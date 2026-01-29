Gabriela Fossati volverá a ejercer la abogacía y ofreció asistencia legal a joven atropellado por Carlos Negro

“Me tiene sorprendida la reacción de los políticos, de todos”, tuiteó tras el siniestro provocado por Negro. “Que una libreta vencida es un error que a cualquiera le puede pasar. Lo mismo el cartel de Pare. Que la multa, que la obligación de renovar la libreta. Pero nadie hace referencia a que hay un lesionado grave o gravísimo”, publicó Fossati.
Otro usuario de la red le propuso, en un comentario, ir “a fondo con esto” y le preguntó si está “en contacto con la mamá” del joven. La exfiscal respondió entonces que está disponible: “Si quiere, que me contacte”.
Fossati cobró notoriedad por investigar al excustodio presidencial Alejandro Astesiano, con quien alcanzó, en febrero de 2023, un acuerdo abreviado para que cumpla cuatro años y medio de prisión por cuatro delitos.
En setiembre renunció a la Fiscalía y en noviembre publicó el libro La cara oculta del sistema judicial en Uruguay. El poder de “La Manada”, en el que cuestiona al exfiscal de Corte y actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y a Negro, entre otros. También en noviembre comenzó a militar en el Partido Nacional, al que renunció en julio del 2024. Días después se sumó al Partido Colorado.
La exfiscal explicó a Búsqueda que “en general” es de tomar casos “de gente que no puede pagar” y que le parecen “extremadamente injustos”.
Tras 32 años de trabajo en Fiscalía, la publicación del libro y una campaña electoral movida, volverá a ejercer la abogacía después de la feria judicial, que termina el sábado 31. Aseguró que su intención no es tomar cualquier caso, sino aquellos que la motiven y que los sienta como un “desafío”. Sostuvo que ha rechazado varias solicitudes de defensa porque eran de abuso sexual de menores y no toma esas causas.