Juanita León: los gobiernos populistas buscan “destruir la credibilidad del mensajero para que las investigaciones que uno hace dejen de importar”

Los procesos electorales son instancias clave para las democracias. Deberían ser ocasiones en las que la discusión pública aporte información para que la ciudadanía tome una decisión sobre el futuro del país. Cada vez más, sin embargo, están contaminados por estrategias de desinformación diseñadas para incidir en el debate y su resultado.

Ese fue uno de los temas centrales de la charla “Controlar al poder. ¿Qué pasa cuando la desinformación es un arma contra el periodismo?”, que se realizó el viernes 25 en la Universidad Católica del Uruguay. La actividad fue organizada por Búsqueda , junto con Chequeado, de Argentina, y cuenta con financiación de la Unión Europea. La expositora principal del evento fue la periodista colombiana Juanita León, fundadora y directora de La Silla Vacía, un medio digital creado en 2009.

León contó a los presentes acerca de la campaña de desinformación y desacreditación que atravesó el medio en las últimas elecciones en Colombia, de las que resultaría electo Abelardo de la Espriella. El actual presidente y su campaña fueron uno de los motores de los ataques a La Silla Vacía, luego de que el medio expusiera en una investigación que las empresas del político daban pérdida, una realidad muy distinta a la imagen de prestigioso “Rey Midas” que promovía el entonces candidatos.

Otra investigación que publicó el medio —también durante el último proceso electoral—, y que dio pie a una campaña de desinformación en su contra, ponía el foco en Iván Cepeda, el candidato impulsado por el entonces presidente Gustavo Petro. Ocho años atrás se descubrió que Cepeda aparecía mencionado como “compañero” en unos documentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que fueron encontrados en la computadora de uno de los jefes de la organización guerrillera. El excandidato a presidente había dicho desde el inicio que la información era falsa y que la documentación había sido alterada por el organismo de inteligencia del Estado. La Silla Vacía informó este año que la supuesta manipulación documental no era cierta y Cepeda reconoció la mentira.

Tras la publicación de los artículos “comenzó una campaña de desprestigio” en donde RTVC (el canal público estatal) asoció a La Silla Vacía con una campaña de “constricción al elector” y lo acusó de ser parte de un complot liderado por el excanciller Álvaro Uribe y empresas asociadas para favorecer a la candidata de su partido, Paloma Valencia. También hubo una estrategia de desinformación proveniente de dos medios, uno de derecha y otro de izquierda, para socavar la imagen de La Silla Vacía.

“Lo que descubrimos es que la desinformación no es solo algo que el periodismo combate, sino que es algo que se usa para combatir el periodismo”, reflexionó León en la conferencia. Puso como ejemplos casos similares que enfrentaron periodistas en Filipinas, Brasil y El Salvador y señaló que “destruir la credibilidad del mensajero para que las investigaciones que uno hace dejen de importar” es una práctica común de los gobiernos populistas. La periodista subrayó que lo que más la sorprendió de toda esta experiencia fue dar cuenta del uso de la prensa para desacreditar a otros medios. “Está probado que todo régimen populista necesita tener medios antiprensa, que los instrumentaliza para que con las mismas técnicas del periodismo destruyan a los medios periodísticos. Son los mismos medios los que se voltean contra otros para destruirlos”, apuntó.

Una guerra de narrativas

Para León, el mayor desafío que enfrentó el medio fue defenderse de la ola de ataques “sin convertirse uno mismo en la historia”. Explicó que en el momento en que los periodistas no son quienes están detrás de la historia, narrándola, sino que son el foco “hay algo que ya no funcionó”. Al principio, el medio intentó desmentir los dichos que circulaban contestando de manera aislada e individual, hasta que entendieron, gracias a consejos de allegados, que “a nadie le importan las evidencias”. “Estamos en una nueva época. Esto es una guerra de narrativas y tú te sigues defendiendo con las armas del siglo pasado”, le dijeron a la directora.

León comprendió que la respuesta inicial del medio era como “defenderse con una espada en la época de los drones”. Fue desde esa postura que La Silla Vacía construyó su estrategia de defensa. En lugar de esforzarse por contestar cada acusación, el medio investigó y publicó piezas dedicadas a explicar cómo se había montado y diseñado la campaña en su contra. A partir de ese trabajo, descubrieron que quienes habían orquestado la estrategia de desinformación habían sido legisladores de Pacto Histórico, el partido del expresidente Petro. Detectaron, además, que el Estado había pagado “contratos millonarios” a influencers para amplificar las publicaciones en contra de La Silla Vacía que realizaban cientos de bots en redes sociales. “Decidimos usar el periodismo para defendernos”, sostuvo la periodista.

La importancia de la credibilidad

El mayor aprendizaje que obtuvo el equipo de La Silla Vacía de esta campaña electoral fue que “ la reputación acumulada funciona como capital para cuando llegue el ataque”. Cuando el medio comenzó a ser atacado, y también la periodista fue objeto directo de la campaña, un grupo de personas entre las que se destacaban 250 personalidades colombianas reconocidas, inició una campaña de apoyo y defensa de su trabajo. En esa línea, alentó a los medios hacia la construcción de una “arquitectura de credibilidad” basada en la confianza, la transparencia y el vínculo directo con la audiencia. “La nueva métrica para los medios no es cuánta gente te lee, cuántos clics, sino cuánta gente está dispuesta a meter la mano por ti”, comentó.