Los gigantes de las criptomonedas movieron miles de millones vinculados a lavado de dinero, narcotraficantes y hackers norcoreanos

Cuando el presidente Donald Trump indultó a Changpeng «CZ» Zhao en octubre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca describió al fundador de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo como víctima de una caza de brujas política. «La guerra de la administración Biden contra las criptomonedas ha terminado», declaró Karoline Leavitt.

Zhao y su empresa, Binance, se declararon culpables en noviembre de 2023 de operar sin las garantías básicas para prevenir el blanqueo de capitales. Las autoridades alegaron que permitieron transacciones destinadas a «terroristas, ciberdelincuentes y pederastas».

Entre la declaración de culpabilidad y el indulto de Zhao, Binance siguió obteniendo beneficios de cientos de millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a algunos de los grupos delictivos organizados más notorios del mundo, según un análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés).

AFP__20240430__34QL7XE__v2__MidRes__UsCryptoManagementJustice Changpeng «CZ» Zhao, de Binance Jason Redmond / AFP

Mientras la empresa estaba bajo la supervisión de un monitor designado por el tribunal, al menos 408 millones de dólares en monedas digitales fluyeron a las cuentas de Binance desde el Grupo Huione, una empresa financiera con sede en Camboya utilizada por bandas criminales chinas para blanquear las ganancias procedentes del tráfico de personas y de operaciones de estafa a escala industrial, según el análisis del ICIJ.

Binance no fue la única. En febrero, OKX, otra de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, se declaró culpable en EE. UU. de operar como transmisor ilegal de dinero y acordó contratar a un consultor de cumplimiento designado por el tribunal. A pesar de ese descuido, las cuentas de los clientes de OKX siguieron recibiendo cientos de millones de dólares de Huione,incluyendo más de 161 millones de dólares después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificara a Huione como una «preocupación principal en materia de lavado de dinero» en mayo, según descubrió el ICIJ.

«Normalmente, eso lo detiene todo», afirmó Ross Delston, abogado y especialista en lucha contra el blanqueo de capitales. «Si el Gobierno federal te dijera que esta entidad presenta un alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, sería una locura seguir manteniendo relaciones financieras con ella».

En respuesta a las preguntas sobre las transacciones del Grupo Huione, Binance afirmó que colabora estrechamente con las fuerzas del orden a nivel mundial y que es líder del sector en la identificación y reacción ante depósitos sospechosos. «Los usuarios que realizan transacciones con este servicio están sujetos a investigación por parte de nuestro departamento de cumplimiento, y se tomarán las medidas adecuadas si se identifica alguna actividad ilícita potencial», afirmó la empresa en un comunicado. La empresa afirmó que la tecnología criptográfica no le permite bloquear los depósitos en su sistema. Binance no proporcionó detalles en respuesta a las preguntas del ICIJ sobre si la empresa congeló fondos o cerró cuentas relacionadas con los flujos de fondos de Huione.

OKX declaró al ICIJ que invierte mucho en cumplimiento normativo y que «tomó medidas proactivas para restringir las cuentas pertinentes» incluso antes de que el grupo fuera calificado como sospechoso de lavado de dinero. OKX afirmó que ha estado colaborando con el Gobierno de EE. UU. en este asunto, en ocasiones tomando la iniciativa.

El uso habitual de intercambios de marcas por parte de los blanqueadores de dinero para los narcotraficantes y los centros de estafa es solo uno de los hallazgos de La Cripto Lavadora, una investigación transfronteriza dirigida por el ICIJ con socios mediáticos de 37 en países 35 que revela cómo las empresas proporcionan las herramientas que los delincuentes explotan para blanquear las ganancias de estafas, robos y otros delitos, mientras que aquellos que han perdido sus ahorros o sus medios de vida se quedan con pocas esperanzas de obtener justicia. Los hallazgos plantean dudas sobre si las plataformas de intercambio están haciendo lo suficiente para detener los flujos ilícitos, ya sea congelando fondos, cerrando cuentas o supervisando cuidadosamente las transacciones sospechosas.

Durante los últimos 10 meses, el ICIJ y sus socios recopilaron cientos de direcciones de monederos criptográficos —análogas a los números de cuentas bancarias — asociadas con ciberdelincuentes norcoreanos, blanqueadores de dinero rusos y operaciones de estafa a gran escala. Utilizando las direcciones de los monederos, los periodistas rastrearon decenas de miles de transacciones de criptomonedas registradas en libros de contabilidad digitales conocidos como blockchains y descubrieron que los actores ilícitos habían creado cuentas en algunas de las mayores plataformas de intercambio o habían enviado fondos de origen ilícito a cuentas de dichas plataformas.

Las plataformas de intercambio son importantes en el sistema financiero criptográfico porque, al igual que los bancos tradicionales, permiten a los clientes crear cuentas, almacenar fondos y realizar pagos, pero, a diferencia de los depósitos bancarios, los fondos criptográficos no están asegurados por el gobierno federal. Las empresas también desempeñan un papel clave en la facilitación de actividades ilícitas, ya que ofrecen una forma rápida de convertir criptomonedas obtenidas ilícitamente en moneda fiat. Por esta razón, los reguladores y autoridades han intentado presionar a las plataformas de intercambio para que implementen medidas de protección contra el blanqueo de capitales.

Embed

Estas medidas podrían mermar los ingresos de las plataformas de intercambio, que proceden en gran medida de las comisiones por transacción.

«Si expulsan a los delincuentes de la plataforma, pierden una importante fuente de ingresos, por lo que tienen un incentivo para permitir que esta actividad continúe», afirma John Griffin, experto en datos de blockchain de la Universidad de Texas en Austin. Griffin ha analizado cómo los fondos procedentes de sofisticadas estafas de suplantación de identidad fluyen a través de Binance, OKX y HTX, una plataforma de intercambio anteriormente registrada en las Seychelles y afiliada a Justin Sun, quien ha invertido fuertemente en una empresa de criptomonedas de la familia Trump.

«Las criptomonedas ofrecen a los delincuentes un sistema financiero muy eficiente en comparación con los viejos tiempos, cuando un cártel tenía que meter dinero en efectivo en la parte trasera de un Cadillac», dijo Griffin.

