El gobierno y líderes religiosos acuerdan un nuevo concepto de ‘laicidad’ para trabajar contra las adicciones

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, es crítico de la interpretación de laicidad promovida por el Estado y por los gobiernos de turno. Durante una homilía de Navidad, por ejemplo, pidió a los católicos superar el “balde laicista que hace 100 años le han puesto” a Uruguay bajo un dogma que ubica a lo religioso estrictamente en el “ámbito de la conciencia individual”.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Sturla no es el único referente religioso que expresa este tipo de cuestionamientos. Representantes de otras confesiones también plantearon discrepancias similares en torno al modelo de laicidad uruguayo , en un debate histórico que periódicamente resurge en la discusión política y pública y ante el cual los distintos gobiernos, debido a su sensibilidad y polémica, prefieren mantenerse al margen.

Sin embargo, las diferencias parecen haber encontrado una mayor receptividad en la actual administración. “Que este encuentro sea el inicio de un proceso y dentro de poco tiempo podamos mirar atrás y decir: ese día, ahí, empezó algo”, dijo Jorge Díaz, secretario de la Presidencia , durante un reciente encuentro interreligioso convocado por la Junta Nacional de Drogas (JND).

Información-Evento-JND-Religiones-Drogas-Presidencia Los representantes religiosos, durante el evento organizado por la Junta Nacional de Drogas. Pablo La Rosa/Presidencia de la República

El encuentro reunió a representantes de 11 instituciones que trabajan con personas con consumo problemático de drogas. El objetivo es fortalecer la coordinación entre el Estado y las organizaciones religiosas, que tanto en ciudades como en cárceles desarrollan iniciativas propias, financiadas de forma privada, para abordar las adicciones.

“Permitió fortalecer vínculos entre actores que ya vienen desarrollando acciones en territorio, generando un ámbito de confianza para compartir prácticas, desafíos y aprendizajes”, resumió la JND en un comunicado. Ante el aumento de las adicciones, el consumo de drogas y la población carcelaria vinculada a estos problemas, la intención del gobierno es comenzar a respaldar el trabajo técnico que realizan las organizaciones religiosas, en lugar de limitar la respuesta estatal a un enfoque centrado exclusivamente en la policía sanitaria.

Con ese trabajo conjunto en mente, Gabriel Rossi, secretario general de la JND, abordó el tema de la laicidad al inicio del evento. “Este encuentro no contradice la laicidad uruguaya, al contrario, la expresa en una de sus mejores formas”, dijo en su discurso de apertura. “La laicidad no es negación del hecho religioso, no es hostilidad hacia las creencias, es una forma de convivencia democrática que asegura que el Estado no adopta una religión, no privilegia una fe sobre otra y no confunde lo público con lo confesional”, explicó.

El planteo de Rossi motivó el aplauso de los asistentes, entre ellos, de Díaz y el presidente Yamandú Orsi. También de Sturla, quien tomó la palabra minutos después que él y le agradeció por su concepto de laicidad moderno. “Le hace bien al Estado, a través de un representante, traerlo a colación”, afirmó el cardenal.

Información-Evento-JND-Religiones-Sturla-Presidencia Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Pablo La Rosa/Presidencia de la República

Además de Sturla, quien participó en nombre de la Iglesia católica, al encuentro asistieron referentes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, el Consejo de Iglesias Cristianas del Uruguay, la Iglesia anglicana, la Iglesia evangélica valdense del Río de la Plata, la Iglesia metodista del Uruguay, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Nueva Congregación Israelita de Montevideo, la Comunidad Musulmana Ahmadía, Soka Gakkai Internacional del Uruguay y la Unión Afroumbandista del Uruguay.

En una declaración conjunta, estas instituciones coincidieron en que “es imperativo avanzar en el concepto de la laicidad, superando una visión de exclusión para abrazar un concepto moderno, nuevo y actualizado que garantice la libertad de todas las creencias y las no creencias”.

