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    Clan narco asesinó a cinco personas en venganza por una disputa por el control de la venta de drogas

    Uno de los fallecidos había sido arrestado cuatro meses atrás, como autor de un homicidio en el barrio Flor de Maroñas

    Información-Entrada Barrio El Monarca-Calvelo-adhoc
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    La Policía Nacional investiga la muerte de cinco personas asesinadas a balazos en una vivienda del barrio El Monarca, ubicado sobre la ruta 8, en el extremo noreste de Montevideo, en el límite con Canelones. El hecho es el resultado de una disputa entre grupos dedicados al narcotráfico.

    Los homicidios sucedieron en la mañana de este viernes 10, cuando cuatro personas llegaron en moto hasta la intersección de las calles Pasaje Central y Juan Acosta, en el kilómetro 21 de la ruta 8. Rápidamente ingresaron a la casa y dispararon a sus ocupantes. Los muertos son tres hombres, dos de 18 años y uno de 28, y dos mujeres de 32 y 14 años.

    Tres de ellos eran hermanos y tenían antecedentes penales. Habían sido detenidos en febrero, en esa misma vivienda, durante un procedimiento a cargo de la Policía Nacional. “Esa finca fue un objetivo policial y se hizo un allanamiento este año. Fueron formalizadas tres personas que estaban ahí y desde entonces el lugar estaba monitoreado”, explicó hoy el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, entrevistado por Telenoche.

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    Aquel operativo estuvo a cargo de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos. Se incautaron armas y alrededor de $ 300.000 en efectivo. Uno de los arrestados, menor de edad, era requerido por la Justicia, acusado de asesinar a un hombre de 20 años en julio de 2025. Ese homicidio fue en el barrio Flor de Maroñas y registrado inicialmente por la Policía Nacional a través del sistema ShotSpotter, que detectó 27 detonaciones.

    Tras los homicidios de este viernes, la Policía Nacional realizó allanamientos en una finca pegada al lugar donde ocurrieron las muertes. Allí se encontraron drogas y dispositivos de rastreo de automóviles. “Se reforzaron los recursos policiales en la zona para evitar que se pueda reiterar un hecho similar en estas horas”, dijo Clavijo, quien confirmó que los tres muertos con antecedentes penales pertenecían a un clan familiar.

    “En algunos lugares estos clanes pretenden, pretenden, tomar el control”, remarcó el jerarca policial, en referencia al esfuerzo del Ministerio del Interior por evitar que barrios metropolitanos estén dominados por grupos dedicados al microtráfico de pasta base.

    Carlos Negro y Alfredo Clavijo este viernes 10, tras una reunión entre autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

    Carlos Negro y Alfredo Clavijo este viernes 10, tras una reunión entre autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

    Minutos antes que él habló el ministro del Interior, Carlos Negro. Ambos estaban reunidos junto con otros jefes de Policía y directores de unidades policiales, en un encuentro estratégico y operativo previsto desde hace días. “Los homicidios múltiples no son nuevos en el país”, sostuvo Negro a Telenoche. Sobre el caso específico, dijo que “son el resultado de enfrentamientos entre clanes criminales que vienen de larga data, de varias muertes que ya se han sucedido entre los mismos protagonistas”.

    Aunque ni Negro ni Clavijo lo mencionaron, los fallecidos formaban parte de un grupo delictivo familiar conocido como los Suárez, surgido en el barrio Villa Española. En 2023, ese clan protagonizó un enfrentamiento sangriento con otros narcos de la zona, que derivó en una guerra de los Suárez contra tres grupos aliados: los Puglia, los Galli y los Albín, estos últimos sin relación con el narcotraficante Luis Fernández Albín.

    Según indicaron fuentes policiales a Búsqueda, la sospecha es que miembros de algunos de estos grupos actuaron por venganza, aunque distintos operativos realizados en Villa Española desde 2024 ya habían debilitado la estructura de los Suárez y reducido su presencia en la zona.

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