El ICIJ también descubrió que una dirección alojada en Binance que el Tesoro ha atribuido a un blanqueador de dinero del violento cártel de Sinaloa de México recibió casi toda su financiación —más de 700 000 dólares— de cuentas en Coinbase, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU.. Los fondos de una conocida red de traficantes chinos de fentanilo y otras drogas fluyeron a varias cuentas en OKX, y un lavador de dinero ruso especializado en mover criptomonedas para el programa de armas de Corea del Norte mantenía una cuenta en HTX, según encontró el ICIJ. Esta cuenta estaba activa en agosto, después de que Sun comprara más de 75 millones de dólares en criptomonedas de la familia Trump.

3c3da484-d997-11ef-acf4-005056bf762b Una foto muestra el valor de la criptomoneda personal lanzada por Donald Trump, en Suqian, China, el 19 de enero de 2025. © CFOTO/Future Publishing via Gettyimages

Binance no respondió a preguntas específicas sobre el alojamiento de una cuenta del cártel de Sinaloa. Coinbase afirmó que era consciente de las transacciones relacionadas con el cártel de Sinaloa y que, «a través de comunicaciones con el Gobierno de los EE.UU., se sancionó la dirección de la cartera». En respuesta a las preguntas sobre las carteras de narcotraficantes, OKX afirmó «que colaboró de forma proactiva con las fuerzas del orden en este asunto y que se le agradeció en privado por sus esfuerzos». HTX no respondió a las preguntas del ICIJ.

La Cripto Lavadora también miró más allá de las principales plataformas de intercambio e investigó otros tipos de servicios criptográficos con aún menos garantías contra el aumento de los delitos financieros. Esto incluyó el examen del turbio mundo de los llamados «cash desks» y los servicios de mensajería que se especializan en cambiar criptomonedas por dinero en efectivo y viceversa.

Para ver cómo se utilizan la moneda digital para aumentar el alcance de las estafas, el ICIJ y sus socios examinaron Forsage, una de las mayores presuntas estafas criptográficas de los últimos años. Las autoridades estadounidenses acusaron a los líderes de Forsage de robar cientos de millones de dólares durante dos años y medio utilizando contratos inteligentes, acuerdos autoejecutables escritos en código informático en la blockchain, que son extremadamente difíciles de cancelar.

En conjunto, las conclusiones de La Cripto Lavadora muestran cómo las empresas de criptomonedas se benefician de actividades ilícitas sin temor a las consecuencias, mientras que dejan sin recurso a las víctimas de los delincuentes que las utilizan. Solo en EE.UU., el FBI estima que los estadounidenses perdieron 9,300 millones de dólares por delitos relacionados con las criptomonedas en 2024, lo que supone un aumento del 67 % con respecto al año anterior. Eso es aproximadamente la mitad de la cantidad que el conocido financiero criminal Bernie Madoff recaudó de los inversores en su esquema Ponzi durante cuatro décadas.

El sector asegura que las criptomonedas son más fáciles de controlar que las monedas tradicionales, ya que todas las transacciones se registran en una blockchain. Sin embargo, la policía suele tener dificultades para actuar contra movimientos ilícitos de criptomonedas, ya que los activos pasan con frecuencia por numerosas carteras anónimas. Los servicios de intercambio automatizados que permiten a los usuarios cambiar criptomonedas sin la debida diligencia también pueden ayudar a ocultar el origen de las monedas o tokens antes de que lleguen a las bolsas.

El ICIJ descubrió que algunas de las mayores empresas de análisis de blockchain, que se posicionan como vigilantes del sector, se muestran reacias a nombrar públicamente a las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en relación con el dinero sucio. Para garantizar la exactitud de los resultados de la investigación, el ICIJ contó con más de dos docenas de analistas de cadenas de bloques independientes, entre los que se encontraban expertos del sector y académicos, así como una serie de empresas de análisis, como Crystal Intelligence y ChainArgos. Para rastrear la actividad de Huione, el ICIJ desarrolló sus propios métodos para analizar las transacciones realizadas en la stablecoin tether. Una stablecoin es una criptomoneda cuyo valor está vinculado 1 a 1 a otro activo, como el dólar estadounidense.

Los recursos necesarios para rastrear con precisión las transacciones criptográficas dificultan la tarea tanto a las plataformas de intercambio como a las fuerzas del orden. Más de una docena de ex trabajadores de cumplimiento normativo de las principales plataformas de intercambio, entre ellas OKX y Binance, dijeron al ICIJ y a su socio The Toronto Star que apenas podían seguir el ritmo de los delincuentes más avispados.

«La principal forma de atrapar a los delincuentes sería esperar a que cometieran un error», declaró a ICIJ Alessio Della Santa, experto en cadenas de bloques y antiguo empleado de dos de las mayores plataformas de intercambio.

En teoría, los reguladores de todo el mundo deben supervisar a las plataformas de intercambio para asegurarse de que cumplen con la ley. Pero, en la práctica, la disparidad de leyes y la fragmentación de los esfuerzos para hacerlas cumplir pueden significar una menor supervisión gubernamental de un sector en el que los principales actores facilitaron el año pasado transacciones con criptomonedas por valor de decenas de billones.

A finales de 2024 entraron en vigor en Europa nuevos requisitos de protección del consumidor y transparencia. Sin embargo, en EE.UU., Trump ha supervisado un retroceso en las medidas de aplicación de la ley contra la industria de las criptomonedas. Los reguladores han retirado las demandas civiles contra Coinbase, Kraken y Binance, aunque el Departamento de Justicia ha continuado con los procesos penales contra OKX y Tornado Cash, un servicio utilizado para ocultar el origen de los fondos mezclando criptomonedas de diferentes fuentes.

Incluso antes de eso, EE.UU. imponía a las empresas de criptomonedas estándares menos estrictos para la prevención del blanqueo de capitales que a los bancos. Los reguladores estadounidenses clasifican a las plataformas de intercambio en la misma categoría que los transmisores de dinero como Western Union. Como resultado, mientras que múltiples agencias supervisan las prácticas contra el lavado de dinero en los bancos, las plataformas de intercambio de criptomonedas son supervisadas por la división de pequeñas empresas y autónomos de la autoridad tributaria en ese país (el IRS, por su sigla en inglés). La oficina, que cuenta con poco personal, ha tenido dificultades en los últimos años para supervisar adecuadamente las operaciones con criptomonedas, según el inspector general de la agencia.

