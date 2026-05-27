El instinto materno y las normas sociales en mujeres con discapacidad, registrados en un documental

La película uruguaya Instinto acompaña a un grupo de intérpretes alemanas con discapacidad en la creación de una obra sobre la maternidad

Un grupo de mujeres se une para crear una obra de teatro sobre el instinto materno, el aborto y las normas sociales. En este grupo heterogéneo, algunas son personas con discapacidad que se dedican a la actuación y son parte de la multipremiada compañía Thikwa, instalada en Berlín.

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El documental Instinto, una producción uruguaya dirigida por Andrés Varela y Carlos Morelli —con dirección de fotografía de César Charlone y Alina Kaplan—, sigue ese proceso creativo colectivo y acompaña a estas mujeres detrás de escena y, después, en su viaje al otro lado del océano, más específicamente a Montevideo, para presentar la obra.

Documental Instinto “Yo creo que sería muy tonta si tuviera un hijo y fuera discapacitado como yo”, dice una de estas mujeres. “Cualquiera puede tener un hijo discapacitado. Yo creo que tú eres increíble”, le responde otra en una de las tantas conversaciones que registra el filme.