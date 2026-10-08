El gobierno y el Frente Amplio destacan la caída de la pobreza, que se presenta como el principal objetivo

El presidente Yamandú Orsi celebró el miércoles 7 los nuevos datos sobre la pobreza en Uruguay. Publicó en la red social X que hay “95.000 personas menos bajo la línea de pobreza que un año atrás”, lo que revela que el gobierno decidió “poner primero a la gente”. Y agregó: “Hoy los datos muestran que estamos avanzando”. El mandatario consideró que “es una mejora importante”, pero “falta mucho”.
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Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que bajar la pobreza es el principal objetivo del gobierno.
En el primer semestre, el 14,8% de las personas en el país tenían ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios y, por tanto, eran pobres en esa metodología, informó el miércoles 7 el Instituto Nacional de Estadística. El porcentaje de población bajo la línea de pobreza había sido de 17,3% en 2024 y 16,6% en 2025. En junio, la “línea de pobreza” se ubicó en $ 25.195 mensuales para Montevideo si la persona alquila la vivienda donde reside (y en $ 15.572 para no inquilinos).
A su vez, las personas indigentes en la primera mitad de 2026 eran 1,2% del total. La indigencia o pobreza extrema se configura cuando los ingresos de la persona son inferiores al valor de la canasta básica alimentaria ($ 6.736 mensuales en junio para Montevideo y $ 5.775 en el interior).
El Frente Amplio destacó en sus redes sociales que “bajó la pobreza” y que “no baja sola”, sino “cuando un gobierno la pone como prioridad en todas sus áreas: en el empleo, en los salarios, en las políticas sociales”. El partido de gobierno agregó en la red social X que el programa expresa que “la indigencia y la pobreza son una emergencia nacional” y que los resultados de esta posición empiezan a verse en la vida de miles de familias. En Uruguay casi una de cada siete personas sigue viviendo en la pobreza. “Por eso la prioridad y el compromiso siguen siendo los mismos”, agregó la coalición de izquierda.