Muchos de los que están en la primera línea de la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas también carecen de las herramientas, los recursos y la formación necesarios para rastrear las criptomonedas robadas, y casi nunca consiguen recuperar los fondos perdidos.

«Las fuerzas del orden no pueden hacer frente a la abrumadora cantidad de actividades ilícitas que se producen en este ámbito», afirma Julia Hardy, cofundadora de la empresa de investigaciones sobre cadenas de bloques zeroShadow, que trabaja en estrecha colaboración con víctimas de estafas y policías de todo el mundo. «Esto no puede seguir así».

Un policía de patrulla

Desde su creación durante la crisis financiera de 2008, las criptomonedas han pasado de ser una tecnología nicho diseñada para liberar a las personas de las instituciones financieras tradicionales a convertirse en una industria valorada entre 3 y 4 billones de dólares, con llamativos anuncios en el evento deportivo Super Bowl y nombres de empresas estampados en los estadios.

Las plataformas de intercambio de criptomonedas allanaron el camino para su adopción masiva al permitir a los usuarios mantener y transferir activos digitales sin necesidad de bancos. Pero una vez que las plataformas comenzaron a aceptar depósitos de clientes, en la mayoría de las jurisdicciones quedaron sujetas a las regulaciones gubernamentales que se aplican a las empresas financieras. Esto incluía medidas de seguridad, como la recopilación de información de los clientes y la supervisión de las transacciones en busca de actividades sospechosas, que dificultan a los delincuentes el movimiento de dinero.

Los países han adoptado diferentes enfoques para regular las empresas de criptomonedas . Algunos, como China y Argelia, han prohibido el comercio de criptomonedas. Otros, como Singapur y los miembros de la Unión Europea, exigen que las empresas cuenten con una licencia y cumplan con las leyes contra el blanqueo de capitales.

Coin Laundry-ICIJ - Crypto regulations (credit Ben King-ICIJ)

EE.UU. trata a las plataformas de intercambio como transmisores de dinero, una designación que les obliga a cumplir muchas de las mismas leyes contra el blanqueo de capitales que los bancos, aunque con una supervisión menos directa. Las plataformas de intercambio también venden tokens de criptomonedas, una práctica que ha suscitado un mayor escrutinio por parte de los reguladores. La administración Biden argumentó que la mayoría de los tokens digitales deben tratarse como valores, lo que en la práctica sitúa a muchas plataformas de intercambio bajo la jurisdicción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por si sigla en inglés). «Hubo muchos empresarios que crecieron en este campo y decidieron no cumplir» con la ley, declaró el entonces presidente de la SEC, Gary Gensler, al diario The New York Times en octubre de 2022. «Seremos los guardianes de la ley».

Ese mismo año, tras el espectacular colapso de la plataforma FTX, con sede en las Bahamas, la SEC desató una serie de medidas coercitivas contra la industria de las criptomonedas. Demandó a varias bolsas por no estar debidamente registradas. Los fiscales también acusaron a varias, entre ellas Binance, de delitos relacionados con el blanqueo de capitales.

Tras fundar Binance en 2017, Zhao la convirtió en la mayor bolsa del mundo cobrando algunas de las comisiones por transacción más bajas, invirtiendo en tecnología de negociación de alta velocidad y gran volumen y estando dispuesto a cotizar nuevas criptomonedas. Esto convirtió a Zhao en una de las personas más ricas del mundo.

Binance también patrocinó equipos y asociaciones deportivas, especialmente en fútbol y carreras de Fórmula 1. Ayudó a la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo a lanzar su propio token digital de marca antes de la Copa del Mundo de 2022.

A finales de 2023, Binance gestionaba la mitad del volumen de operaciones de las mayores bolsas, unos 18,4 billones de dólares de un total de 35,2 billones, según un estudio de CoinGecko. Sin embargo, según las autoridades estadounidenses, Zhao y la empresa dieron prioridad al crecimiento y a la riqueza personal por encima del cumplimiento de la ley.

Los investigadores federales revelaron que las cuentas de Binance gestionaron transacciones por valor de más de 250 millones de dólares para Hydra Market, una plataforma rusa de la darknet (o la “web oscura”) conocida por blanquear ingresos procedentes de drogas ilegales, material de abuso sexual infantil, tarjetas de crédito robadas y otros delitos.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad de noviembre de 2023, Zhao pagó una multa de 50 millones de dólares y posteriormente fue condenado a cuatro meses de prisión. Entre otras cosas, se exigió a Binance que mantuviera registros estándar de «conozca a su cliente», que incluyen invariablemente el nombre, la dirección y la fecha de nacimiento, para conocer el origen de los fondos e informar de actividades sospechosas a las autoridades.

Sin embargo, al año siguiente, la industria de las criptomonedas se opuso tanto a la aplicación de la ley por parte del gobierno como a la perspectiva de una nueva regulación, apoyando al entonces candidato presidencial Trump. Tyler y Cameron Winklevoss, cofundadores de la plataforma Gemini, respaldaron públicamente a Trump y cada uno donó un millón de dólares en bitcoins para apoyar su campaña. Kraken, Crypto.com y Coinbase también contribuyeron con un millón de dólares cada uno al comité inaugural de Trump. Trump, que en 2021 había calificado el bitcoin de «estafa», se convirtió en el impulsor político más ferviente del sector, prometiendo convertir a EE.UU. en la «capital mundial de las criptomonedas». En septiembre de 2024, él y sus hijos lanzaron su propia empresa de criptomonedas, World Liberty Financial.

La segunda administración de Trump retiró las medidas coercitivas contra más de una docena de empresas de criptomonedas y, además de Zhao, el presidente indultó a tres fundadores de BitMEX que se declararon culpables de violar las leyes contra el blanqueo de capitales. También disolvió una unidad del Departamento de Justicia que investigaba delitos relacionados con las criptomonedas. Al hacerlo, el departamento afirmó que seguiría «persiguiendo la financiación ilícita de estas empresas por parte de los propios individuos y empresas, incluso cuando se trate de activos digitales, pero no emprenderá acciones contra las plataformas que estas empresas utilizan para llevar a cabo sus actividades ilegales».

