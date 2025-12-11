Senado votó proyecto que habilita a menores a ser donantes de órganos, salvo oposición de adultos responsables

El nacionalista Martín Lema, impulsor de la iniciativa, asegura que este será uno de los primeros temas que Diputados tratará en 2026 para convertir en ley

El Senado aprobó este martes 9 por unanimidad el proyecto de ley que establece que los menores “o incapaces declarados judicialmente” serán considerados donantes de órganos y tejidos, salvo que exista oposición expresa de sus representantes legales o judiciales. De esta manera, todos los uruguayos darán su “consentimiento presunto y tácito” a la donación. En los mayores esto ya regía desde 2013.

El senador nacionalista Martín Lema es el impulsor del proyecto que recibió el respaldo de la Cámara Alta. En la exposición de motivos el texto señala que con la legislación actual, la necesidad de consentimiento de los padres o representantes “al momento de constatarse su deceso” hace que por lo extremadamente difícil del momento “haya niños que mueran a la espera de recibir un trasplante y otros pasen mucho tiempo en lista de espera”.

“Como familiar de un niño que espera un órgano, les puedo decir que la espera es realmente dolorosa y triste, pero el legado que me dejó es justamente esta lucha por tratar de cambiar un poco este momento que implica consultarle al padre o a la madre del niño que fallece si decide donar los órganos. Como mamá que perdió un hijo, les puedo decir que en el momento que una familia recibe la noticia de que su hijo falleció es imposible poder tomar una decisión tan importante como la de donar sus órganos”, señaló en agosto ante la Comisión de Salud del Senado Verónica Móntoli, directiva de la Fundación Corazoncitos. Esta fue una de las organizaciones que más apoyó la iniciativa. El hijo de Montoli falleció a los dos años y medio, estando en lista de espera durante año y medio, aguardando por un corazón que no llegó a tiempo. Durante esa espera, añadió, hubo tres niños que sufrieron muerte cerebral —la única que no habilita a la donación—, pero sus familiares respondieron negativamente cuando se les consultó si querían donar. “Luego de que el fallecimiento de mi hijo se hizo público, dos de esas familias se acercaron a pedir perdón por la decisión que habían tomado en su momento”, contó Móntoli.

Este proyecto pasará a la Comisión de Salud de Diputados. Según consultas realizadas por Búsqueda, en ese organismo hay buena predisposición para darle curso a la iniciativa. “Va a ser uno de los primeros temas de 2026”, aseguró Lema.