Grupo de médicos del Casmu analiza pedir una asamblea extraordinaria por indemnización a Álvaro Niggemeyer

El actual presidente del Colegio Médico del Uruguay había sido expulsado como funcionario y capitalizador de la mutualista por la anterior directiva

Un grupo de médicos capitalizadores del Casmu se está asesorando jurídicamente para pedir la realización de una asamblea extraordinaria en el tercer prestador privado de salud del país. Según pudo saber Búsqueda, el motivo es el acuerdo reparatorio al que la institución llegó con el doctor Álvaro Niggemeyer en el juicio laboral que este mantenía con la institución. Ahí se acordó una indemnización de $ 11 millones.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Niggemeyer, hoy presidente del Colegio Médico del Uruguay (CMU), había sido despedido del Casmu como médico y como socio capitalizador en enero de 2024, durante la anterior administración de la mutualista, presidida por Raúl Rodríguez, quien actualmente es consejero, pero por la minoría, tras perder las elecciones de setiembre pasado. En ese momento, se habló de “notoria mala conducta”, algo que la agrupación a la que pertenecía, El Casmu que Queremos, de nuevo al frente del prestador, siempre rechazó.

En el entendido de que, según el estudio jurídico que trabaja con la mutualista, era “muy alto” el riesgo de que la Justicia diera lugar a un reclamo laboral que Niggemeyer impuso por $ 23.639.768 pesos, la junta directiva del Casmu, hoy presidida por Domingo Beltramelli, resolvió por mayoría restituirlo como médico capitalizador de la institución y pagarle la indemnización indicada. Así lo informó Búsqueda el 4 de febrero. Según un comunicado fechado el 11 de febrero, para la agrupación oficialista, que cuenta con tres de los cinco asientos en el directorio, aquella destitución fue “arbitraria, antiestatutaria e injusta” y, en lo referido al litigio judicial, “una contingencia grande que esta gestión heredó” de la anterior, y se llegó “a un acuerdo justo y muy conveniente” para la institución.

“La mano en la caja” Lejos de calmarse las aguas, la decisión trajo olas. “Meter la mano en la caja para sacar unos US$ 275.000 y dársela a un médico que litiga contra la empresa no me parece conveniente. Tengo dudas de que tamaña erogación pueda ser decidida por mayoría simple, no sé si eso es tan cristalino”, dijo a Búsqueda Edelmiro Chelle, un médico histórico de la institución, capitalizador y exintegrante de la Junta Directiva, actualmente suplente de la Comisión Fiscal.

Chelle dijo que es parte de “un grupo de médicos preocupados por algunas decisiones que está tomando el Casmu en desmedro de la institución”. Separó este movimiento de las agrupaciones que conforman la directiva de la mutualista. Sin embargo, circuló en los últimos días un comunicado de Médicos Unidos —agrupación hoy opositora—, fechado el 12 de febrero, en esa misma línea.