Las plataformas de intercambio quedaron libres de culpa.

Flujos ilícitos

La calificación de Huione como entidad de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro en mayo se ajustaba a la política de la administración en materia de financiación delictiva. Esta conclusión se acompañó de la propuesta de la agencia de separar formalmente a Huione del sistema financiero estadounidense.

Las razones del estatus de paria de Huione en el sistema financiero mundial residen en los hoteles abandonados y los barracones construidos apresuradamente que se encuentran en todo el sudeste asiático, donde los clientes de Huione, grupos del crimen organizado chino, han establecido sombríos centros de llamadas. En su interior, cientos de trabajadores, muchos de ellos víctimas de la trata de personas, pasan largas horas buscando y contactando con víctimas en Facebook y otras plataformas de redes sociales. Haciéndose pasar por pretendientes o por personal de asistencia técnica, los estafadores dirigen a sus víctimas a elegantes sitios web que se hacen pasar por plataformas legítimas de criptomonedas, prometiéndoles lucrativas oportunidades de inversión. Una vez que las víctimas pagan, los sitios muestran lo que parecen ser saldos de cuenta en aumento. En realidad, los ladrones ya están blanqueando los fondos de las víctimas, a menudo utilizando las principales plataformas de intercambio de criptomonedas para hacerlo.

El ICIJ examinó decenas de miles de transacciones por valor de cientos de millones de dólares que Huione envió a las direcciones de depósito de los clientes en Binance y OKX. Durante un año, Huione canalizó una media de un millón de dólares diarios en tether a las cuentas de los clientes de Binance, según un análisis del ICIJ. Incluso después de que el grupo fuera calificado como sospechoso de blanqueo de capitales, ese ritmo continuó prácticamente sin cambios.

El análisis del ICIJ reveló que, entre julio de 2024 y julio de 2025, tras su acuerdo con la fiscalía, las cuentas de Binance recibieron al menos 408 millones de dólares en tether de Huione. Por otra parte, el ICIJ descubrió que las cuentas de los clientes de OKX recibieron al menos 226 millones de dólares en tether de Huione después de que esta se declarara culpable en febrero de operar como transmisor ilegal de dinero. Como parte de sus acuerdos, Binance había aceptado dos supervisores de cumplimiento para supervisar su adhesión a las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales y OKX había aceptado contratar a un consultor de cumplimiento.

El ICIJ utilizó datos públicos de la blockchain para analizar las transacciones enviadas desde direcciones de criptomonedas publicadas en un informe financiero trimestral de Huione en chino de 2024. Utilizando datos de Arkham Intelligence y Tronscan, fuentes de datos de la blockchain, el ICIJ examinó el flujo de fondos de Tether enviados desde tres de estas direcciones a más de 35 000 direcciones de depósito utilizadas por Binance u OKX para recaudar fondos de sus clientes. A continuación, el ICIJ analizó cómo se movían los fondos desde estas direcciones de depósito a las grandes carteras que utilizan las plataformas de intercambio de criptomonedas para consolidar y gestionar los fondos de los clientes. El ICIJ utilizó diversas fuentes para verificar la propiedad de estas direcciones de cartera por parte de las plataformas de intercambio.

«Binance mantiene los más altos estándares de seguridad», declaró un portavoz de la plataforma a ICIJ, añadiendo que la empresa «supervisa continuamente las actividades, transacciones y cuentas de alto riesgo para mitigar el riesgo e identificar a los presuntos malos actores en todo el ecosistema criptográfico, trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden mundiales y los principales proveedores» en el ámbito de los activos digitales.

OKX afirmó que había sometido una de las tres direcciones de criptomonedas de Huione destacadas en el análisis del ICIJ a un control reforzado de las transacciones antes de que EE.UU. alertara sobre el grupo en mayo. OKX afirmó que, después de que el Departamento del Tesoro finalizara su lista negra sobre Huione el 14 de octubre, «suspendió todas las interacciones entre las carteras de OKX y Huione, hasta que podamos establecer de forma definitiva que la cuenta en cuestión se utiliza exclusivamente para transacciones legítimas». OKX tomó esta medida después de que el ICIJ le enviara preguntas detalladas sobre su exposición a Huione.

«OKX ha cooperado activamente con las fuerzas del orden y la FinCEN en este asunto, en algunos casos iniciando de forma proactiva la colaboración», afirmó un portavoz de OKX, añadiendo que estas medidas se ajustaban a las estrictas «políticas y procedimientos» de la empresa contra el blanqueo de capitales, «diseñados para detectar, prevenir y responder a posibles actividades ilícitas en nuestra plataforma».

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de EE.UU. no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las transacciones de Huione. Los dos supervisores de Binance y el consultor de cumplimiento de OKX no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre esta noticia.

Una filial de Huione, Xinbi Guarantee, recibió 95 millones de dólares en pagos con Tether de cuentas de OKX entre julio de 2022 y junio de 2025, según un análisis de la empresa de análisis de cadenas de bloques Crystal Intelligence.

OKX se negó a comentar específicamente sobre sus transacciones con Xinbi Guarantee, pero afirmó en un comunicado que «podría tomar medidas como congelar y/o cerrar cuentas que se sospeche que están vinculadas a actores ilícitos, así como colaborar con las fuerzas del orden según corresponda».

Las plataformas de intercambio también desempeñaron un papel clave en el traslado de criptomonedas robadas por otros delincuentes. A finales de febrero, hackers norcoreanos llevaron a cabo el mayor robo de criptomonedas hasta la fecha, sustrayendo alrededor de 1500 millones de dólares en ether de la plataforma de intercambio Bybit, con sede en Dubái. El Departamento del Tesoro ha afirmado que los robos cometidos por el grupo en el pasado han contribuido a financiar el programa de armas nucleares del país. El hackeo de Bybit «de un solo golpe... acaba con un año de esfuerzos para presionar a la economía norcoreana», declaró recientemente Steve Biegun, exsubsecretario de Estado de EE.UU. en la primera administración de Trump, al podcast de la BBC «The Lazarus Heist».

