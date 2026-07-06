Yamandú Orsi recibirá a dirigentes del PIT-CNT en la Torre Ejecutiva

El presidente Yamandú Orsi recibirá este martes 7 de julio a las 15 horas en la Torre Ejecutiva a una delegación del PIT-CNT. El movimiento sindical había solicitado una reunión con el mandatario a principios de junio, mes en el que llevó a cabo un paro parcial con movilización en el Cerro.
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El encuentro fue confirmado por el PIT-CNT a través de un comunicado este lunes 6.
En la mañana del martes tendrá lugar una reunión del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. En ese encuentro se definirá la delegación que se reunirá con Orsi y también la agenda de temas a tratar en el encuentro, dijeron a Búsqueda fuentes sindicales.
El proyecto de Ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento la semana pasada es uno de los temas que estará sobre la mesa. Aunque todavía no se conocía al detalle su contenido, en el paro parcial de junio el PIT-CNT criticó lo que hasta entonces eran anuncios del gobierno por considerar que estaban “lejos de las expectativas de los trabajadores y trabajadoras”.
Por otro lado, uno de los ejes centrales de la agenda del movimiento sindical es el impulso a gravar al 1% más rico de la sociedad mediante una sobretasa de 1% en el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas. El PIT-CNT quiere que lo recaudado por esa vía se destine a financiar políticas de erradicación de la pobreza infantil.
Además, los sindicatos están reclamando una reducción de la jornada laboral de 48 horas semanales a 40 sin pérdida de salario. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) puso el tema en debate en la negociación salarial del sector y la semana pasada la Confederación de Sindicatos Industriales hizo el lanzamiento público de una campaña que procura ese mismo objetivo.
A estos temas se suman algunos derivados de la última conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El organismo multilateral observó a Uruguay y su Comisión de Aplicación de Normaslo lo incluyó en su lista corta por algunos aspectos de la Ley de Negociación Colectiva que entiende que el país debe revisar.
A su vez, en la conferencia anual se aprobó el convenio 193 sobre el trabajo en plataformas. Algunos aspectos de esa norma son más abarcativos que la ley uruguaya, la 20.396. En su paro parcial de junio el PIT-CNT reclamó mayores derechos y garantías para los trabajadores de plataformas.