“Para nosotros, la laicidad no debe ser un obstáculo, sino un marco que brinde oportunidades para que justamente la fe pueda hacer una obra en las personas que están en necesidad”, añade la declaración, que pide desarrollar potencialidades en la lucha contra las adicciones mediante el intercambio de saberes y la formación profesional. “En solitario no se puede”, concluye.

Ayer miércoles 13, entrevistado por el canal de streaming argentino Casillero Vacío, Orsi se refirió al tema de la laicidad en una línea similar. Dijo que Uruguay es un país “súper laico” pero que se fue “de mambo”. “Y creo que también nos tenemos que hacer cargo: subestimamos la espiritualidad. ¿Sabés dónde lo ves? En aquella gente que quedó tirada al costado del camino, que las adicciones o que el abandono la llevaron a ser 'población sobrante'; en muchos casos, la piola de la que se agarra mucha gente es la espiritualidad”, declaró.

Laicidad, apertura y aceptación

Realizado en abril en el Auditorio Nacional del Sodre, el encuentro se denominó Construir Comunidad. Diálogo entre Estado y Comunidades de Fe y tuvo el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Además de Díaz y Rossi, durante la ceremonia de apertura hablaron los representantes religiosos para explicar brevemente sus trabajos en la materia.

Sturla, por ejemplo, se refirió a Fazenda de la Esperanza, una red de comunidades terapéuticas para personas con problemas de adicción. Surgida en Brasil, basa su tratamiento en el trabajo como herramienta de autoestima y autosustento, la vida en comunidad como forma de reconstrucción de valores y la espiritualidad cristiana inspirada en el evangelio. El proceso de recuperación dura 12 meses e involucra también a las familias, mediante grupos de apoyo que acompañan tanto a quienes están en tratamiento como a quienes ya completaron su rehabilitación y continúan su reinserción social.

Información-Rossi-JND-Mauricio Zina-adhoc Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Mauricio Zina/adhocFOTOS

La Iglesia metodista del Uruguay, por su parte, mencionó la Comunidad Metodista Sembradores, que desarrolla trabajo social y pastoral en la zona de Casavalle y barrio Borro, en Montevideo. Además de las actividades religiosas, participa en iniciativas comunitarias orientadas a niños, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad, que incluyen apoyo alimentario, acompañamiento social y trabajo barrial.

Al cierre del evento habló Díaz, quien, en línea con planteos que ya realizó anteriormente, vinculó el problema del consumo y las adicciones con condiciones socioeconómicas y estructurales del país y el mundo. Llamó a acompañar a las personas afectadas, en lugar de culpabilizarlas o estigmatizarlas asociándolas automáticamente con la delincuencia y la criminalidad: “El neoliberalismo salvaje que vivimos es una máquina de exclusión, de individualismo, de aislamiento, que produce soledad, depresión y empuja hacia las drogas cuando la realidad se vuelve insoportable”.

También aludió a la laicidad y pidió “enfrentar todo aquello que cuesta reconocer”.

“Durante años el Estado y las comunidades de fe tuvieron una relación marcada por la distancia, una distancia que en muchos casos tenía razones históricas válidas. Uruguay construyó su laicidad con orgullo y ese orgullo tiene sentido, pero hay una enorme diferencia entre laicidad y sordera”, afirmó.

Información-Jorge Díaz-Sentado-Santiago Mazzarovich-adhoc Jorge Díaz, secretario de la Presidencia. Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

“La laicidad bien entendida garantiza que todas las tradiciones, todas las religiones convivan con libertad y con respeto. Le permite al Estado decirle a un imán, a un rabino, a una mae, a un pastor: ‘Lo que ustedes hacen importa y queremos construir, junto con ustedes, las soluciones a los problemas de los uruguayos’. Laicidad debe ser apertura y aceptación, nunca cerrazón o negación. Espero que esto, el día de hoy, sea el inicio de un camino mucho más largo”, finalizó.