Los blanqueadores norcoreanos comenzaron rápidamente a desviar grandes porciones de los fondos robados a un servicio de criptomonedas llamado THORChain, que permite el intercambio de monedas digitales. Estaban convirtiendo Ether en Bitcoin, según la firma de análisis de criptomonedas TRM Labs. Pero para que esta conversión de divisas a gran escala funcionara, alguien tendría que comprar el ether robado, y en grandes cantidades.

Ahí es donde entró Binance.

El ICIJ pidió a la empresa de rastreo de transacciones ChainArgos que examinara cinco direcciones de depósito de Binance que recibían principalmente activos de THORChain. ChainArgos encontró un aumento espectacular en los depósitos a estas direcciones desde THORChain de más de 900 millones de dólares, todos en ether, durante los 10 días en que el ether robado circuló por THORChain.

Y, en algunos casos, ChainArgos rastreó los flujos de ether desde el presunto grupo de blanqueo norcoreano hasta las cuentas de Binance a través de THORChain.

No hay pruebas de que las cuentas de Binance en cuestión estuvieran controladas por los blanqueadores de dinero norcoreanos. Los expertos dijeron al ICIJ que es probable que los cientos de millones en ether cambiaran de propietario durante las transacciones de THORChain antes de que estos fondos llegaran a las cuentas de Binance. Aun así, según los analistas de blockchain, Binance debería haber tomado medidas, ya que estaba recibiendo sumas sustanciales de un servicio utilizado activamente para el blanqueo de dinero.

«Binance debería haberlo detectado», declaró Jonathan Reiter, director ejecutivo de ChainArgos, al ICIJ. «Incluso una herramienta de detección deficiente, quizá incluso defectuosa, lo habría detectado».

Binance no respondió directamente a las preguntas sobre el aumento de las entradas que recibió de THORChain. «La seguridad y el cumplimiento normativo son los pilares fundamentales de las operaciones de Binance», afirmó la portavoz de Binance, Heloiza Canassa. «La plataforma cuenta con más de 1280 empleados e invierte millones de dólares cada año para ofrecer una plataforma segura y fiable a los usuarios y al ecosistema Web3 en su conjunto».

Canassa añadió que la empresa cuenta con un programa de cumplimiento normativo de múltiples capas «basado en un seguimiento de las transacciones sólido y rápido», así como en procesos de conocimiento del cliente y de lucha contra el blanqueo de capitales.

En respuesta a las preguntas sobre las transacciones, THORChain dijo al ICIJ que las cinco cuentas de Binance parecían estar a nombre de operadores y «no estaban controladas por THORChain ni asociadas a ella». THORChain afirmó que esos operadores no habrían tenido visibilidad sobre el origen de las monedas que recibieron.

Según se ha informado, Binance se ha enfrentado a los supervisores designados por el tribunal como parte de su acuerdo de conformidad de 2023. Bloomberg informó en septiembre que Binance estaba a punto de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia para eliminar el requisito de supervisión independiente.

En abril, The Wall Street Journal informó de que el personal de Binance estaba «debatiendo cambios en sus controles contra el blanqueo de capitales que algunos empleados consideraban un intento de relajar los controles sobre los clientes más arriesgados». Binance denunció las «cargas ineficaces y costosas» impuestas por los supervisores.

Varios expertos en blockchain dijeron al ICIJ que muchas plataformas de intercambio no examinan minuciosamente los depósitos procedentes de intercambiadores como THORChain, a pesar de que el origen de esos fondos suele ser turbio sin que un analista rastreé manualmente al intercambiador hasta su fuente. «Una vez que el dinero sale de los intercambios, la mayoría de las plataformas de intercambio lo tratan como dinero limpio», dijo John Griffin, profesor de la Universidad de Texas. «[Esto] les da una negación plausible».

Los blanqueadores de dinero rusos también han recurrido a las principales plataformas de intercambio de criptomonedas para llevar a cabo sus actividades, según descubrió el ICIJ.

Las autoridades británicas anunciaron en diciembre la Operación Destabilizar, el desmantelamiento de dos redes de blanqueo de capitales especializadas en el intercambio de criptomonedas por dinero en efectivo y viceversa. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido afirmó que se trataba de la mayor operación contra el blanqueo de capitales de la última década. Los grupos Smart y TGR, que la agencia identificó como redes delictivas de habla rusa que trabajan juntas, habían movido dinero para diversos grupos del crimen organizado, entre ellos el cártel Kinahan, traficantes de cocaína irlandeses que la Interpol ha relacionado con al menos 20 asesinatos. Las autoridades también afirmaron que las dos redes financiaban grupos de ransomware y «operaciones de espionaje rusas».

El análisis del ICIJ reveló que el gigante de las criptomonedas con sede en EE.UU. Kraken proporcionó una cuenta a través de la cual Elena Chirkinyan, figura clave de TGR, ayudó a organizar intercambios masivos de criptomonedas y moneda estándar.

En respuesta a las preguntas del ICIJ sobre esta cuenta, un portavoz de Kraken afirmó que la empresa coopera «con las autoridades policiales de todo el mundo, incluso en asuntos como» la sanción del Departamento del Tesoro a la dirección de la cartera en cuestión. «Kraken supervisa continuamente a las personas, grupos y entidades sujetos a sanciones para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes aplicables», afirmó el portavoz.

Entre 2019 y 2021, una cartera controlada por Khadzhi Magomedov, del grupo Smart, envió o recibió al menos 40 millones de dólares en criptomonedas directamente a y desde cuentas de Binance, según un análisis de ChainArgos. WhiteBIT, una bolsa lituana, envió al menos 8 millones de dólares más directamente a la cartera de Magomedov, que envió 5 millones de dólares más a cuentas de HTX, entonces llamada Huobi, según los datos recopilados por ChainArgos para ICIJ.

HTX no respondió a las solicitudes de comentarios. Binance dijo en un comunicado que no puede bloquear las transacciones criptográficas entrantes y que esta es «una característica fundamental de todas las transacciones de activos digitales». WhiteBIT no proporcionó respuestas a tiempo para la publicación.

