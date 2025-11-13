  • Cotizaciones
    jueves 13 de noviembre de 2025

    Puerto: Lobraus pidió a la ANP revocar la intimación de pago por “errores”, reliquidar y financiar adeudos

    Tras el ultimátum de pago, la empresa concesionaria de un depósito logístico en el puerto capitalino presentó recursos contra algunas facturas y advirtió que “solo se puede intimar el pago de adeudos existentes y exigibles”

    Vista del depósito de Lobraus en el Puerto de Montevideo.

    Vista del depósito de Lobraus en el Puerto de Montevideo.

    FOTO

    Captura de pantalla de página web de Lobraus
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    La empresa logística Lobraus Puerto Libre solicitó por nota a la Administración Nacional de Puertos (ANP) que revoque y deje “sin efecto” la intimación de pago realizada en reclamo del cobro de una treintena de facturas que sumaban cerca de medio millón de dólares.

    En la misiva, fechada el lunes 10, Lobraus señala que la resolución por la que se le dio tres días de plazo para ponerse al corriente con las obligaciones “es inválida” porque incluye adeudos “inexistentes, otros que han sido pagos, otros que han prescripto y otros que no se han liquidado correctamente”.

    Leé además

    Fachada de la Administración Nacional de Puertos
    Puerto de Montevideo

    Puerto de Montevideo: sigue en caída la actividad y la ANP refinancia deuda a Lobraus

    Por Ana Morales
    El depósito de Lobraus, de unos 6.000 metros cuadrados, quedó operativo en 2022. 
    Puerto de Montevideo

    Puerto: dueño de Lobraus se reunió con ANP, contactó a Embajada de EE.UU. y denunció a Gandini ante Jutep

    Por Ana Morales

    “Parece elemental que sólo se puede intimar el pago de adeudos existentes y exigibles”, afirma en la nota dirigida al presidente de la ANP, Pablo Genta. Agrega que el telegrama intimando el pago hacía referencia a una resolución de directorio del 29 de octubre, pero no incluía aquella en la que figuraba el estado de cuenta, que tuvo que ser solicitada por nota “a los efectos de poder ejercer el adecuado derecho de defensa y previa vista conforme al procedimiento administrativo vigente”.

    Luego de recibida la resolución, Lobraus entendió que en el reclamo de la ANP existen “errores fácticos” porque dos de las facturas detalladas en la intimación se encontraban pagas, otras tres estaban “mal facturadas” y tienen adjudicadas notas de crédito.

    El jueves 6, la ANP resolvió emitir notas de crédito a favor de Lobraus correspondientes a tres facturas cuyo concepto estaba equivocado debido a un “error involuntario”, que ya había sido subsanado mediante la facturación correcta en otros dos documentos, con la tarifa correspondiente al servicio de depósito de mercadería en la rambla Punta de Sayago, por el período que abarca del 5 de setiembre al 5 de noviembre.

    A su vez, Lobraus indica que está recurriendo otras dos facturas incluidas por la administración: una ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y otra frente al Ministerio de Transporte.

    La empresa concesionaria aclara en su nota que otra factura incluida en el estado de cuenta deudor tiene relación con tres expedientes “que se encontraban archivados habiendo etapas jurídicas no concluidas” y se relacionan con multas “que según el reglamento de operaciones portuarias se encuentran prescriptas”, por lo que la ANP “no puede pretender el pago en esas circunstancias”.

    Finalmente, Lobraus Puerto Libre solicita la “reliquidación de adeudos” a la ANP para que se le reclame lo que “efectivamente” está pendiente de pago. Seguidamente, pide que se le indique “la forma de financiación que se acuerde al respecto atendiendo la realidad del Puerto de Montevideo”.

    Relación conflictiva

    La empresa, de capitales brasileños y estadounidenses, opera un depósito en régimen de concesión hasta el 2046. En el período pasado, la ANP dejó en suspenso una resolución que planteaba la rescisión de la concesión de forma unilateral por varias razones, entre ellas el “incumplimiento de las obligaciones impuestas” en el contrato.

    En julio pasado, las nuevas autoridades de la ANP habían resuelto —a solicitud de Lobraus— refinanciar la deuda del canon y por otros conceptos en seis cuotas, pero advertía que ante nuevos atrasos haría “exigible” el pago inmediato de todo lo adeudado.

    Luego, se generó una polémica por las declaraciones públicas que el director de la oposición en el ente portuario, Jorge Gandini, realizó en El Observador del 12 de setiembre respecto a los problemas de pago de Lobraus. El jerarca calificó a la empresa como “deudor contumaz, serial”, lo que desencadenó acciones judiciales de parte de Lobraus, por entender que esas expresiones le provocaron un perjuicio económico, comercial y reputacional.

    A fines de octubre, Gandini solicitó al directorio del ente ser excusado de intervenir o actuar en todo procedimiento que esté directa o indirectamente relacionado con Lobraus, dada la instancia judicial que enfrenta con la empresa concesionaria.

