Patricia Campos Mello: para combatir la desinformación es clave ampliar el alcance del periodismo de calidad

Esto no implica que haya sido un año tranquilo en materia de desinformación y riesgos para el sistema político . “Surgieron nuevas amenazas que atentaron contra la integridad de la información y la democracia”, dijo Campos Mello. “No me malinterpreten, la IA estaba por todas partes, pero no como esperábamos”.

“El votante podía hacer preguntas al candidato de dos maneras: escribiendo directamente en el celular sobre el programa del candidato o seleccionando alguna de las 10 preguntas predeterminadas que aparecían en la pantalla”, explicó Campos Mello. “Luego, un deepfake del candidato aparecía en video respondiendo la pregunta”, detalló.

Además, destacó el uso de mensajes de videos personalizados como una nueva estrategia para acercarse al electorado: “El candidato graba un video con un mensaje y con IA generativa, doblan al candidato en varios idiomas hablados en India y hace que llame al votante por su nombre”.

Estos videos personalizados no se limitan a decir el nombre del votante. Campos Mello explicó cómo, usando software que acumula datos de usuarios de redes sociales, los comandos de campaña pudieron realizar perfiles más detallados de los votantes. “Todo esto se utiliza para producir mensajes personalizados a cada perfil de votante y ajustar el tono de la campaña de acuerdo con los temas más discutidos en ciertas regiones”, afirmó la periodista.

Otra nueva estrategia que se vio en las elecciones generales de India fue la publicación en YouTube de entrevistas supuestamente espontáneas. Estos videos en los que personas en la calle responden preguntas de contenido político consiguieron millones de visualizaciones. Sin embargo, estos videos eran fabricados: “Un reportaje (...) reveló que muchas de las personas que participaban, personas votantes normales, eran en realidad funcionarios del partido de Narendra Modi, el primer ministro. Y algunos eran actores contratados”.

También mencionó la preocupación sobre la laxitud de las plataformas al hacer cumplir los términos de servicio para anuncios políticos. En Brasil, luego de que el Tribunal Electoral publicase reglas más estrictas para las plataformas que gestionan anuncios políticos, Google anunció que dejaría de ofrecer anuncios políticos. Sin embargo, según un reportaje realizado por la periodista, no dejaron de venderlos: “Había numerosos anuncios políticos, pero no estaban identificados como tales”, asegura.

Mejorar la transparencia de los medios

La elección en Estados Unidos dejó varias señales preocupantes, de acuerdo con el análisis de Campos Mello. Recordó que Elon Musk, dueño de X (antes Twitter) desde 2022, compartió un video viejo en el que el presidente electo Donald Trump anunciaba que cortaría los fondos federales a las universidades que financien investigaciones sobre desinformación y despedirá a los funcionarios públicos que pidan a las plataformas que moderen contenido.

“Eso es parte de un backlash muy fuerte en contra de la investigación de desinformación”, relató la periodista. “Al mismo tiempo que crecen las modalidades de desinformación política, tenemos que hay una reacción muy fuerte contra la investigación”.

Ese fenómeno ya de por sí complicado se da en un momento de “mayor fragmentación” del ecosistema de noticias. En Estados Unidos, ejemplificó Campos Mello, los candidatos prefieren concurrir a programas de influencers como Joe Rogan antes que someterse a entrevistas de periodistas profesionales.

El triunfo de Trump parece ser una señal complicada para los medios, dijo la periodista brasileña. Refirió a una cita incluida en una columna de Charlotte Klein de la revista New York, en la que un ejecutivo de la televisión decía que “si la mitad del país decidió que Trump está calificado para ser presidente, significa que no están leyendo ninguno de los medios de comunicación y que la llamada prensa tradicional ha perdido ese público”.

Campos Mello cerró su intervención con una mirada un poco más “esperanzadora”. Una encuesta de Pew Research indica que la mayoría de los estadunidenses “continúa diciendo que el escrutinio de los medios evita que los políticos hagan cosas que no deberían”. La “función cívica de la prensa es reconocida y la prensa mantiene su importancia”, dijo, y concluyó: “Ahora el gran reto que nosotros tenemos es ampliar el alcance de los medios tradicionales”.

Consultada luego de su intervención, Campos Mello aseguró que, en este nuevo escenario, el gran reto de los periodistas implica ampliar el alcance de la información de calidad. “Una cosa que deberíamos hacer para reconquistar un poco la relevancia es ofrecer más transparencia. Es muy saludable que Internet haya democratizado la información en el sentido de que no hay más gatekeepers como la prensa o los medios tradicionales. Entonces nosotros no podemos simplemente decir: ‘Tienen que creer en nosotros’. Nosotros tenemos que explicitar cómo llegamos a una información”, sostuvo.

Recordó que durante la pandemia del Covid las audiencias volvieron a confiar en los medios para conseguir información de calidad. Ese terreno ganado, no obstante, es necesario cuidarlo y fomentarlo.

La periodista planteó reparos ante la decisión de algunos medios de abandonar X debido a los cambios en la moderación de su contenido. Consultada sobre la reciente salida de The Guardian de esa red social porque la considera “una plataforma tóxica con contenidos racistas, de extrema derecha y difusores de teorías de la conspiración”, Campos Mello dio otra mirada. “Entiendo el principio de no querer monetizar una red social que da pase libre para racistas y homofóbicos y no tiene ningún tipo de moderación”, observó. “Pero a mí no me parece una estrategia inteligente salir de estas redes, porque estamos abriéndonos de una parte del público que ya no nos está leyendo”.

Destacó que la mejor manera de competir contra la desinformación es seguir ofreciendo información de calidad. “Tenemos una función cívica también; si no hay periodismo profesional en estas redes, no hay ningún antídoto a la desinformación que está circulando”, acotó.

La periodista comentó cómo algunas personas, como Elon Musk, promueven campañas en nombre de la defensa de la libertad de expresión para contrarrestar los llamados a moderar el contenido relacionado con la desinformación en las redes sociales. ”Este discurso de desinformación y libertad de expresión está siendo instrumentalizado por algunos actores. Es peligroso porque se va a decir que todo tipo de moderación de contenido o combate a la desinformación es censura”, advirtió.

Búsqueda es parte del programa regional de la UE Promoviendo Información Confiable y Abordando la Desinformación en América Latina, que busca aumentar la conciencia pública sobre el problema de la desinformación y dotar a periodistas, medios y ciudadanos de herramientas eficaces para combatirla. Este esfuerzo de la UE se centra en tres países clave: Chile, México y Uruguay.

Antes de la intervención de Campos Mello en el encuentro organizado el jueves 12 de diciembre en la Universidad Católica de Uruguay, el embajador de la UE, Paolo Berizzi, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos para que las democracias puedan combatir la desinformación. En ese continente, añadió, han sufrido campañas de manipulación, sobre todo provenientes desde Rusia.

“Nos preocupa su impacto en América Latina, una región marcada por profundas desigualdades, según todos los indicadores, y no sería de extrañar entonces que la desinformación pueda empeorar en esta parte del mundo”, explicó.