«Lo que hemos visto es que estas redes tienen una gran exposición a las plataformas de intercambio de criptomonedas líderes en el mercado», afirmó un agente de las fuerzas del orden del Reino Unido que trabajó en el caso y habló con el ICIJ bajo condición de anonimato. «[Esto] les permite convertirlas en moneda tradicional o, en la práctica, dar a las criptomonedas una apariencia de legitimidad al transferirlas».

«Nadie está haciendo nada»

La Operación Destabilizar fue un triunfo poco común para las fuerzas del orden en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, lo más habitual es que las autoridades tengan dificultades para detenerlos o recuperar los fondos robados.

El ICIJ y sus socios mediáticos entrevistaron a 45 víctimas de sofisticadas estafas con criptomonedas en cuatro continentes. En la mayoría de los casos, el ICIJ descubrió que los fondos de las direcciones de las carteras de los presuntos estafadores se canalizaban a cuentas en las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, como Binance, OKX, HTX y Bybit. De las víctimas que denunciaron los robos a las fuerzas del orden, la mayoría vio cómo sus casos no llegaban a ninguna parte, como Carrissa Weber.

Clarisse Weber Carrisa Weber Leah Hennel-ICIJ

A principios de este año, esta mujer de 58 años, que vive a las afueras de Calgary, Alberta, estaba desesperada por encontrar trabajo y solicitó puestos de atención al cliente, administrativos y numerosos empleos en el sector del cuidado de la piel. Durante años, Weber había enviado su currículum a más empresas de las que podía contar. Por eso, en marzo se emocionó cuando una persona le dijo a través de WhatsApp que había revisado su currículum. Pronto, el reclutador puso a Weber en contacto con «Emily», una simpática gerente de una supuesta startup que buscaba personas para invertir y realizar trabajos por horas. Weber aceptó.

«Llevaba tres años con un presupuesto muy ajustado», dijo Weber en una entrevista con el ICIJ. «Encontrarme con un poco más de dinero es como sentirte optimista y esperanzada y pensar: "Quizás esto me ayude a salir adelante"».

Era una trampa. Las autoridades estadounidenses han señalado la creciente prevalencia de estas llamadas estafas de tareas, advirtiendo que «no hay comisiones y nadie, excepto los estafadores, gana dinero».

Weber perdió más de 25 000 dólares, los ahorros de toda su vida, incluidos los préstamos que la plataforma la había animado a solicitar. Cuando alertó a las autoridades, le dijeron: «No vas a recuperar tu dinero», recordó. Sus intentos de seguimiento no han obtenido respuesta.

«Mi caso está archivado en un armario y nadie está haciendo nada al respecto», dijo Weber.

La Real Policía Montada de Canadá, la agencia a la que Weber denunció el robo, no hizo comentarios sobre el caso.

En muchas jurisdicciones, pocas fuerzas policiales locales y regionales cuentan con la formación necesaria en criptomonedas y el costoso software privado de rastreo de cadenas de bloques necesario para llevar a cabo investigaciones relacionadas con criptomonedas. Sin embargo, el rastro de los fondos robados a Weber fue fácil de seguir. Acabaron en monederos de criptomonedas que enviaron la mayor parte de los fondos a dos cuentas de depósito de OKX, según un análisis del ICIJ de las direcciones de los monederos a los que Weber envió el dinero.

A principios de agosto, el ICIJ envió a OKX preguntas detalladas sobre el caso de Weber, incluidas las direcciones de las carteras de criptomonedas de OKX donde se encontró que sus estafadores habían depositado la mayor parte de sus fondos. A finales de octubre, un portavoz de OKX dijo al ICIJ que la empresa había congelado estas cuentas a principios de ese mes porque tenían vínculos con Huione y habían «mostrado otras características sospechosas». El portavoz también dijo que las cuentas en cuestión habían sido «objeto de una mayor vigilancia por parte de OKX» desde noviembre de 2024.

Además de perder sus ahorros, Weber dijo que había pedido un préstamo hipotecario sobre su casa, que ya había pagado. Ahora necesita ingresos más que nunca. «Ahora tengo muchas deudas», dijo.

En Tokio, Asako Nishizaki, una mujer de 68 años que trabaja para una empresa emergente de inteligencia artificial, perdió más de 74 000 dólares en tres años y medio a manos de un hombre que conoció en la página web de citas Match.com. El hombre, que se hacía llamar Milan Novak, le dijo que era croata y que trabajaba en Sídney. Comenzaron una intensa relación online durante la cual él le pidió ayuda económica. Ella le envió pagos, primero a través de servicios de envío de dinero como Western Union y World Remit, y luego a direcciones de monederos de criptomonedas que él le facilitó.

Ashako Nishizaki Ashako Nishizaki

Nishizaki pagó más de 30 000 dólares en docenas de transferencias de criptomonedas entre marzo de 2024 y junio de 2025, según los registros de transacciones que proporcionó al ICIJ.

Perdió su apartamento y tuvo que mudarse a una vivienda social, según contó, y su relación con sus dos hijos se volvió tensa.

«Sentían que los había traicionado», dijo Nishizaki. «He sido madre soltera desde que tenían 2 y 3 años, y me dediqué a criarlos, y no tuve mi propia vida durante mucho tiempo. ... Durante casi un año no me hablaron en absoluto. Hace solo un mes, mi segundo hijo me dijo que estaba bien, que me perdonaba».

Denunció su pérdida a la policía de Tokio y le dijeron que era imposible hacer nada porque el estafador estaba en el extranjero.

«La policía japonesa no hace nada», dijo Nishizaki. La comisaría de Nakahara, en la prefectura de Kanagawa, en respuesta a las preguntas de Nippon TV, socio del ICIJ, dijo que no podía comentar asuntos o casos individuales.

Para cumplir con las leyes contra el blanqueo de capitales, las plataformas de intercambio de criptomonedas supervisan las transacciones internamente utilizando herramientas de empresas de análisis de cadenas de bloques como Chainalysis y TRM. Pero Pamela Clegg, una investigadora de cadenas de bloques con amplia experiencia que ha trabajado para empresas de criptomonedas y bancos, dijo que las plataformas de intercambio suelen adoptar un enfoque más informal y menos científico que los bancos a la hora de evaluar las transacciones sospechosas.

«No hay el mismo nivel de rigor», dijo Clegg. «Ahí es donde realmente falta supervisión en el sector de las criptomonedas».

