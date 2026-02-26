  • Cotizaciones
    Grupo de médicos del Casmu analiza pedir una asamblea extraordinaria por indemnización a Álvaro Niggemeyer

    El actual presidente del Colegio Médico del Uruguay había sido expulsado como funcionario y capitalizador de la mutualista por la anterior directiva

    Fachada de policlínica del Casmu ubicada en 8 de Octubre.

    Fachada de policlínica del Casmu ubicada en 8 de Octubre.

    FOTO

    Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Un grupo de médicos capitalizadores del Casmu se está asesorando jurídicamente para pedir la realización de una asamblea extraordinaria en el tercer prestador privado de salud del país. Según pudo saber Búsqueda, el motivo es el acuerdo reparatorio al que la institución llegó con el doctor Álvaro Niggemeyer en el juicio laboral que este mantenía con la institución. Ahí se acordó una indemnización de $ 11 millones.

    Niggemeyer, hoy presidente del Colegio Médico del Uruguay (CMU), había sido despedido del Casmu como médico y como socio capitalizador en enero de 2024, durante la anterior administración de la mutualista, presidida por Raúl Rodríguez, quien actualmente es consejero, pero por la minoría, tras perder las elecciones de setiembre pasado. En ese momento, se habló de “notoria mala conducta”, algo que la agrupación a la que pertenecía, El Casmu que Queremos, de nuevo al frente del prestador, siempre rechazó.

    Leé además

    Elecciones en el Casmu, setiembre de 2025.
    Mutualismo

    El Casmu enfrenta reclamos laborales por US$ 1,76 millones que atribuye a la administración anterior

    Por Leonel García
    Álvaro Niggemeyer.
    Mutualistas

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda

    En el entendido de que, según el estudio jurídico que trabaja con la mutualista, era “muy alto” el riesgo de que la Justicia diera lugar a un reclamo laboral que Niggemeyer impuso por $ 23.639.768 pesos, la junta directiva del Casmu, hoy presidida por Domingo Beltramelli, resolvió por mayoría restituirlo como médico capitalizador de la institución y pagarle la indemnización indicada. Así lo informó Búsqueda el 4 de febrero. Según un comunicado fechado el 11 de febrero, para la agrupación oficialista, que cuenta con tres de los cinco asientos en el directorio, aquella destitución fue “arbitraria, antiestatutaria e injusta” y, en lo referido al litigio judicial, “una contingencia grande que esta gestión heredó” de la anterior, y se llegó “a un acuerdo justo y muy conveniente” para la institución.

    “La mano en la caja”

    Lejos de calmarse las aguas, la decisión trajo olas. “Meter la mano en la caja para sacar unos US$ 275.000 y dársela a un médico que litiga contra la empresa no me parece conveniente. Tengo dudas de que tamaña erogación pueda ser decidida por mayoría simple, no sé si eso es tan cristalino”, dijo a Búsqueda Edelmiro Chelle, un médico histórico de la institución, capitalizador y exintegrante de la Junta Directiva, actualmente suplente de la Comisión Fiscal.

    Chelle dijo que es parte de “un grupo de médicos preocupados por algunas decisiones que está tomando el Casmu en desmedro de la institución”. Separó este movimiento de las agrupaciones que conforman la directiva de la mutualista. Sin embargo, circuló en los últimos días un comunicado de Médicos Unidos —agrupación hoy opositora—, fechado el 12 de febrero, en esa misma línea.

    Chelle dijo que el grupo que integra cuestiona la magnitud del pago a Niggemeyer en momentos en que el Casmu vive una severa crisis financiera y que esa determinación haya sido tomada con el visto bueno de los interventores del Ministerio de Salud Pública (MSP). El Poder Ejecutivo encabezado por Luis Lacalle Pou decretó la intervención de la mutualista en julio de 2024, lo que fue prorrogado por el gobierno actual al año siguiente.

    “Los interventores no dijeron ni ‘hola’, la ministra (Cristina Lustemberg) no cuestionó esa decisión, ¿no era que la empresa estaba tan mal?”, se preguntó Chelle. “Con ese dinero se podrían pagar horas y guardias médicas que en este momento no tenemos”.

    Asamblea anual

    La asamblea anual ordinaria del Casmu, que presenta memoria y balance de la institución, está prevista para el 17 de marzo. Este tema debería ser tratado en una instancia extraordinaria. “Estamos esperando que algunos abogados nos contesten algunas dudas que tenemos”, dijo el exdirectivo.

    Según informó Búsqueda en su momento, con base en fuentes internas, el acuerdo con el Casmu incluye que Niggemeyer deje sin efecto dos juicios, uno laboral y otro por la decisión de la mutualista de despedirlo entonces por “notoria mala conducta”. Sin embargo, el presidente del CMU pensaba seguir adelante con un reclamo por despido abusivo contra los tres directores oficialistas que tenía el prestador al momento de ser expulsado: Rodríguez, Juan José Areosa y Andrea Zumar.

