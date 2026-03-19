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    Empresariado siente alivio con anuncios de Oddone, pero pide cambios más profundos

    El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que el gobierno tiene que trabajar sobre la competitividad, pero no convertirá a Uruguay en un “país barato” mediante herramientas de naturaleza macroeconómica, como el tipo de cambio

    Yamandú Orsi y Gabriel Oddone, en la conferencia de prensa del martes 17.

    Yamandú Orsi y Gabriel Oddone, en la conferencia de prensa del martes 17.

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    Ministerio de Economía
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las cámaras empresariales valoraron positivamente la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tras las medidas anunciadas esta semana para reducir costos y agilizar las operaciones de comercio exterior, y transmitieron entusiasmo y agradecimiento por haber sido convocadas a realizar aportes al proyecto de ley que la cartera impulsa sobre competitividad e innovación.

    Sin embargo, algunos ejecutivos advierten que, si bien las acciones están en línea con lo que el empresariado necesita, no tienen la profundidad esperada, ya que algunos factores relevantes, como las tarifas energéticas o los asuntos laborales —por ejemplo—, no están contemplados en los cambios anunciados ni en los que se proyectan.

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    “Los anuncios son una buena señal y es una buena idea que el gobierno reciba aportes de los que vivimos día a día los problemas de competitividad, regulaciones y costos extra que implica la burocracia del Estado”, dijo a Búsqueda el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro. En particular, sobre los cambios en las regulaciones para el comercio exterior, dijo que son una “muestra del trabajo que está haciendo el MEF” de resolver cosas internamente que se “tenían que haber hecho hace años”.

    En la misma línea, el titular de la Cámara de Industrias, Leonardo García, destacó que el posicionamiento y las resoluciones del MEF parten del “reconocimiento” del problema de competitividad que tiene Uruguay y valoró que se esté poniendo “energía, cabeza y trabajo” para mejorar en diálogo con los distintos actores. A su juicio, el “mayor impacto” de este tipo de anuncios y “señales” que van en la dirección correcta es para las empresas que están instaladas, más que para atraer nuevos proyectos o inversiones. “El empresario necesita pensar o creer que puede cambiar o mejorar lo que vive diariamente y no decir que con el peso del Estado o la burocracia ‘nadie hace nada’”, dijo.

    En tanto, la presidenta de la Unión de Exportadores, Carmen Porteiro, señaló que el sector ve “con buenos ojos” las propuestas tanto del proyecto de ley sobre competitividad como las medidas anunciadas de reducción de costos, tiempos y agilización para el comercio exterior. Valoró los controles ex post de la Dirección General Impositiva, porque la cadena exportadora está “lo suficientemente madura” para ir en esa dirección.

    “Ahora, nuestra evaluación es que esto no cambia radicalmente el clima de negocios o la situación de los exportadores, si bien son puntos a favor, que suman, que agregan”, señaló.

    Apuntó que “hay grandes factores que, como se aclaró en la conferencia (del MEF), no quedan contemplados” —como la logística, el costo de la energía, las tarifas públicas o los temas laborales— en los anuncios o cambios proyectados.

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