En el sector bancario, por ejemplo, los reguladores esperan que las empresas demuestren que han probado cuidadosamente sus sistemas de control del dinero sucio. Este proceso tiene por objeto garantizar que los bancos señalen un número adecuado de cuentas o transferencias de riesgo para que sus responsables de cumplimiento normativo las investiguen más a fondo. Un número excesivo de señales puede saturar a los responsables de cumplimiento normativo, mientras que un número insuficiente puede permitir que el dinero sucio pase desapercibido.

Los estafadores y otros blanqueadores de criptomonedas suelen mover activos ilícitos entre numerosas direcciones anónimas antes de depositar los fondos en una bolsa establecida. Según los expertos, las bolsas podrían examinar más de cerca los fondos que saltan entre múltiples direcciones desconocidas o se mueven a través de intercambiadores.

Los trabajadores de cumplimiento normativo de algunas de las mayores plataformas de intercambio suelen estar desbordados y carecer de recursos suficientes, según más de una docena de antiguos empleados de las principales plataformas de intercambio que hablaron con el ICIJ y The Toronto Star.

«Los volúmenes son una locura», dijo un antiguo empleado de Coinbase, que habló bajo condición de anonimato para comentar su experiencia en la empresa. «El número de casos en relación con el número de empleados es totalmente desproporcionado». Una antigua analista del departamento de lucha contra el blanqueo de capitales de OKX afirmó que los trabajadores se enfrentaban a un flujo interminable de alertas. Se esperaba que procesaran cada una de ellas en pocos minutos, afirmó, y añadió: «En el caso de las criptomonedas, los clientes son abundantes, por lo que se prima la cantidad sobre la calidad, y los agentes cometen muchos errores».

Un portavoz de OKX dijo que su equipo global utiliza «una combinación de profesionales con experiencia en cumplimiento normativo y sistemas avanzados de supervisión basados en inteligencia artificial para garantizar que cada alerta se revise de forma eficiente y exhaustiva». La empresa añadió que se ha asociado con empresas de análisis de cadenas de bloques como Chainalysis y que forma parte de «una plataforma de colaboración policial en tiempo real que nos permite identificar y escalar actividades sospechosas de forma rápida y segura».

Los ex empleados afirmaron que el compromiso de una empresa con el cumplimiento normativo se reduce a una cosa: los recursos. El trabajo de cumplimiento normativo es caro y no genera ingresos. Su impacto no es evidente en los resultados de la empresa. Incluso las empresas que trabajan en jurisdicciones altamente reguladas y afirman estar comprometidas con la aplicación de controles estrictos a menudo no están dispuestas a invertir el dinero necesario para gestionar sus necesidades de cumplimiento normativo, según afirmaron los antiguos empleados.

Alessio Della Santa, que trabajó en el departamento de cumplimiento normativo de en Italia hasta septiembre 2024, declaró al ICIJ que su oficina no estaba facultada para llevar a cabo investigaciones significativas sobre transacciones sospechosas, incluso después de que Binance se comprometiera a mejorar. Della Santa describió la investigación de numerosos casos aparentemente frívolos que implicaban pequeñas sumas de dinero, lo que dificultaba dedicar recursos suficientes a revisar los más graves.

«Cuando solo se trata de 2 ó 3 dólares, te preguntas: "¿Qué estoy haciendo?"», dijo Della Santa. «Estás perdiendo el tiempo. Podrías estar revisando casos más importantes».

Della Santa dijo que la empresa no proporcionaba al personal de cumplimiento normativo suficiente información sobre las cuentas de los clientes, incluidas las direcciones particulares. Eso era «una locura, porque es algo importante que hay que ver», dijo Della Santa. Afirmó que estas lagunas de información provocaban que las cuentas permanecieran activas a pesar de que parecían estar vinculadas a actividades delictivas. «Esto hacía que fuera muy poco satisfactorio», dijo Della Santa.

«Me ha arruinado como persona»

Cuando los intercambio pasan por alto las señales de alerta, las consecuencias para las víctimas pueden ser devastadoras, como en el caso de un padre de Minnesota que perdió más de un millón de dólares en una plataforma de inversión falsa.

El hombre, que pidió permanecer en el anonimato para proteger la privacidad de su familia, dijo que se puso en contacto con más de media docena de organismos policiales para pedir ayuda.

«Mi familia y yo quedamos destrozados económicamente y emocionalmente», escribió en un correo electrónico enviado en marzo a un especialista en víctimas del FBI con sede en Minneapolis, que compartió con el ICIJ. «Por favor, no dejen que este sea otro caso que se pierda en el sistema. El futuro de mi familia depende de ello».

El agente respondió con el número de una línea de ayuda para la salud mental. Cuando las autoridades no pudieron recuperar el dinero robado, el hombre contrató a un investigador privado especializado en cadenas de bloques que rastreó más de 500, 000 dólares de los fondos desaparecidos hasta cuentas de clientes en Binance y otras plataformas de intercambio. ICIJ trabajó con expertos para confirmar de forma independiente el recorrido de estos fondos.

Las fuerzas del orden de Minnesota también compartieron con el ICIJ los archivos de clientes que Binance proporcionó en respuesta a una citación judicial en el caso. La foto de cliente de una cuenta que movió más de 7 millones de dólares en tether en cuestión de meses hasta julio del año pasado muestra a una mujer delante de una pared de metal corrugado. El archivo indica una dirección en una aldea rural china.

Otro archivo de cliente de Binance está a nombre de una mujer de 24 años con domicilio en una aldea rural de Myanmar, donde la mayoría de la gente cocina con leña. Durante un periodo de nueve meses que finalizó a mediados de 2024, esa cuenta movió 2 millones de dólares en tether, más de mil veces el salario medio anual en Myanmar.

Ninguno de los dos archivos contenía información sobre el origen de los fondos de las cuentas ni sobre la naturaleza de sus actividades.

Erin West, exfiscal y fundadora de Operation Shamrock, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra las estafas cibernéticas, revisó ambos archivos para el ICIJ y afirmó que parecían ser cuentas de «mulas de dinero» de criptomonedas que los delincuentes abren a nombre de personas que no están vinculadas a las transacciones. O bien, las cuentas fueron abiertas por víctimas de la trata de personas obligadas a trabajar en complejos dedicados a las estafas, afirmó West.

