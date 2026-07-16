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    MSP disiente con proyecto de Lema que habilita a menores a ser donantes de órganos salvo oposición de sus responsables

    La cartera esgrimió aspectos científicos y legales contrarios a la iniciativa, que tuvo unanimidad y media sanción del Senado

    Quirófano en una mutualista de Uruguay.

    Quirófano en una mutualista de Uruguay.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS

    El Ministerio de Salud Pública (MSP) no considera que el proyecto de ley que habilita a menores de edad a ser donantes de órganos salvo oposición expresa de sus adultos responsables, tal como ocurre con los mayores, sea el “camino adecuado” para fortalecer el sistema de trasplantes, señaló a Búsqueda la directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT), Adriana Tiscornia.

    La postura del INDT fue anunciada ayer, miércoles 15, en la Comisión de Salud de Diputados, que recibió a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y demás autoridades de la cartera. El INDT depende del Ministerio de Salud Pública.

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    Consultada por Búsqueda, Tiscornia esgrimió por escrito elementos jurídicos para fundamentar esa posición. “La donación pediátrica requiere un abordaje de extrema sensibilidad y consenso familiar. Aplicar la presunción legal en niños, quienes no tienen la capacidad jurídica para expresar su voluntad, no solo carece de precedentes en los países líderes en donación, sino que arriesga el activo más valioso que tiene nuestro sistema: la confianza de la ciudadanía”. A su criterio, el “verdadero desafío” del país en esta temática “no está en la negativa de las familias”, sino en “mejorar la gestión a nivel institucional perfeccionando el entrenamiento de los equipos de salud para comunicar en tiempo y forma cuando haya un donante potencial”.

    El diputado frenteamplista Federico Preve, integrante de esa comisión, añadió como tema jurídico que “el proyecto colide con algunos elementos del Código de la Niñez y Adolescencia, sobre todo en la posibilidad de los adolescentes de decidir por sí”, y como científico indicó, en sintonía con Tiscornia, que esta norma “no cambiaría la tasa de donantes que actualmente ya es buena”. Paralelamente, esgrimió la existencia de un acuerdo político en el Mercosur de “no avanzar en la donación tácita” en menores de edad.

    Esta postura generó sorpresa e indignación en la oposición. El diputado nacionalista José Luis Satdjian, presidente de la Comisión de Salud, dijo a Búsqueda que los argumentos señalados en contrario de ese proyecto “no son de recibo”.

    “Me genera una gran sopresa que el MSP esté en contra de esta iniciativa que lo que busca es mejorar la calidad y la cantidad de las donaciones a los niños que lo necesitan”, subrayó. El legislador adelantó que pondrá el tema a consideración en la próxima sesión de la comisión. “Voy a pedirle que se vote, esperando que se recapacite”.

    Según Preve, “en principio” la bancada de diputados frenteamplistas respaldará la postura del MSP. Eso haría naufragar el proyecto en la Cámara Baja, ya que Identidad Soberana, que cuenta con dos diputados, había anunciado su negativa a acompañarlo, recordó Satdjian. Entre los tres partidos de la Coalición Republicana más Cabildo Abierto se llega a 49 de los 99 votos posibles.

    “Como familiar de un niño que espera un órgano, les puedo decir que la espera es realmente dolorosa y triste, pero el legado que me dejó es justamente esta lucha por tratar de cambiar un poco este momento que implica consultarle al padre o a la madre del niño que fallece si decide donar los órganos. Como mamá que perdió un hijo, les puedo decir que en el momento que una familia recibe la noticia de que su hijo falleció es imposible poder tomar una decisión tan importante como la de donar sus órganos”, había señalado en agosto de 2025 ante la Comisión de Salud del Senado Verónica Móntoli, directiva de la Fundación Corazoncitos. Su hijo falleció a los dos años y medio, tras permanecer un año y medio en lista de espera por un corazón que no llegó a tiempo. Durante esa espera, añadió, hubo tres niños que sufrieron muerte cerebral —la única que habilita a la donación—, pero sus familiares respondieron negativamente cuando se les consultó si querían donar.

    Según la legislación actual, recién en ese momento se puede consultar a los padres si consienten que el menor a su cargo sea donante. Como había indicado Lema en su exposición de motivos, lo extremadamente difícil de ese momento provoca respuestas negativas y que “haya niños que mueran a la espera de recibir un trasplante y otros pasen mucho tiempo en lista de espera”.

    En los mayores de edad, la donación tácita, salvo expresión en contrario, rige por ley desde 2013.

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