Tras su accidente, el ministro del Interior, Carlos Negro, se trasladará siempre con custodia

El Ministerio del Interior espera que, a partir de ahora y hasta el final de su mandato, Carlos Negro se desplace con custodia personal, luego del accidente de tránsito ocurrido la semana pasada, en el que chocó con una moto mientras conducía su auto. Por esta situación, fue multado y emplazado por la Justicia a renovar la libreta de conducir, que se encontraba vencida.

Fuentes ministeriales señalaron a Búsqueda que la intención es que Negro cuente de forma permanente con escolta, independientemente de si se desplaza por actividades oficiales o personales, y de si utiliza vehículos oficiales o particulares. La medida apunta a reforzar su seguridad y también a evitar episodios similares al accidente registrado con la moto. “Hemos reflexionado sobre revisar algunos hábitos y conductas, como si es conveniente que un ministro maneje su vehículo y no cuente con chófer o custodia que lo blinde de este tipo de circustancias que termina afectando a la política en general”, explicó Negro este miércoles en el Parlamento.

El hecho ocurrió el jueves 22 en la esquina de las calles León Pérez y Capitán Basilio Araújo, en el barrio Cerrito de la Victoria. Negro no respetó una señal de “Pare” y chocó a un motociclista que cruzaba por su izquierda. El hombre, que circulaba sin casco ni libreta de conducir, sufrió un traumatismo en su miembro inferior derecho, con luxación de su cadera y rodilla derecha, sin pérdida de conocimiento. Negro viajaba en su auto, solo y con la libreta de conducir vencida desde setiembre.

El caso fue derivado a la fiscal de Flagrancia de 14° turno, Viviana Maqueira. Telenoche informó que Negro fue multado por infringir una norma de tránsito —al no respetar el cartel de “Pare”— y emplazado a renovar su libreta de conducir.

Este miércoles 28, la Comisión Permanente de la Asamblea General se reunió para recibir a Negro. En la sesión el ministro informó sobre el estado de la seguridad pública, las nuevas cifras de delitos y el plan que el Poder Ejecutivo prevé presentar en este semestre. El accidente ocurrido el jueves también estuvo sobre la mesa.

“Es un episodio notoriamente grave”, afirmó el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala durante su alocución. “Le pasó a un ministro de Estado y no a cualquiera, sino al ministro del Interior. Adquiere relevancia política porque afecta su autoridad porque es el mando superior de la Policía Nacional, que incluye a la Policía Caminera y a oficiales de otras unidades que controlan el tránsito y la circulación en las calles. El ministro tiene que explicarse”, añadió Abdala, quien en el pasado gobierno fue subsecretario de Interior.

“Sí, es una cuestión importante, tiene razón Abdala. Debo una disculpa: al chiquilín y a su familia, a los parlamentarios y a la ciudadanía toda”, respondió Negro. “Tengo que hacerme cargo de los errores. Hay que ser muy estrictos a la hora de conducir un vehículo”.

Distintos parlamentarios de la oposición pidieron la renuncia de Negro, entre ellos, el diputado colorado Felipe Schipani. Otros dirigentes, como el senador blanco Sebastián da Silva, no pidieron su renuncia, pero sí criticaron el hecho de que circulara por la vía pública sin custodia ni chofer.

El sistema político ya había debatido el tema el año pasado, tras las fallas de seguridad que derivaron en el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en su propia casa. “Existe una unidad dispuesta para este tipo de autoridades para hacer que esa custodia sea debida y eficaz. Somos muy uruguayos en este aspecto y somos bastante distraídos para tomar este tipo de medidas”, sostuvo el ministro en setiembre, durante una conferencia de prensa en la que informó sobre los avances en la investigación del atentado.

Información-Unidad Protección Especial-Ministerio del Interior Integrantes de la Unidad de Protección Especial que custodia a fiscales y mandatarios. Ministerio del Interior

La Ley 18.362, aprobada en 2008, estableció un régimen de protección para el personal vinculado a tareas de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos y dispuso que dicho personal recibiera ciertas medidas de seguridad para proteger su integridad física. Sobre esa base normativa, el Ministerio del Interior creó la Unidad de Protección Especial, que inicialmente tuvo a su cargo la custodia de testigos y que con el tiempo amplió sus funciones hacia la protección de fiscales y mandatarios extranjeros.

La protección del ministro del Interior puede recaer tanto en esta unidad como en otros efectivos policiales designados específicamente, según el nivel de riesgo, el tipo de actividad y la evaluación operativa. En última instancia, el ministro dispone de discrecionalidad respecto al uso de custodia, especialmente en los desplazamientos por motivos personales.

Tanto los integrantes de la Unidad de Protección Especial como otros policías asignados a tareas de escolta reciben formación en defensa personal, esquemas de protección, tiro especializado, conducción táctica y análisis de rutas e instalaciones. Entre las instancias formativas que reciben, se encuentran cursos en técnicas de manejo seguro y preventivo impartidos por la Dirección Nacional de Policía Caminera.