«No hay nada que parezca legítimo en esto de ninguna manera», dijo West. «Vemos esto todo el tiempo».

Binance se negó a comentar sobre este caso.

Paul DiLello, otra víctima de una estafa de inversión en criptomonedas que perdió más de 150, 000 dólares, dijo al ICIJ que su experiencia le ha cambiado para peor.

En noviembre de 2024, este hombre de 67 años, que vive en Albany, Nueva York, fue contactado en Facebook por una mujer con la que parecía tener amigos en común.

DiLello comenzó a enviar mensajes de texto a la mujer, que se hacía llamar Braelyn Ayra, a través de WhatsApp. Cuando ella le propuso una inversión con grandes beneficios, él se interesó.

Había trabajado para una empresa de telecomunicaciones durante más de 15 años y, cuando se jubiló en 2019, había optado por cobrar una indemnización única en lugar de una pensión. Invirtió el dinero, 100,000 dólares, en una cuenta de jubilación individual. Pero esperaba aumentar sus ahorros.

DiLello realizó una pequeña inversión a través de «OnChain», una plataforma recomendada por Ayra, y obtuvo un rendimiento inicial de 1,900 dólares, lo que reforzó su confianza en el plan, según afirmó. Utilizó parte del dinero para comprar un regalo a su esposa y llevarla a cenar. (Esta plataforma no es la misma que el servicio de criptomonedas Onchain, propiedad de Crypto.com.)

En poco tiempo, había retirado sus fondos para la jubilación y sacado dinero adicional de una cuenta de ahorros separada para invertirlo en OnChain. Nunca volvería a ver ese dinero. Un análisis del ICIJ muestra que sus fondos se transfirieron a una cartera de depósito de OKX un día después de que realizara su «inversión».

OKX no ha hecho comentarios sobre este caso.

DiLello y su esposa no están seguros de si tendrán que pagar impuestos por los fondos de jubilación que DiLello retiró. La estafa causó tensión en su matrimonio, dijo DiLello, y lo cambió de una manera que no le gusta.

«He perdido la fe en muchas cosas, ya no confío en la gente», dijo. «Me ha arruinado como persona».

Cuando DiLello acudió a la comisaría local para denunciar el delito, el agente que le atendió le dijo que no quería darle falsas esperanzas, y añadió que su suegro había sido víctima de una estafa similar. Esto enfureció a DiLello, tanto por la falta de recursos como por la impunidad de los estafadores.

«Hay entidades que no son más que estafadores. Actúan como si estuvieran trabajando en un negocio legítimo para ti, pero no es así. Te roban todo lo que tienes y no hay ningún resultado final», dijo DiLello. «No hay justicia. No hay nada».

Coda

Un martes a finales de octubre, una estatua de Zhao de 3 metros de altura apareció en un camino de grava a menos de un kilómetro y medio del Capitolio de los EE.UU. La estatua, hecha de espuma densa y pintada con spray dorado, mostraba a Zhao levantando cuatro dedos, en referencia a su propósito de Año Nuevo para 2023, que se ha convertido en un símbolo de desafío contra el escepticismo hacia las criptomonedas.

Estatua Binance Estatua de Changpeng «CZ» Zhao, fundador de Binance ICIJ

Casi 11 meses después de hacer la resolución, el fundador de Binance y su empresa se declararon culpables de delitos de blanqueo de capitales, los delitos por los que Trump le indultó el 21 de octubre.

Cuando un periodista de la CNN le preguntó al presidente sobre la decisión, Trump respondió: «¿Te refieres al tipo de las criptomonedas? Mucha gente dice que no era culpable de nada... Y dicen que lo que hizo ni siquiera es un delito».

Zhao, que ahora promociona la filial de Binance BNB Chain —expresó su agradecimiento en X. «Estoy profundamente agradecido por el indulto de hoy y por el hecho de que el presidente Trump haya defendido el compromiso de EE.UU. con la equidad, la innovación y la justicia», escribió. «Haremos todo lo posible para ayudar a que EE.UU. se convierta en la capital de las criptomonedas».

La estatua dorada junto al Capitolio fue instalada por un pequeño grupo de entusiastas de las criptomonedas para celebrar el indulto de Zhao. Hichem Zaghdoudi, de 31 años, su portavoz, se situó cerca de ella retransmitiendo en directo a los transeúntes que se quedaban boquiabiertos.

Zaghdoudi y su equipo también lanzaron una moneda meme «CZ statue» y se ofrecieron a enviar la estatua física a Zhao. «¡La hemos hecho para ti!», escribieron en X, pidiendo una dirección de envío.

Zhao los rechazó.

«Aunque quiero agradecer el gesto, el hecho de que haya una moneda meme asociada a esta [estatua] significa que el creador probablemente solo quería ganar dinero rápido con una interacción mía», escribió en X al día siguiente. «Esto es algo que no me gusta».

El comentario fue suficiente para que el valor de la moneda se desplomara, según informó posteriormente CoinDesk, dejando a más de 1000 titulares con monedas «casi sin valor».

Para ese viernes, el multimillonario había dejado de publicar sobre el perdón y había vuelto a promocionar BNB Chain.

«Feliz Halloween», escribió en X. «Estamos contratando».

Colaboradores: Lucy King (Australian Financial Review), Leo Sisti (L’Espresso), Hugo Joncas (La Presse), Dania Kamal Aryf y Hariz Mohd (Malaysiakini), Benedikt Strunz (NDR), Naoki Inoue (NTV), Maxime Tellier (Radio France), Joan Plancade y Sylvain Besson (Tamedia), Ritu Sarin (The Indian Express), David Yaffe-Bellany (The New York Times), Emma McIntosh y Sheila Wang (The Toronto Star), Petra Blum (WDR), Denise Ajiri, Scilla Alecci, Jelena Cosic, Isabella Cota, Ben Dooley, Brenda Medina, Delphine Reuter, Joanna Robin, David Rowell, Richard H.P. Sia, Fergus Shiel, Annys Shin, Dean Starkman, Tom Stites y Angie Wu (ICIJ).