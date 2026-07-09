El PIT-CNT se reunió con Orsi para abordar su agenda, mientras analiza un paro con movilización para agosto

Durante más de dos horas, una delegación del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se reunió el martes 7 con Yamandú Orsi . Además de abordar el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas , los dirigentes sindicales le plantearon al presidente los puntos centrales de su plataforma, sobre los que esperan conocer la mirada del gobierno.

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Mediante una carta, el PIT-CNT le dejó a Orsi un resumen de sus propuestas. En un primer capítulo se analizan debilidades del mercado de trabajo uruguayo, como que en 2025 unas “484.000 personas (un 29% de los trabajadores) percibieron ingresos menores o iguales a $ 28.600”. Para superar estas limitaciones el movimiento sindical cree que es necesaria una nueva “estrategia nacional de desarrollo”. Como medidas inmediatas en esa dirección propone “sofisticar” la “matriz productiva” del país “de modo de no estar tan dependientes de los precios internacionales de las materias primas” que se exportan y “modernizar la legislación laboral”.

Dentro de la modernización de la legislación laboral, los primeros puntos planteados son “una ley que establezca un máximo de horas de trabajo de 40 horas semanales con pago de 48”, otra que avance “en el reconocimiento de derechos laborales de los trabajadores de las aplicaciones ”, en línea con el reciente convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo, y “establecer un ámbito conjunto del Poder Ejecutivo y el movimiento sindical que estudie la eliminación de las actuales formas de precarización de los contratos de trabajo”.

Otro capítulo de la carta sugiere un proceso de cambios en el sistema tributario. Allí el PIT-CNT propone como primera medida “la inclusión de una sobretasa del 1% en el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) al 1% más rico de la sociedad ”, para “financiar” un plan de “abatimiento de la pobreza en hogares en donde viven niños”. También se plantea en ese bloque implementar cambios en la forma de aporte a la seguridad social, una reducción de la evasión fiscal y una revisión de “la matriz de indicadores” que se toman en cuenta para otorgar beneficios fiscales a empresas.

Otro fragmento de la carta resume ideas que apuntan al fortalecimiento de las empresas públicas. Para el PIT-CNT es necesario superar una “desinversión de años”. Un punto central de este capítulo es crear un “sistema de compras públicas” que permita “incentivar e impulsar proveedores nacionales que generen trabajo y empleo de calidad”.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, vinculó la agenda sindical con la discusión presupuestal. “Estrictamente no se puede hablar de recorte, pero hay un dilema presupuestal”, dijo consultado en rueda de prensa sobre la Rendición de Cuentas. Agregó que, aunque el gobierno basó su Presupuesto quinquenal en previsiones de crecimiento del Producto Bruto Interno que no se están cumpliendo, por ahora el Poder Ejecutivo rechaza “planteos que pretenden transformar el sistema tributario”, como la sobretasa de 1% en el IPPF.

“Hay un dilema allí, porque hay determinadas necesidades establecidas en el Presupuesto que están buenas, pero el asunto es cómo se financian”, dijo.

Una propuesta de paro

El PIT-CNT tiene previsto llevar a cabo una movilización a principios del mes de agosto. Así lo informó Abdala en la reunión de la Mesa Representativa del 24 de junio.

La propuesta tiene como eje central la discusión del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, sumado a la plataforma reivindicativa del PIT-CNT.

Al planteo de Abdala se sumó en esa reunión de junio una propuesta de la Asociación de Funcionarios Postales de hacer en la primera quincena de agosto un paro de 24 horas con movilización. “Por una Rendición de Cuentas de cara a la gente. Las urgencias populares son trabajo, educación, vivienda, salario, derechos y servicios públicos. ¡Contra la presencia militar en nuestros barrios! ¡Ni un peso del presupuesto para el aparato represivo!”, es la consigna que sugirieron los postales para darle marco a la medida.

La próxima reunión de la Mesa Representativa deberá discutir y definir sobre las medidas propuestas.

Con la Rendición de Cuentas en el centro, este miércoles 8 los sindicatos que integran la Mesa Sindical Coordinadora de Entes realizaron un paro con movilización desde la Torre Ejecutiva al Ministerio de Economía bajo la consigna central “10 años de recortes”.

Reducción de la jornada, una prioridad

Desde el último Congreso del PIT-CNT, realizado en mayo de 2025, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sin pérdida de salario se convirtió en uno de los puntos centrales de la agenda sindical. El tema se abordó en el último acto del Primero de Mayo y en el acto que se realizó junto con el paro parcial del pasado 10 de junio.

Algunas organizaciones ya empezaron a llevar este reclamo a un terreno más concreto en busca de avances. Una de ellas es el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, que lo está planteando en el marco de su negociación en los Consejos de Salarios. Otra es la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), que la semana pasada lanzó la campaña pública “Más tiempo, más vida” en busca de ese objetivo.

“La oportunidad es hoy. Es el momento. Porque, si no, no va a ser nunca”, dijo a Búsqueda Danilo Dárdano, presidente de la CSI. El dirigente señaló que en los últimos dos años la productividad en el sector aumentó 12%, un dato que en su opinión da un contexto favorable al debate. Además, sostuvo que si se espera por las patronales “nunca va a ser el momento oportuno” de tener esta discusión.

Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Dárdano contó que “no parten de cero” en esta lucha. Algunos sectores industriales ya concretaron reducciones a entre 44 y 46 horas semanales. Al mismo tiempo, consideró una “paradoja” que en la industria, con tareas de alto impacto físico, se trabaje más horas que en sectores de menor desgaste.

Más allá de las posibilidades de avances que logren en el sector industrial, el dirigente cree que es necesaria una ley. De otro modo, opinó, “hay sectores que van a esperar toda la vida” para esta conquista. Dárdano recordó que en legislaturas pasadas hubo proyectos y anteproyectos de ley, y dijo que intentarán que la discusión parlamentaria se retome.

Un primer objetivo de la campaña es conseguir apoyo de la sociedad. “Cada avance tiene que ser rodeado de pueblo”, sostuvo el dirigente, que cree que empiezan “con varios goles en contra”. Según su mirada, existe “una campaña en contra del movimiento sindical” que lleva a que sectores de trabajadores aplaudan iniciativas que van en contra de sus intereses. Para empezar a revertir esa tendencia están planificando una recorrida nacional.

La reducción de la jornada laboral será un tema prioritario para la CSI en 2027. Para Dárdano ese debe ser “un año de concreción”.

“Estamos dispuestos a discutir, pero en algún momento vamos a trancar. Estamos dando tiempo para no salir a lo loco”, dijo.