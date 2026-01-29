  • Cotizaciones
    Gabriela Fossati volverá a ejercer la abogacía y ofreció asistencia legal a joven atropellado por Carlos Negro

    La exfiscal, que llegó a un acuerdo para penar a Alejandro Astesiano, renunció luego a la Fiscalía y militó primero en el Partido Nacional y después en el Partido Colorado

    Gabriela Fossati, exfiscal.

    Gabriela Fossati, exfiscal.

    FOTO

    Mauricio Zina / AdhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    De todas maneras, Fossati dijo a Búsqueda que la familia del accidentado no se había comunicado con ella.

    “Me tiene sorprendida la reacción de los políticos, de todos”, tuiteó tras el siniestro provocado por Negro. “Que una libreta vencida es un error que a cualquiera le puede pasar. Lo mismo el cartel de Pare. Que la multa, que la obligación de renovar la libreta. Pero nadie hace referencia a que hay un lesionado grave o gravísimo”, publicó Fossati.

    Otro usuario de la red le propuso, en un comentario, ir “a fondo con esto” y le preguntó si está “en contacto con la mamá” del joven. La exfiscal respondió entonces que está disponible: “Si quiere, que me contacte”.

    El caso Astesiano

    Fossati cobró notoriedad por investigar al excustodio presidencial Alejandro Astesiano, con quien alcanzó, en febrero de 2023, un acuerdo abreviado para que cumpla cuatro años y medio de prisión por cuatro delitos.

    En setiembre renunció a la Fiscalía y en noviembre publicó el libro La cara oculta del sistema judicial en Uruguay. El poder de “La Manada”, en el que cuestiona al exfiscal de Corte y actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y a Negro, entre otros. También en noviembre comenzó a militar en el Partido Nacional, al que renunció en julio del 2024. Días después se sumó al Partido Colorado.

    La exfiscal explicó a Búsqueda que “en general” es de tomar casos “de gente que no puede pagar” y que le parecen “extremadamente injustos”.

    Tras 32 años de trabajo en Fiscalía, la publicación del libro y una campaña electoral movida, volverá a ejercer la abogacía después de la feria judicial, que termina el sábado 31. Aseguró que su intención no es tomar cualquier caso, sino aquellos que la motiven y que los sienta como un “desafío”. Sostuvo que ha rechazado varias solicitudes de defensa porque eran de abuso sexual de menores y no toma esas causas.

