del Congo, fue blanco de un ataque feroz del M23, un grupo rebelde local que busca tomar el poder en esa región del país. Los combates contra el Ejército congoleño, y las fuerzas de Naciones Unidas (ONU) que lo apoyan, fueron intensos y continuos.

    El grupo avanzó rápidamente sobre Goma, ocasionó la muerte de civiles y militares, obligó a desplazamientos masivos de sus habitantes y abrió fuego contra las posiciones de Monusco, la denominación oficial de la misión de paz de la ONU en el Congo. Durante los enfrentamientos, un casco azul uruguayo tuvo una actuación heroica que será ahora homenajeada por las Naciones Unidas.

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    Reyes, de acuerdo con la reconstrucción de la ONU que fundamenta su reconocimiento, estaba en la entrada de la base de Monusco cuando comenzó el ataque. Pese a estar bajo “fuego intenso”, rescató a soldados congoleños heridos que buscaban refugio en la base. El uruguayo fue clave para ayudar a evacuar a 12 soldados que estaban “gravemente heridos” y lograr que llegaran a la carpa médica temporal que habían montado. La ONU entendió que con esa conducta Reyes fue “más allá del cumplimiento del deber” y les salvó la vida a sus pares, reconstruyó Búsqueda.

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    António Guterres, secretario general de la ONU, encabezará la ceremonia de entrega de la medalla al valor excepcional otorgada al cabo uruguayo Matías Reyes.

    António Guterres, secretario general de la ONU, encabezará la ceremonia de entrega de la medalla al valor excepcional otorgada al cabo uruguayo Matías Reyes.

    El militar uruguayo será condecorado este 5 de junio en la sede de la organización en Nueva York. La distinción será entregada por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y será recibida por un representante de la Misión Permanente de Uruguay, ya que Reyes continúa bajo servicio como casco azul en el Congo.

    Se trata de la Medalla Capitán Mbaye Diagne al Valor Excepcional, creada en 2014 para reconocer al personal militar, policial y civil en el desempeño de sus funciones. Lleva el nombre de un oficial del Ejército de Senegal, considerado un héroe durante el genocidio de Ruanda, cuando como observador militar de la ONU rescató a cientos de personas de la etnia tutsi perseguidas en ese país. Murió en 1994, a los 36 años, por un mortero que impactó el vehículo en el que se trasladaba.

    La medalla Mbaye Diagne se entregó solo en tres ocasiones desde su creación: 2016, 2019 y 2022. Será la primera vez que se otorgue a un militar uruguayo. “Se concederá a quienes demuestren un valor excepcional en situaciones de peligro extremo en cumplimiento del mandato de sus misiones o en el ejercicio de sus funciones, al servicio de la humanidad y las Naciones Unidas”, explica la ONU en su sitio oficial.

    El homenaje a los militares uruguayos fallecidos

    El cabo Reyes no será el único soldado del Ejército Nacional en ser distinguido el 5 de junio en Nueva York. Otros dos militares uruguayos recibirán un homenaje póstumo por parte de Guterres: el soldado de primera clase Rodolfo Álvarez Suárez y el cabo de primera clase Julio César Álvarez Cáceres, ambos fallecidos en servicio en la misión de Monusco.

    Junto con otros 68 militares, policías y civiles, ambos serán reconocidos con la Medalla Dag Hammarskjöld, establecida en el 2000 como tributo póstumo a los cascos azules que perdieron la vida en operaciones de mantenimiento de paz. Durante la ceremonia, Guterres depositará, además, una ofrenda floral en honor de los casi 4.500 cascos azules que murieron desde 1948.

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    Soldados del Ejército Nacional y familiares de Rodolfo Álvarez Suárez, durante el arribo de su cuerpo a Uruguay el año pasado.

    Soldados del Ejército Nacional y familiares de Rodolfo Álvarez Suárez, durante el arribo de su cuerpo a Uruguay el año pasado.

    Álvarez Suárez tenía 38 años y pertenecía al Grupo de Escuadrones de Caballería Mecanizado Nº 1. Falleció el 25 de enero de 2025, durante los ataques del M23 en Goma y localidades aledañas, cuando el vehículo blindado que conducía fue impactado por un proyectil.

    “Su ejemplo y recuerdo eterno no solo permanecerá en la memoria y el corazón de todos quienes entendemos a la vida militar como un acto de profunda humanidad en favor del bien común, sino que será una permanente guía cada vez que la duda, el miedo o la desesperación de los más necesitados requiera de nuestra intervención. Su sacrificio es un símbolo de entrega, valentía y compromiso con los valores que distinguen a los orientales en cualquier lugar donde estén”, lo recordó el Ejército Nacional a un año de su muerte.

    El cabo de primera clase Álvarez Cáceres, por su parte, falleció a causa de un paro cardíaco el 16 de abril de 2025, mientras prestaba servicios en el Batallón Uruguay IV, asentado en Goma.

    Uruguay, referente en el Congo

    Uruguay es actualmente el 13er mayor contribuyente de personal militar a las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU. Aporta más de 800 cascos azules —incluidas 51 mujeres— a misiones en el Congo, la República Centroafricana, Colombia, Líbano, los Altos del Golán y la misión de observadores militares entre India y Pakistán.

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    Soldados uruguayos previo a partir en misión de la ONU al Congo.

    Soldados uruguayos previo a partir en misión de la ONU al Congo.

    Aunque hay efectivos de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya, el Ejército Nacional es la institución que más efectivos despliega.

    La semana pasada, durante el aniversario de esa fuerza, su comandante en jefe, Mario Stevenazzi, destacó la labor de los cascos azules uruguayos en terrenos “cada vez más” difíciles, como el Congo. “Es muy claro que cuando hay despliegue de unidades militares en estas misiones es porque existe una amenaza real. Tenemos claro que cuando la situación se escapa de control, los cascos azules dan garantías a todas las agencias para su evacuación segura y deberán permanecer cumpliendo su misión aun cuando el contexto indique que el riesgo de seguridad es muy alto. Los escenarios en los que participamos aumentan su complejidad y las fuerzas negativas que allí operan son más sofisticadas”, dijo.

    Stevenazzi aseguró que este tipo de acciones requieren de “medios confiables capaces de asegurar el correcto funcionamiento de todo el sistema que una operación de paz supone”. Actualmente, 89 vehículos tácticos y ambulancias adquiridos por el Ejército Nacional en 2025 están retenidos en el Puerto de Montevideo por observaciones del Ministerio de Ambiente respecto a sus emisiones. Parte de las adquisiciones prevén emplearse en el Congo.

    En el aniversario del Ejército Nacional, Stevenazzi recordó a los 14 soldados uruguayos que han fallecido en el Congo desde 2001, cuando el país se integró a la operación de ONU. Además, también pidió a las autoridades políticas que cumplan lo establecido en Ley 19.650 de 2018, que dispone crear un monumento en memoria de los ciudadanos caídos en misiones de paz: “Tenemos la esperanza de que finalmente se concrete y de esta manera rendir un eterno homenaje a todos los fallecidos”.

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