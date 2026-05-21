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    El uso problemático de drogas “se atiende mejor a nivel público” que en el privado, dijo el secretario de la JND

    Gabriel Rossi tiene la “percepción” de que en las mutualistas se da “una atención exclusivamente del ámbito de la salud mental, específicamente, de la psiquiatría”

    Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

    Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

    FOTO

    Mauricio Zina / AdhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Al hablar del uso problemático de drogas, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Gabriel Rossi, planteó el lunes 11 en la Comisión Especial de Adicciones de Diputados lo que definió como “una constatación”: “En nuestro país, se atiende mejor a nivel público que a nivel privado”. Esto, planteó, responde a “un acumulado”, a que “hay muchos técnicos vocacionales” y “se ha generado mucha información sobre este tema”, tanto desde el punto de vista clínico como del Observatorio de Drogas.

    El secretario general de la JND expresó una “percepción” al informar a los diputados sobre la situación actual y las políticas que se están implementando. “Muchas veces en el ámbito de lo privado esto se ‘psiquiatriza’ demasiado, por lo que la atención de usuarios problemáticos de drogas termina siendo exclusivamente del ámbito de la salud mental, específicamente, de la psiquiatría”, dijo Rossi. Sostuvo que “históricamente” ha habido personas que se cambian de una mutualista al prestador público de salud para ser atendidos por esta problemática.

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    El jerarca sostuvo que la red de atención, que está en la órbita de la Secretaría Nacional de Drogas, que depende de Presidencia, “en esta administración no pasará a la Administración de Servicios de Salud del Estado ni mucho menos”, pero aclaró que “en el futuro” habría que pensar en “ir hacia ese lugar”.

    En paralelo, dos días después, el presidente Yamandú Orsi reiteró un concepto que ya había planteado hace tres años. “En el tema adicciones trabaja mejor la Iglesia que el Estado”, dijo el mandatario en el canal de streaming argentino Casillero Vacío. “Lo dije y casi me matan”, agregó. Orsi, que fue monaguillo durante su infancia y hoy se define agnóstico, se había referido al tema en 2023, antes de viajar al Vaticano, donde participó de una reunión de gobernantes con el papa Francisco. “Muchas veces” las iglesias “hacen más que el Estado” en este tema, dijo en mayo de ese año a Montevideo Portal, y expresó que conoce “varias experiencias religiosas, católicas, evangélicas sobre gurisada que tiene problemas de adicciones que son exitosas”. Ponderó en ese sentido el rol de la espiritualidad en estos procesos.

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