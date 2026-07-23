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    La IM avanza en sus cambios en limpieza con el retiro de 1.500 contenedores de la vía pública antes de fin de año

    Fondos aprobados recientemente por la Junta Departamental de Montevideo permitirán la llegada de nuevo equipamiento en los próximos meses

    Entrega de contenedores intradomiciliarios en Carrasco Sur.

    Entrega de contenedores intradomiciliarios en Carrasco Sur.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
    Búsqueda | Florencia Nichele
    Por Florencia Nichele
    Periodista

    La gestión de Mario Bergara al frente de la Intendencia de Montevideo (IM) tiene nueve objetivos estratégicos, dentro de los cuales se destacan erradicar la basura de las calles y que la capital sea una ciudad más limpia. Para cumplir con las metas en esa área designó a Leonardo Herou como director de Desarrollo Ambiental, quien desempeñó por casi 20 años ese mismo rol en la Intendencia de Canelones.

    En mayo, Bergara y Herou presentaron ante la Junta Departamental de Montevideo (JDM) sus planes para mejorar la limpieza y el saneamiento a través de un fondo extrapresupuestal, que fue aprobado gracias al apoyo de los ediles opositores Guillermo Kruse (Partido Independiente), Federico Paganini (Partido Colorado), Nicolás Hernández y Joaquín Campos (Partido Nacional, lista 22). De esa manera, el gobierno departamental pudo otorgar US$ 130 millones para saneamiento y US$ 50 millones para limpieza.

    El cambio de los contenedores

    En materia de residuos la IM se plantea, a través del Plan de Limpieza y Gestión de Residuos, el retiro para 2030 de más de 7.000 de los 11.800 contenedores que había en la vía pública cuando Bergara asumió como jefe comunal. Así, el número de contenedores se reducirá a 4.750.

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    Herou dijo a Búsqueda que hasta ahora se retiraron unos 1.000 contenedores y tienen la meta de sacar entre 1.500 y 2.000 para antes de fin de año.

    Como parte del nuevo sistema, la intendencia está haciendo entrega de contenedores intradomiciliarios e intraprediales en los ocho municipios (A, B, C, CH, D, E, F y G) a través del Plan Integral de Limpieza y Gestión de Residuos. Hay contenedores para residuos mezclados y para reciclables, y se ofrecen composteras para quienes quieran. Esta nueva lógica ya alcanza a más de 40.000 hogares, que de acuerdo con Herou cambiaron “la forma de gestionar sus residuos” y empezaron a “clasificar en casa”, desde origen. Según contó, esperan llegar a 50.000 contenedores intradomiciliarios entregados en los próximos días.

    En la zona céntrica de la ciudad, que incluye los municipios B (Ciudad Vieja, Centro, Cordón) y parte del CH (Tres Cruces, Parque Batlle, La Blanqueada) y del C (Prado, Aires Puros, Brazo Oriental), los contenedores de la vía pública se mantendrán pero con otro funcionamiento. Una de las alternativas que se estudian es la llave digital, que solo permita a los vecinos usuarios poder abrirlo con su celular o con una tarjeta. Otra posibilidad es la instalación de contenedores soterrados, que solo dejan a la vista la abertura para el depósito de residuos, pero su contenido está bajo tierra. Además de una tecnología más avanzada, está previsto un control diario del sistema de limpieza con vehículos livianos y motocarros.

    En paralelo, la intendencia busca reforzar el barrido y el lavado de las calles a través del programa Nuestro Barrio Limpio, que utiliza barrido mecánico y manual para limpiar las calles.

    Consultado sobre la demora en el retiro de los contenedores de la vía pública, Herou dijo que, entre otras cosas, hay algunas demoras en los tiempos de compra del nuevo equipamiento. Tras la aprobación de los fondos de parte de la JDM, estimó que los contenedores llegarán a Montevideo a fin de año.

    Más Reciclaje y ampliación en Felipe Cardoso

    Montevideo solo recupera actualmente el 5% de los residuos. La cifra contrasta con los planes de llegar a un nivel de 47%.

    La intendencia tiene vigente un convenio con el Plan Vale, una iniciativa de la Cámara de Industrias y el Ministerio de Ambiente para recuperar y valorizar envases. El acuerdo que mantienen vence en noviembre de 2026 y Herou dijo a Búsqueda que trabajan en conjunto para firmar uno nuevo por ocho años.

    En ese marco de trabajo ya está en proceso una inversión de US$ 1 millón en 16.000 contenedores intradomiciliarios, dos camiones eléctricos que contribuyan a la recolección de materiales reciclables, 150 ecopuntos intraprediales —que funcionan como depósito de materiales reciclados— y 200 ecopuntos públicos.

    El objetivo, explicaba una publicación en la página oficial de la IM en febrero, es “aumentar la cantidad de materiales que se reciclan en Montevideo, reducir el volumen de residuos que llegan al sitio de disposición final y multiplicar las oportunidades laborales formalizadas para clasificadoras y clasificadores vinculados a estos procesos”.

    Según Herou, el nuevo convenio contemplará las bases del actual, pero llevará el plazo a ocho años y también incorporará a una nueva cooperativa de reciclaje: actualmente son cuatro y pasarán a ser cinco. “En la medida que se sumen cada vez más hogares a la captación de materiales, el reciclaje será mayor”, explicó el director.

    En paralelo, en el sitio de disposición final de residuos de Felipe Cardoso, la intendencia tiene planeada la extensión de dos celdas de su relleno sanitario, que extiendan su vida útil hasta 2055. Estas celdas funcionan para enterrar entre capas de tierra los residuos que ya no pueden reciclarse y reducir así los gases de efecto invernadero que llegan a la superficie.

    La primera celda comenzó sus obras en abril de 2026 con presupuesto de la IM, y Herou dijo a Búsqueda que esperan que su funcionamiento comience en enero de 2027. La segunda ampliación se estima que quedará operativa en 2030.

    Saneamiento

    Aunque Montevideo cuenta con una cobertura actual de más del 96%, el saneamiento en Montevideo se vuelve un problema cuando se dan inundaciones tras fuertes lluvias, lo que representa un desafío estructural. A partir del Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo, vigente desde hace más de una década, se implementan estrategias para brindar soluciones al funcionamiento correcto del saneamiento.

    En este marco, el Plan de Saneamiento VI, que prevé obras en el barrio Bola de Nieve, la cuenca del Miguelete, Casabó, entre otros, beneficiará a alrededor de 17.000 personas.

    Por su parte, el Plan de Saneamiento VII, aprobado por alrededor de US$ 120 millones, comenzará a funcionar en 2027 y permitirá extender la red de saneamiento, el drenaje pluvial, la protección ambiental y del agua en las zonas de La Teja y Buceo, entre otras. Las obras a finalizar entre 2029 y 2030 beneficiarán a 29.650 personas de unas 110.000 que se ven afectadas año a año por inundaciones.

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