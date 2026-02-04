Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

La Junta Directiva del Casmu resolvió por mayoría restituir a Álvaro Niggemeyer, hoy presidente del Colegio Médico del Uruguay (CMU), como socio capitalizador, además de pagarle una indemnización de aproximadamente $ 11 millones, dijeron a Búsqueda fuentes de la mutualista.
Niggemeyer había sido despedido del Casmu —el tercer prestador privado de salud en número de socios— como médico y como socio capitalizador en enero de 2024, durante la anterior administración de la mutualista, presidida por Raúl Rodríguez, hoy consejero pero por la oposición.
Tal como publicó Búsqueda en su última edición, en la sesión directiva del 20 de enero se votó por unanimidad que el estudio Pérez del Castillo, que trabaja con el Casmu en demandas laborales, defendiera a la empresa por un reclamo de Niggemeyer por $ 23.639.768 por “diferencia de salarios, salarios impagos, licencia, salario vacacional, aguinaldo, diferencia líquida por egreso no abonado, indemnización por despido común, indemnización por despido abusivo (calculada en cuatro veces el monto del despido común), multa y daños y perjuicios preceptivos”. Según un informe de esa firma, era “muy alto” el riesgo de que la Justicia diera lugar a ese reclamo.
Según las fuentes, este acuerdo —aún no firmado— significa que Niggemeyer dejaría sin efecto dos juicios que mantiene contra Casmu, uno laboral y otro por la decisión de la mutualista de despedirlo entonces por “notoria mala conducta”. Sin embargo, el presidente del CMU seguirá adelante con el reclamo contra los tres directores oficialistas que tenía el prestador al momento de ser expulsado: Rodríguez, Juan José Areosa y Andrea Zumar.
Nuevas autoridades
En octubre pasado asumieron las nuevas autoridades del Casmu, cuya mayoría pertenece a la agrupación El Casmu que Queremos, la misma que integraba Niggemeyer. El regreso de este último como capitalizador le permitirá votar y participar en los procesos electorales. De acuerdo con los informantes, Niggemeyer no contempla volver a trabajar como médico en la mutualista.
La situación financiera del Casmu provocó que fuera intervenido por el gobierno de Luis Lacalle Pou en julio de 2024, decisión que fue ratificada por la administración actual de Yamandú Orsi un año después.