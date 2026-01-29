El Casmu enfrenta reclamos laborales por US$ 1,76 millones que atribuye a la administración anterior

Audios. Acusaciones cruzadas. Sesiones de directorio calientes. Reclamos laborales al menos por el equivalente a US$ 1,76 millones. La mutualista Casmu cambió sus autoridades en octubre pasado. Pero lo que no cambió en el tercer mayor prestador privado de salud en número de socios, intervenido por el gobierno desde julio de 2024, son los graves problemas internos.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Todo esto estuvo sobre la mesa en la sesión del Consejo Directivo del Casmu del 20 de enero, a cuya acta accedió Búsqueda . El punto más tenso de la reunión refirió al juicio laboral que el hoy presidente del Colegio Médico del Uruguay (CMU), Álvaro Niggemeyer , está llevando adelante contra la mutualista, de la que fue expulsado el 5 de enero de 2024 , cuando integraba el directorio por la oposición. En ese encuentro se votó por unanimidad un informe del estudio Pérez del Castillo para que defienda a la empresa por este reclamo de $ 23.639.768 por “diferencia de salarios, salarios impagos, licencia, salario vacacional, aguinaldo, diferencia líquida por egreso no abonado, indemnización por despido común, indemnización por despido abusivo (calculada en cuatro veces el monto del despido común), multa y daños y perjuicios preceptivos”.

Sistema Nacional de Salud Elecciones en el Casmu tienen al Ministerio de Salud Pública y al Sindicato Médico como actores de reparto

Esa exclusión ocurrió durante la administración de Raúl Rodríguez , presidente de la institución entre 2019 y 2025, hoy directivo por la minoría opositora.

Domingo Beltramelli, actual presidente del Casmu, leyó durante esa sesión la opinión jurídica sobre este caso del estudio Pérez del Castillo, que desde hace años trabaja los temas de reclamos laborales con el prestador. Esta señala que “no se advierten elementos para acreditar que el motivo de la notoria mala conducta tenga relación con la actividad laboral” de Niggemeyer, “siendo claro que estuvo relacionado con su actividad directiva”. También se indica que los motivos que llevaron a la expulsión del actual titular del CMU, “a los efectos laborales, no son suficientes para consolidar la posición de la institución”.

El texto concluye que “se considera pues que el riesgo de que se haga lugar a la indemnización por despido y al aguinaldo, y al despido abusivo, es muy alto”, más allá de que “se entiende que existen elementos para mitigar el monto” reclamado.

Juan José Areosa, por entonces consejero por la mayoría y hoy el otro directivo opositor junto a Rodríguez, leyó enseguida un informe que habían solicitado “a connotados especialistas en materia laboral del estudio Guyer & Regules”, que avalaban el despido de Niggemeyer.

Este texto, con fecha 22 de enero de 2024, posterior a lo ocurrido, señala en su conclusión que “lo actuado por el Casmu puede considerarse que cumple con los extremos para que se dé por configurado el despido por notoria mala conducta” del médico.

20250922JC_0040 Domingo Beltramelli, presidente del Casmu. Javier Calvelo, adhocFotos

A las discusiones jurídicas sobre la eventual mala conducta de Niggemeyer se sumaron las personales. La actual mayoría oficialista, compuesta en esa sesión por Beltramelli, Ana Soca y Cristina Rey, es de la agrupación El Casmu que Queremos, la que también integraba el médico expulsado. Esta defendió su accionar. Luego de decir que el informe de Guyer & Regules iba a ser incluido en el expediente para que la defensa lo considere, Rey sostuvo que “no corresponde” la causa invocada: “Álvaro Niggemeyer fue siempre un empleado con una actuación sobresaliente, respetado por casi todos sus colegas —hay algunos que no lo han respetado— y también por sus pacientes”. En cambio la actual oposición, Rodríguez y Areosa, electos por Casmu Primero, se mantuvieron en su posición cuestionadora. “Nosotros estamos para defender al Casmu y el Casmu tiene que ser defendido porque actuó de manera correcta”, respondió el expresidente.

“La defensa del Casmu la tendrían que haber tenido en cuenta antes. Nosotros estamos metidos en este lío porque ustedes tomaron una decisión por lo menos apresurada”, retrucó Rey.

Audios

El momento de mayor tensión, con Beltramelli y Rodríguez como principales protagonistas, sobrevino cuando se discutieron cuáles fueron las “malas conductas” que determinaron el despido de Niggemeyer. El actual presidente pidió a la oposición que se las recuerden: “Les pido a ustedes, que fueron los que llevaron el juicio adelante, si me lo pueden recordar”. La respuesta de su sucesor no fue de paños fríos: “No, nosotros no te lo vamos a recordar. Te lo va a recordar el estudio jurídico, el doctor (Alejandro) Castelló (asesor letrado del Casmu) se va a poner en contacto con ellos y en cualquier sesión que tú decidas vemos todo el tema”.

