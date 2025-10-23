“Están devolviendo contenedores de carne con residuos”, dijo Fratti
Tras detectarse residuos de medicamentos en carne exportada, el ministro Fratti anunció que desde enero los envases deberán mostrar un octógono con el tiempo de carencia. “Nos están devolviendo contenedores”, reconoció
Alfredo Fratti en la antesala del Senado en el Palacio Legislativo en Montevideo.
“Estamos teniendo problemas, nos están devolviendo contenedores porque nos encuentran carnes con residuos de los medicamentos que usamos”, dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti en entrevista con radio Carve. Y agregó: “Para un país, cuyo buque insignia son las exportaciones de carne, ese es un tema que tenés que corregir”.
El jerarca anunció que “a partir de enero vamos a poner un octógono grande, en todos los medicamentos, para que se vea el tiempo de carencia”. Indicó que ningún producto para la garrapata tiene un tiempo de espera menor a 40 días, pero el ciclo de la garrapata son 21 días. Entonces, “es complejo para el productor llegar con animales, en los tiempos que corresponde”, reconoció.
El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola, dijo a Agro de Búsqueda que las trazas de garrapaticidas en carne “es un tema con el que tenemos que ser absolutamente responsables”.
Sostuvo que para un frigorífico “es muy difícil saber” si un ganado fue inmunizado y no se respetaron esos tiempos de espera. “Si con este panorama de mercados, que es buenísimo para la venta de carne de Uruguay, donde está todo bárbaro, nos ponemos a asumir riesgos por no ser prolijos, sería un grave error”, enfatizó.