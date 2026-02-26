IM asigna más de $ 9.000 millones a Desarrollo Ambiental y apuesta a reestructurar el sistema de limpieza

Las autoridades del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM) presentaron ante la Junta Departamental el pasado lunes 23 una ambiciosa hoja de ruta financiera y operativa para el período 2026-2030. Con un presupuesto total de $ 9.162.205.847 solo para el año en curso, la administración buscará, entre otros puntos, consolidar un modelo de gestión que impulse una “reestructuración del modelo de limpieza y gestión de residuos”, la concreción de un sistema de economía circular y el fortalecimiento de la infraestructura urbana frente al cambio climático , de manera de posicionar a Montevideo como referente “en las agendas ambientales y climáticas regionales e internacionales”.

Según la información presentada por el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Leonardo Herou, a la que accedió Búsqueda , su departamento destinará un 44% del presupuesto a gastos de funcionamiento ($ 4.054 millones), un 33% a retribuciones de personal o rubro 0 ($ 2.973 millones) y un 23% a inversiones ($ 2.134 millones).

La División de Limpieza y Gestión de Residuos es el sector con mayor asignación de recursos al absorber $ 4.346 millones. Se trata de un área crítica que concentra cerca del 70% del rubro 0 total ($ 2.095 millones). Además, esta división gestiona el 48% de los gastos de funcionamiento de todo el departamento ($ 1.950 millones), destinados a sostener el sistema de limpieza pública y recolección en todo el territorio.

El sector de saneamiento representa el otro gran bloque presupuestario, compuesto por la Dirección de Saneamiento ($ 2.194 millones) y la Unidad Ejecutora ($ 1.717 millones) —que lleva adelante las obras de infraestructura—, al concentrar el 77% de las inversiones totales del departamento ($ 1.642 millones). Finalmente, la Dirección Superior y la Gerencia de Gestión Ambiental completan la distribución, con $ 480 millones y $ 423 millones de gastos totales, respectivamente. En el caso de la gerencia, el documento aclara que la asignación de sus recursos responde a una planificación estratégica donde la “resiliencia ecosistémica, renaturalización y acción climática territorial” representan el eje principal de gasto (35%), seguido de cerca por la recuperación ambiental de cursos de agua (30%) y el fortalecimiento del monitoreo ambiental (15%).

En la presentación, las autoridades plantearon las metas establecidas para el 2026 de cada área. La Gerencia de Gestión Ambiental se propone duplicar la superficie intervenida en la franja costera hasta los 40.000 metros cuadrados y triplicar la cantidad de plantas nativas costeras; también buscará duplicar los puntos de monitoreo de calidad de agua mediante sensores inteligentes IoT (internet de las cosas) y teledetección, y la creación de un sistema departamental de espacios ambientales prioritarios, así como la construcción de un sistema de alerta temprana ante eventos extremos.

En relación con el saneamiento, el documento señala que la Unidad Ejecutora, encargada de los fondos externos del Banco Interamericano de Desarrollo en el Plan de Saneamiento Urbano Etapa VI, prevé impulsar la extensión de redes en Paso de la Arena, con una inversión de US$ 21 millones para beneficiar a 7.700 personas mediante 35 kilómetros de redes, y en el barrio Bola de Nieve, donde se destinarán US$ 20 millones para cubrir 26 kilómetros de redes. Asimismo, se proyecta finalizar el saneamiento en Casabó Norte y Rincón del Cerro con una inversión de US$ 11,6 millones y más de 2.250 beneficiarios.

Paralelamente, el plan busca mitigar “el riesgo hídrico” al proponerse solucionar 20 problemas de inundaciones locales con fondos propios y alcanzar un 60% de avance en proyectos de sistemas de drenaje urbano sostenible, como los jardines de lluvia y el pavimento permeable.

En limpieza y gestión de residuos, el objetivo más ambicioso para este año es alcanzar a 68.500 hogares con modelos de recolección de residuos mezclados de forma intrapredial o intradomiciliaria, lo que permitiría retirar progresivamente los contenedores de la vía pública. En esa línea, se establece además que al menos el 85% de los contenedores deberán mantener niveles de acumulación controlados y que el 80% de los reclamos ciudadanos por limpieza sean atendidos en menos de 24 horas.

Vertedero-Felipe-Cardoso-adhoc-ba.jpeg Usina de Felipe Cardoso. Bartolomé Antúnez / adhocFOTOS

A esto se suma la apuesta por la valorización de residuos, que apunta a enviar 6.000 toneladas anuales de materiales reciclables a plantas de clasificación e involucrar a 22.000 hogares en programas de compostaje, mientras se avanza en un 60% en la ampliación del sitio de disposición final Felipe Cardoso. Además, se establece que el 95% de los basurales mapeados “sean intervenidos cada dos meses” y que en 2026 al menos 40 sean “renaturalizados”. También se dispone que se desarrolle una herramienta de planificación económica que integre costos e inversiones del sistema de gestión de residuos y se implementen herramientas de visualización y georreferenciación que permitan identificar en tiempo real el despliegue territorial de las acciones, así como los “impactos y resultados de la gestión ambiental”, por ejemplo, a través de la creación de la sala de situación ambiental.

Finalmente, el componente social y de gobernanza cierra el círculo de esta transformación con la activación de cinco mesas territoriales socioambientales y la implementación de 18 proyectos juveniles con impacto directo en el territorio. El plan también contempla la creación de la escuela de formación climática y ambiental para jóvenes y la consolidación de 18 agendas ambientales locales con participación comunitaria. Asimismo, la educación ambiental se fortalecerá con el programa de centros educativos sustentables, aspirando a que el 50% de las escuelas y los centros de enseñanza media cuenten con sistemas de recolección diferenciada para finales de 2026.

Limpieza-Montevideo Limnpieza municipal en Montevideo. Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Cuestionamientos

El edil nacionalista Gabriel Cunha dijo a Búsqueda que “el presupuesto no establece los recursos económicos necesarios para poder implementar el plan de limpieza, por lo que resulta más una expresión de deseo que un plan”. Según dijo, además, al ser cuestionados acerca del costo total del plan, las autoridades y los técnicos de la intendencia “no supieron o no quisieron contestar”, por lo que no detallaron tampoco “dónde van a imputar el gasto de los contenedores intradomiciliarios, los intraprediales y las composteras”, entre otros aspectos.

Para Cunha, la comitiva departamental mostró además una “postura contradictoria”, ya que, si bien Herou afirmó tener “un muy buen presupuesto”, “contestó con evasivas” sobre cómo todo sería bajado a acciones concretas “para solucionar el principal problema que tiene actualmente Montevideo”.

Fuentes de la oposición dijeron a Búsqueda que su impresión es que la IM pretende costear el plan de limpieza a través de un fideicomiso de US$ 60 millones que tiene previsto solicitar. “Cerca de las 12 de la noche —muchas horas después de que diera inicio la instancia— el director releyó la exposición de motivos del presupuesto y reconoció que se iba a trabajar en recursos extrapresupuestales”, indicó un edil consultado, que consideró que el plan “es inaplicable” con presupuesto propio.