Beltramelli refirió haber leído el expediente y haber visto los dos ítems por los cuales se configuró mala conducta: “Uno es que el doctor Niggemeyer pidió una audiencia con la (entonces) ministra (de Salud, Karina Rando) en forma individual, no la pidió a través de Casmu ni a través del Consejo Directivo”; el segundo “fue por difundir un audio que decía que el Casmu no estaba pagando al BPS, lo cual quedó claro que era verdad porque al mes y medio el Casmu tuvo que hacer una negociación a través del contador Santiago Moldes (entonces gerente general) para refinanciar la deuda”. Este último audio se conoció en diciembre de 2023. “Si esas cosas son catalogadas por ustedes como graves y tienen una gravedad tal que configuran mala conducta, yo les pregunto si ustedes nunca han hecho nada de esto”, les preguntó el presidente a los consejeros opositores. Rodríguez le dijo que le preguntara “a la Comisión Fiscal del momento y a los abogados y contadores que intervinieron”.

Luego de una discusión entre la mayoría y la minoría sobre quién fue responsable de “deteriorar la imagen” de Niggemeyer y del Casmu, respectivamente, Beltramelli propuso “escuchar audios”. Enseguida comenzó a reproducir un registro reciente de Rodríguez en el que le dice a otra persona, presuntamente colega, que “bajaron las camas de Puerta de Emergencia ayer, de 80 que había a 30, y bajaron el número de médicos”. Ese documento, dijo Beltramelli, se lo envió “un usuario”. Aquí el diálogo que se venía dando, duro pero existente, estuvo a un paso de derrapar.

—¿Me estás amenazando? —preguntó Rodríguez.

—No, no te estoy amenazando —respondió el presidente.

—Hacé lo que tengas que hacer. A mí no me amenaza nadie.

—Lo que yo te estoy diciendo...

—Lo que te estoy diciendo es que podemos llegar a acuerdos en muchas cosas, y lo hablé con el doctor (Marcelo) Diamant (directivo titular por el oficialismo, no presente en esa sesión), pero a las patadas no.

—No, tampoco.

—Entonces cuando quieras nos juntamos y lo hablamos. A las patadas, no...

Presidente del Casmu, Raul Rodriguez.jpg Expresidente del Casmu Raúl Rodríguez. Mauricio Zina / adhocFOTOS

El intercambio, ahora limitado al presidente y su antecesor, siguió entre alusiones a “problemas internos de la agrupación” (Rodríguez) y audios que son “mentira” (Beltramelli, en alusión al de Niggemeyer y a este). “¡Cállese que estoy hablando yo! Cuando usted habla yo lo respeto”, gritó en un momento el actual titular del Casmu, antes de leer un comunicado atribuido a Médicos Unidos, agrupación a la que pertenecía originalmente Rodríguez, donde se habla de más de tres horas de espera para ser atendido, de un ajuste de “aproximadamente 1.500 horas médicas mensuales menos” y de 90 horas semanales menos de medicina general, lo que tiene “un impacto directo tanto en la atención a los usuarios como en las condiciones de trabajo de los equipos de salud”, todo lo que la actual conducción desmiente. A su turno, Rey pidió a los representantes de la oposición que, tal como ellos habían hecho en el pasado, “controlen” a sus agrupaciones.

La sesión continuó hasta el punto en que se votó por unanimidad la resolución indicada. “Vamos a ver, con el estudio (Pérez del Castillo), cómo podemos solucionar este problema que nosotros heredamos. Les pido, en esto, que sean responsables por las cosas que se han hecho y nosotros vamos a ser responsables por las cosas que se van a hacer”, deslizó Beltramelli.

“Herencia”

La confección del balance financiero, que deberá ser entregado en breve a las autoridades del Ministerio de Salud Púbica (MSP) y luego, en marzo, a los 3.000 socios capitalizadores en una asamblea ordinaria junto a la memoria anual, el primero para la actual administración del Casmu, está marcando el pulso de un prestador con 177.000 afiliados. La crítica situación financiera que vive llevó al anterior gobierno a decretar su intervención y al actual a prorrogarla.

La interna caliente en el Casmu es algo que también se prorroga. Desde la actual oposición se ironiza con que el estudio Pérez del Castillo “parece estar más del lado de Niggemeyer que del Casmu”. Para tomar la decisión de despedirlo, añaden, se consultó también a varios “constitucionalistas de prestigio”, entre los que se incluye a Martín Risso.

Esta decisión fue recurrida por Niggemeyer ante el MSP, que no tomó cartas en el asunto.

Según pudo averiguar Búsqueda, además del caso de Niggemeyer, hay al menos otros siete reclamos laborales presentados entre noviembre y diciembre pasados, no todos actualmente judicializados, que tiene que afrontar Casmu por un total de 42.846.677 pesos. Se trata de cargos gerenciales, contables, de asesoría legal y otras encargaturas de confianza. Todos ellos, según las fuentes, facturaban sus servicios durante la anterior gestión de Rodríguez y sus contratos estaban ya vencidos antes de la última elección, el 17 de setiembre. “Más clavos que nos dejó Raúl”, graficaron desde el actual oficialismo.

En el caso de Niggemeyer, además de la demanda por despido abusivo al Casmu, el actual presidente del CMU impulsa otra instancia judicial en la que reclama la nulidad del acto por el que fue expulsado de la mutualista, además de accionar contra la mayoría del directorio de entonces (Rodríguez, Areosa y Andrea Zumar).