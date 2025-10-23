  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    “Están devolviendo contenedores de carne con residuos”, dijo Fratti

    Tras detectarse residuos de medicamentos en carne exportada, el ministro Fratti anunció que desde enero los envases deberán mostrar un octógono con el tiempo de carencia. “Nos están devolviendo contenedores”, reconoció

    Alfredo Fratti en la antesala del Senado en el Palacio Legislativo en Montevideo.

    Alfredo Fratti en la antesala del Senado en el Palacio Legislativo en Montevideo.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    “Estamos teniendo problemas, nos están devolviendo contenedores porque nos encuentran carnes con residuos de los medicamentos que usamos”, dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti en entrevista con radio Carve. Y agregó: “Para un país, cuyo buque insignia son las exportaciones de carne, ese es un tema que tenés que corregir”.

    El jerarca anunció que “a partir de enero vamos a poner un octógono grande, en todos los medicamentos, para que se vea el tiempo de carencia”. Indicó que ningún producto para la garrapata tiene un tiempo de espera menor a 40 días, pero el ciclo de la garrapata son 21 días. Entonces, “es complejo para el productor llegar con animales, en los tiempos que corresponde”, reconoció.

    Leé además

    Tambo.
    Agro

    Las gremiales lecheras plantearon preocupaciones en reunión con Fratti

    Por Agro de Búsqueda
    Zafra de soja
    Agro

    A pesar de los riesgos de precios y geopolíticos, los agricultores mantienen una fuerte apuesta a la soja

    Por Blasina y Asociados

    El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola, dijo a Agro de Búsqueda que las trazas de garrapaticidas en carne “es un tema con el que tenemos que ser absolutamente responsables”.

    Sostuvo que para un frigorífico “es muy difícil saber” si un ganado fue inmunizado y no se respetaron esos tiempos de espera. “Si con este panorama de mercados, que es buenísimo para la venta de carne de Uruguay, donde está todo bárbaro, nos ponemos a asumir riesgos por no ser prolijos, sería un grave error”, enfatizó.

    Selección semanal
    Defensoría Pública

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    Por José Frugoni
    Medioambiente

    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi en conferencia de prensa.
    Video

    El gobierno rescinde el contrato con el astillero Cardama y anuncia denuncia por presunto fraude en la compra de las OPV

    Por Redacción Búsqueda
    Álvaro Danza, presidente de ASSE.

    Jutep suma al análisis de la situación de Álvaro Danza superposición horaria de tareas entre la Udelar y ASSE

    Por Redacción Búsqueda
    Enrique Rodríguez, fiscal especializado en lavado de activos. 

    Fiscal antilavado advierte por la falta de controles en el puerto de los contenedores que llegan de Paraguay

    Por Guillermo Draper
    Trampas de la política comercial en Uruguay

    Trampas de la política comercial en Uruguay

    Por Marcel Vaillant