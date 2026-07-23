Ante pronósticos de baja participación, el Frente Amplio pide más “apropiación” de la elección de concejales vecinales

En la capital, dirigentes del Frente Amplio (FA) miran con atención el proceso de elección de los concejos vecinales. Este sistema, inaugurado en 1993, fue un pilar en el plan de descentralización de la izquierda, implementado durante la gestión del extinto expresidente Tabaré Vázquez . Prevé la elección de concejeros vecinales, por fuera de los partidos políticos.

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Se trata de una figura que actúa como portavoz “de las necesidades, demandas y propuestas del barrio ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales”, explica el sitio web del Municipio B. Cada uno de los 18 centros comunales zonales (CCZ) de la intendencia tiene su propio Concejo Vecinal. Estos órganos se renovarán en una elección el próximo 8 de noviembre, de forma conjunta con la elección de los presupuestos participativos que implementa la intendencia.

La cantidad de personas que se inscriben para ser candidatas a estos concejos ha sido fluctuante en las últimas elecciones. En 2013 hubo 946 inscritos. Esa cifra subió a 969 en 2016 y bajó a 835 en 2018. Luego de ser aplazadas debido a la pandemia, las elecciones se volvieron a realizar en 2021, con una nueva alza en la participación, que terminó con 1.087 postulaciones efectivas. Finalmente, en la última instancia de 2023 los interesados en postularse bajaron a 810 y los candidatos efectivos —que cumplieron con todos los requisitos— fueron 775.

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Pese a ser una elección en la que no participan formalmente los partidos políticos, estos suelen promover y proyectar a algunos de sus militantes en estas instancias. Eso estuvo en discusión el pasado lunes 6 en una Mesa Departamental del FA, donde el dirigente Nicolás Acuña presentó un informe sobre cómo venía el ritmo de las candidaturas tras un encuentro con el titular de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Claudio Visillac, y la responsable de la Unidad de Participación y Planificación, Adriana Rojas. Allí, según relataron a Búsqueda participantes del encuentro, sostuvo que el ritmo de inscripción de candidatos en la mayoría de los CCZ era “bajo”, pero que se esperaba que la tendencia se revirtiera en las últimas semanas, como habitualmente ocurre en esta instancia.

En la discusión, los participantes reconocieron que la figura de los concejos vecinales pasa por una “dificultad” y que se requiere una mayor “apropiación” de la fuerza política. En consecuencia, se solicitó a las coordinadoras del FA que promuevan la participación de los vecinos y que continúen respaldando la instancia. Para eso se pidió, por ejemplo, promocionar los materiales audiovisuales elaborados sobre las elecciones. La reunión terminó con un repaso de los candidatos frenteamplistas en cada uno de los CCZ.

Mario Bergara y Ricardo Russo. Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

La participación y el “descreimiento de la política”

El presidente de la mesa departamental frenteamplista de Montevideo, Ricardo Russo, dijo a Búsqueda que es común que los candidatos dejen su inscripción para los últimos días y que espera que la cantidad de postulantes se ubique en el “promedio de los últimos años”. El dirigente dijo que se busca que se desarrolle la elección sin tintes partidarios y que lo que hace el FA es fomentar la “participación en general”, vinculando, por ejemplo, a militantes de organizaciones sociales y del territorio con el instrumento.

Russo también puntualizó que existe una “baja de la participación” en actividades políticas en general, un fenómeno relacionado “con el descreimiento de la política” que “no afecta únicamente al Frente Amplio”.

Por su parte, Visillac destacó que, tanto en esta elección como en la de los presupuestos participativos, que se da en forma paralela, han existido “buenas señales”. El jerarca dijo que hoy hay más aspirantes a candidatos a concejales vecinales que hace tres años y la misma cantidad de propuestas para los presupuestos participativos. Para esto último, se cambiaron algunas reglas que “favorecen a las organizaciones pequeñas en detrimento de las grandes”, lo cual, dijo, hace aún más auspiciosas las 955 propuestas presentadas.

Para las elecciones de los concejos vecinales, el plazo de inscripción se amplió una semana más, del 17 al 26 de julio.

Según Visillac, la tendencia a la baja en la participación que se puede observar a largo plazo no significa necesariamente que exista una menor participación de la sociedad en las instancias de descentralización. “Hace 10 o 15 años era el ámbito de participación en Montevideo, que te daba un vínculo con la intendencia y los municipios. Ahora hay propuestas cogestionadas, como el programa Salir Jugando de apoyo al baby fútbol y otros espacios de participación. Estamos canalizando por varias vías la participación de la sociedad, con formas que no son las mismas que antes”, resaltó el jerarca.

Otras fuentes de la comuna también sostuvieron a Búsqueda que, luego de la implementación en 2010 de la Ley de Descentralización y la división de Montevideo en ocho municipios, el rol de los concejos vecinales como intermediarios entre vecinos y autoridades departamentales quedó en un lugar más desdibujado.